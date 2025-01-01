X
Akamai Cloud

La piattaforma di cloud computing più distribuita al mondo per creare e distribuire applicazioni native sull'edge e a bassa latenza.

Create un account sul cloud
Visualizzate i prodotti

Ulteriori informazioni

Prezzi

CPU, trasferimento, archiviazione e RAM riuniti in un modello di prezzi a tariffa flat.

Consultate i prezzi

Experience di supporto

Servizi di consulenza e assistenza su richiesta forniti da parte del nostro pluripremiato team di supporto.

Scoprite il supporto

Portale per sviluppatori

Guide complete, documentazione ed endpoint.

Scoprite l'hub

Akamai nominata leader nei servizi IaaS nel cloud pubblico per il 2025 nel rapporto IDC MarketScape

IDC MarketScape ha nominato Akamai azienda leader con la seguente motivazione: "Il vantaggio competitivo di Akamai risiede nei solidi servizi di sicurezza e CDN offerti dall'azienda che sono perfettamente integrati nelle sue soluzioni cloud".

Scaricate il rapporto

Il cloud del futuro immediatamente disponibile

Ottimizzate l'infrastruttura cloud e migliorate le performance delle applicazioni.

Spese del cloud ridotte

La gestione dei budget relativi ad un'infrastruttura cloud dovrebbe essere semplice. Usufruite di prezzi fissi e prevedibili con bassi costi di uscita e senza costi in entrata.

Scoprite i costi

Implementazione di app a bassa latenza

Migliorate le performance di VM, container, dispositivi di storage e database con il supporto dei nostri Qualified Compute Partner o delle nostre app più comuni.

Scoprite la bassa latenza

Scalabilità globale

Controllate le aree in cui vengono gestiti i dati e scalate in modo da soddisfare le esigenze dei principali mercati dei clienti globali.

Scoprite la scalabilità

Sfruttate la reale portabilità del cloud

Scegliete le tecnologie più appropriate per i diversi carichi di lavoro. Eliminate la necessità di utilizzare i servizi proprietari.

Scoprite la portabilità

Scoprite i nostri prodotti

La piattaforma più distribuita al mondo per creare e implementare i servizi.

Essential Compute

Scegliete il piano di computing (Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) più adatto alle esigenze e ai budget delle vostre applicazioni.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

App Platform

Implementate potenti applicazioni cloud-native su Kubernetes in pochi minuti con l'infrastruttura automatizzata.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

GPU

Carichi di lavoro di elaborazione parallela come apprendimento automatico, calcolo scientifico ed elaborazione video.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Linode Kubernetes Engine

Motore di organizzazione dei container K8s gestito per carichi di lavoro containerizzati.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Managed Databases

Servizio di database completamente gestito per MySQL e PostgreSQL. Implementate un cluster di database gestito nella fase di produzione.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Object Storage

Archiviate i vostri dati per un elevato livello di disponibilità, durabilità o distribuzione.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Siete pronti per iniziare o avete domande?

Configurate il vostro account gratuito oggi stesso o contattate un consulente di vendita per ulteriori informazioni.

Contattateci

