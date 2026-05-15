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Background

Etica e conformità

Akamai conduce le proprie attività aziendali in modo etico, onesto e conforme alle leggi vigenti. Non si tratta solo di fare i passi giusti oggi, ma anche di garantire il nostro successo futuro.

Codice deontologico

Il codice deontologico di Akamai incarna i nostri valori fondamentali: il cliente al primo posto, l'unità di Akamai, l'innovazione, la tempestività e la persistenza, l'integrità e la fiducia, l'inclusione e l'impegno sociale. Ci aspettiamo che ogni dipendente, direttore, appaltatore, fornitore e partner sia all'altezza di questi valori e che vengano rispettati il codice, le policy di Akamai e le leggi e i regolamenti vigenti.

Etica e conformità di Akamai a livello globale

Global Ethics & Compliance è una divisione del reparto legale che fornisce consulenza alle parti interessate interne e supervisiona le procedure necessarie per garantire che Akamai persegua i propri obiettivi commerciali e la crescita continua nel modo giusto.

Le nostre procedure sono integrate in vari processi aziendali all'interno dell'organizzazione e si concentrano principalmente su condotta etica, anticorruzione, conflitti di interesse, antitrust e sanzioni. La conformità ad altri requisiti come la sicurezza delle informazioni e la privacy dei dati è supervisionata da altri team interni di Akamai.

Costruire una cultura della conformità

Ogni dipendente Akamai è tenuto a completare la formazione annuale obbligatoria sul codice deontologico e a certificare il proprio impegno a rispettare il nostro codice. Global Ethics & Compliance offre un'ampia gamma di corsi di formazione aggiuntiva live, linee guida e altre risorse utili per rispondere a domande e dubbi.

Un impegno costante volto ad una condotta aziendale etica da parte dei nostri dirigenti, leader aziendali e manager evidenzia la cultura della conformità di Akamai.

Responsabilità

Global Ethics & Compliance conduce valutazioni indipendenti interne e di terze parti per garantire che le proprie procedure rimangano efficaci. Le nostre policy e procedure vengono aggiornate periodicamente per affrontare i problemi emergenti.

Inoltre, conduciamo indagini interne indipendenti e collaboriamo con il reparto delle risorse umane di Akamai su azioni correttive e disciplinari quando richiesto.

Trasparenza

Il Chief Ethics & Compliance Officer di Akamai fornisce aggiornamenti trimestrali all'Audit Committee del consiglio di amministrazione.

Esprimere la propria opinione

I dipendenti e le parti interessate di Akamai vengono incoraggiati ad esprimere la propria opinione, porre domande e sollevare dubbi. Utilizziamo una hotline per l'etica raggiungibile online e per via telefonica 24 ore su 24 che viene gestita in modo indipendente. I nostri dipendenti hanno a disposizione diversi canali per sollevare dubbi, tramite i manager, i partner commerciali delle risorse umane, il nostro General Counsel e reparto legale e il nostro team di audit interno

Risorse per l'etica e la conformità

Hotline per l'etica

L'hotline per l'etica Akamai gestita in modo indipendente consente ai dipendenti e alle parti esterne di sollevare dubbi in forma anonima. È raggiungibile online e per via telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Accedi alla hotline

Codice deontologico

Il codice deontologico di Akamai incarna i nostri valori fondamentali. Ci aspettiamo che ogni dipendente, direttore, appaltatore, fornitore e partner sia all'altezza di questi valori e che vengano rispettati il nostro codice, le policy di Akamai e le leggi e i regolamenti vigenti.

Leggi il codice

Politica anticorruzione e antitangenti

La politica anticorruzione e antitangenti di Akamai contribuisce a garantire che la nostra condotta aziendale sia conforme al Foreign Corrupt Practices Act, al Bribery Act del Regno Unito e ad altre leggi e normative anticorruzione applicabili.

Leggi la politica

Dichiarazione sulla schiavitù moderna e il traffico di esseri umani

Akamai si oppone agli effetti dannosi della schiavitù, della servitù, del lavoro forzato o obbligatorio e del traffico di esseri umani nelle società di tutto il mondo. La nostra dichiarazione sulla schiavitù moderna e il traffico di esseri umani descrive il nostro impegno volto ad affrontare questi rischi.

Leggi la dichiarazione