Note legali - EMEA

Elenco dei contatti e dettagli dell'entità regionale
L'elenco riportato di seguito è organizzato in ordine alfabetico per paese. Selezionare la nazione da cui la
tua azienda ha instaurato relazioni commerciali con Akamai.
Paesi
Belgio
Akamai Technologies Belgium SRL
Indirizzo registrato: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 0535.839.579
P. IVA: BE535.839.579
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Repubblica Ceca
Akamai Technologies s.r.o.
Cod. identificativo: 24142344
Indirizzo registrato: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga
Informazioni sull'immissione nel registro delle imprese: L'azienda è iscritta nel registro delle imprese
tenuto dal Tribunale municipale di Praga, Fascicolo C 182522 Importo del capitale registrato: 200.00 CZK
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Danimarca
Akamai Technologies Denmark ApS
Indirizzo registrato: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Danimarca
Numero di iscrizione al registro delle imprese (CVR): 36026650
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Francia
Akamai Technologies SARL
Akamai Technologies SARL con capitale di 1.943.102,45 €
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Indirizzo registrato: 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Parigi, Francia
Telefono: +33-156696200
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Direttore della pubblicazione: Gerald Deck
Il sito è stato sviluppato e gestito da: Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
USA +1 877 325 2624
Germania
Akamai Technologies GmbH
Indirizzo registrato: Parkring 22, D-85748 Garching
Sede centrale dell'azienda: Garching
Tribunale di registrazione: Munich District Court
Capitale sociale (EUR): 25.000,00
Numero di iscrizione al registro delle imprese: HRB 129886
P. IVA: DE 206360295
Codice fiscale: 143/112/20307
Amministratori delegati: David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Telefono (generale): +49-89940060
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Irlanda
Akamai Technologies Ireland Limited
Indirizzo registrato: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublino 2, D02 C624 Irlanda
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 390724
Codice fiscale: 6410724I
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Israele
Akamai Technologies Israel Ltd
Indirizzo registrato: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israele
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 514082999
P. IVA: 514082999
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Italia
Akamai Technologies S.R.L.
Indirizzo registrato: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italia
Capitale azionario sottoscritto e pagato: € 10.000
Numero di iscrizione al registro delle imprese: MI -1877384
P. IVA e codice fiscale: IT06216380961
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Lussemburgo
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
Indirizzo registrato: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Lussemburgo
Numero di iscrizione al registro delle imprese: B 195902
Importo del capitale registrato: 1.000.000 USD
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Paesi Bassi
Akamai International B.V.
Indirizzo registrato: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Paesi Bassi
Registrato da: Camera di commercio di Amsterdam, Paesi Bassi
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 34159661
P. IVA: NL 8100.63. 311.B01
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
Indirizzo registrato: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Paesi Bassi
Registrato da: Camera di commercio di Amsterdam, Paesi Bassi
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 34153909
P. IVA: NL 810086700B01
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Polonia
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.
Sede legale: ul. Opolska 100, 31-323 Cracovia
Tribunale di registrazione: Tribunale distrettuale di Kraków - Śródmieście (Cracovia), XI divisione del tribunale distrettuale nazionale
Numero KRS: 0000384002
Capitale azionario: PLN 40.000
Numero d'identificazione fiscale: 1132832376
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Spagna
Akamai Technologies Spain S.L.U.
In conformità con le disposizioni della legge 34/2.002 dell'11 luglio 2011 sui servizi informatici e del commercio elettronico, vengono fornite le seguenti informazioni:
Nome azienda: Akamai Technologies Spain S.L.U.
Sede legale: Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spagna
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Numero di telefono: +34-917933243
Codice identificativo fiscale: B84595628
Società iscritta nel Registro delle imprese di Madrid, volume 22.270, libro 0, foglio 117, sezione 8, pagina M-397520, 1a iscrizione
L’attività di Akamai Technologies Spain S.L.U non è soggetta ad alcuna autorizzazione amministrativa.
Attualmente, la società non aderisce ad alcun codice regolamentato all'articolo 18 della Legge spagnola 34/2002.
Svezia
Akamai Technologies AB
Indirizzo registrato: Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stoccolma, Svezia
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 556754-5214
P. IVA: SE556754521401
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Svizzera
Akamai Technologies International AG
Sede legale: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Svizzera
Numero di iscrizione al registro delle imprese: CHE-115.356.067
P. IVA: CHE-115.356.067 MWST
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Turchia
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi
Sede legale: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/İstanbul
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 870873
Capitale azionario: TL 210.000
Codice fiscale: 0120317431
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Emirati Arabi Uniti
Akamai Technologies Limited (Dubai Branch)
Indirizzo registrato: Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Codice fiscale (TRN): 100334224100003
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com
Regno Unito
Akamai Technologies Limited
Indirizzo registrato: Level 3, 58-60 Berners St., Londra, Regno Unito, W1T 3NQ
Numero di iscrizione al registro delle imprese:
03921701
P. IVA: 745091237
Indirizzo e-mail di contatto: corporate-emea@akamai.com