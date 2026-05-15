Etica e conformità

Il codice deontologico di Akamai incarna i nostri valori fondamentali: il cliente al primo posto, l'unità di Akamai, l'innovazione, la tempestività e la persistenza, l'integrità e la fiducia, l'inclusione e l'impegno sociale. Ci aspettiamo che ogni dipendente, direttore, appaltatore, fornitore e partner sia all'altezza di questi valori e che vengano rispettati il codice, le policy di Akamai e le leggi e i regolamenti vigenti.