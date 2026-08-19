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Background

Note legali - EMEA

Elenco dei contatti e dettagli dell'entità regionale

L'elenco riportato di seguito è organizzato in ordine alfabetico per paese. Selezionare la nazione da cui la
tua azienda ha instaurato relazioni commerciali con Akamai. 

Belgio
 

Repubblica Ceca
 

Danimarca
 

Francia
 

Germania
 

Irlanda

Israele
 

Italia
 

Lussemburgo
 

Paesi Bassi
 

Polonia
 

Spagna

Svezia
 

Svizzera
 

Turchia
 

Emirati Arabi Uniti
 

Regno Unito

Paesi
 

Belgio

Akamai Technologies Belgium SRL

Indirizzo registrato: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 0535.839.579
P. IVA: BE535.839.579
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
 

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Repubblica Ceca

Akamai Technologies s.r.o.

Cod. identificativo: 24142344
Indirizzo registrato: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga
Informazioni sull'immissione nel registro delle imprese: L'azienda è iscritta nel registro delle imprese
tenuto dal Tribunale municipale di Praga, Fascicolo C 182522 Importo del capitale registrato: 200.00 CZK
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

 

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Danimarca

Akamai Technologies Denmark ApS

Indirizzo registrato: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Danimarca
Numero di iscrizione al registro delle imprese (CVR): 36026650
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
 

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Francia

Akamai Technologies SARL

Akamai Technologies SARL con capitale di 1.943.102,45 €
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Indirizzo registrato: 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Parigi, Francia
Telefono: +33-156696200
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Direttore della pubblicazione: Gerald Deck


Il sito è stato sviluppato e gestito da: Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
USA +1 877 325 2624

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Germania

Akamai Technologies GmbH

Indirizzo registrato: Parkring 22, D-85748 Garching
Sede centrale dell'azienda: Garching
Tribunale di registrazione: Munich District Court
Capitale sociale (EUR): 25.000,00
Numero di iscrizione al registro delle imprese: HRB 129886
P. IVA: DE 206360295
Codice fiscale: 143/112/20307
Amministratori delegati: David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Telefono (generale): +49-89940060
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
 

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Irlanda

Akamai Technologies Ireland Limited

Indirizzo registrato: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublino 2, D02 C624 Irlanda
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 390724
Codice fiscale: 6410724I
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Israele

Akamai Technologies Israel Ltd

Indirizzo registrato: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israele
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 514082999
P. IVA: 514082999
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
 

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Italia

Akamai Technologies S.R.L.

Indirizzo registrato: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italia
Capitale azionario sottoscritto e pagato: € 10.000
Numero di iscrizione al registro delle imprese: MI -1877384
P. IVA e codice fiscale: IT06216380961
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Lussemburgo

Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.

Indirizzo registrato: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Lussemburgo
Numero di iscrizione al registro delle imprese: B 195902
Importo del capitale registrato: 1.000.000 USD
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Paesi Bassi

Akamai International B.V.

Indirizzo registrato: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Paesi Bassi
Registrato da: Camera di commercio di Amsterdam, Paesi Bassi
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 34159661
P. IVA: NL 8100.63. 311.B01
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

 

Akamai Technologies Netherlands B.V.

Indirizzo registrato: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Paesi Bassi
Registrato da: Camera di commercio di Amsterdam, Paesi Bassi
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 34153909
P. IVA: NL 810086700B01
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Polonia

Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.

Sede legale: ul. Opolska 100, 31-323 Cracovia
Tribunale di registrazione: Tribunale distrettuale di Kraków - Śródmieście (Cracovia), XI divisione del tribunale distrettuale nazionale
Numero KRS: 0000384002
Capitale azionario: PLN 40.000
Numero d'identificazione fiscale: 1132832376
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Spagna

Akamai Technologies Spain S.L.U.

In conformità con le disposizioni della legge 34/2.002 dell'11 luglio 2011 sui servizi informatici e del commercio elettronico, vengono fornite le seguenti informazioni:
Nome azienda: Akamai Technologies Spain S.L.U.
Sede legale: Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spagna
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Numero di telefono: +34-917933243
Codice identificativo fiscale: B84595628
Società iscritta nel Registro delle imprese di Madrid, volume 22.270, libro 0, foglio 117, sezione 8, pagina M-397520, 1a iscrizione
L’attività di Akamai Technologies Spain S.L.U non è soggetta ad alcuna autorizzazione amministrativa.
Attualmente, la società non aderisce ad alcun codice regolamentato all'articolo 18 della Legge spagnola 34/2002.

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Svezia

Akamai Technologies AB

Indirizzo registrato: Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stoccolma, Svezia
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 556754-5214
P. IVA: SE556754521401
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Svizzera

Akamai Technologies International AG

Sede legale: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Svizzera
Numero di iscrizione al registro delle imprese: CHE-115.356.067
P. IVA: CHE-115.356.067 MWST
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Turchia

Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi

Sede legale: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/İstanbul
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 870873
Capitale azionario: TL 210.000
Codice fiscale: 0120317431
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Emirati Arabi Uniti

Akamai Technologies Limited (Dubai Branch)

Indirizzo registrato: Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Codice fiscale (TRN): 100334224100003
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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Regno Unito

Akamai Technologies Limited

Indirizzo registrato: Level 3, 58-60 Berners St., Londra, Regno Unito, W1T 3NQ
Numero di iscrizione al registro delle imprese:
03921701
P. IVA: 745091237
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com

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