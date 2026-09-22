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Scopri come Akamai potenzia e protegge ogni interazione con gli ultimi aggiornamenti aziendali, gli annunci della società e le opinioni degli esperti

Comunicati stampa

Resta aggiornato sugli ultimi annunci aziendali di Akamai, tra cui lanci di prodotti, partnership, clienti e acquisizioni.

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Akamai Completes Acquisition of Secure Enterprise Browser Provider LayerX

Akamai Technologies announces the company has completed its acquisition of secure enterprise browser provider and AI usage control leader LayerX.

Cambridge, MA USA Jul 02, 2026
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Akamai Reports First Quarter 2026 Financial Results

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online, today reported financial results for the first quarter ended March 31, 2026.

Cambridge, MA USA May 07, 2026
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Akamai Reports Fourth Quarter 2025 and Full-year 2025 Financial Results

Akamai Technologies today reported financial results for the fourth quarter and full-year ended December 31, 2025.

Cambridge, MA USA Feb 19, 2026
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Blog di Akamai

Scopri le informazioni degli esperti, gli approfondimenti tecnici e la nostra analisi delle ultime tendenze del settore dalle principali soluzioni di Akamai per la sicurezza, il cloud e la delivery. 

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Oltre l'identità. La gestione delle aziende agentiche

September 22, 2026Kimberly Gomez

Consulta il rapporto SOTI di Akamai sui rischi collegati all'agentic AI. Scopri in che modo i CISO possono superare i controlli delle identità per gestire in tempo reale il comportamento non umano e le API.

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Cosa può, non può e non deve fare l'intelligenza artificiale

September 21, 2026Tom Leighton

Tom Leighton, CEO di Akamai, parla della necessità di bilanciare pesi e contrappesi in un sistema di sicurezza in modo da mantenere l'uso dell'intelligenza artificiale sotto il controllo umano.

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La conformità alla NIS2 nell'era dell'intelligenza artificiale: perché la cybersecurity tradizionale non è sufficiente

September 09, 2026David Elmaleh

Scopri perché ottenere la conformità alla NIS2 è più difficile nell'era dell'intelligenza artificiale, le quattro sfide chiave che le organizzazioni devono affrontare e perché la segmentazione è essenziale.

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Annunci per i clienti

Scopri perché i principali brand globali scelgono le soluzioni Cloud e Security di Akamai per potenziare la propria presenza digitale e tutelare i propri utenti.

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Miele si affida alla partnership instaurata con Akamai per fornire le migliori experience di e-commerce

Scopri come Miele collabora con Akamai per offrire un'experience di e-commerce globale sicura e di altissimo livello utilizzando le migliori soluzioni per le CDN, la protezione delle API e la gestione dei bot.

Germany — Garching Jun 26, 2025
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Akamai scelta da importanti organizzazioni governative in Ucraina

Akamai continua a supportare il governo ucraino nel suo impegno volto a salvaguardare la sua infrastruttura digitale.

United Kingdom — London Oct 25, 2024
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Rai Play offre una visione dei campionanti europei coinvolgente e sicura con l'aiuto di Akamai

Akamai fornisce un eccellente livello di contenuti per la RAI in modo scalabile e affidabile durante i campionati europei di quest'anno.

United Kingdom — London Jul 31, 2024
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Annunci per i partner

Scopri le nostre alleanze strategiche, gli aggiornamenti del canale dei partner e le integrazioni tecnologiche che promuovono l'innovazione sull'edge globale.

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Akamai Technologies Announces Intent to Acquire LayerX, Advancing Its Workforce Security Strategy with AI Usage Control

Akamai announces that it has entered into a definitive agreement to acquire LayerX, a leading provider of browser-based AI usage control and secure enterprise browser (SEB) technology.

Cambridge, MA USA May 14, 2026
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Ottimizzazione dello streaming live: Akamai e Harmonic portano i workflow video nel cloud

Akamai e Harmonic hanno presentato oggi Akamai Media Services Live 5 (MSL5) con tecnologia Harmonic.

Cambridge, MA USA Sep 12, 2025
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Akamai Adaptive Media Player 2: Bitmovin e Akamai hanno stabilito un nuovo standard per lo streaming

Bitmovin e Akamai Technologies sono orgogliosi di annunciare l'imminente lancio della nuova generazione di Akamai Adaptive Media Player (AMP2) con tecnologia Bitmovin.

Austria — Vienna Sep 09, 2025
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Avvisi di sicurezza

Resta informato sugli avvisi di sicurezza di Akamai, incluse le informative sulle vulnerabilità, gli aggiornamenti dei prodotti e le indicazioni per la mitigazione, che ti aiutano a valutare i rischi e a proteggere il tuo ambiente.

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CVE-2025-54142: frode di una richiesta HTTP tramite OPTIONS + corpo della richiesta

Scopri come Akamai InfoSec ha mitigato la vulnerabilità CVE-2025-54142, una frode di una richiesta HTTP derivante dalle richieste OPTIONS contenenti il corpo della richiesta.

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Avviso di sicurezza: Risolte molteplici vulnerabilità in Akamai Guardicore Platform Agent

L'ultima versione di Guardicore Platform Agent (GPA) risolve diverse vulnerabilità di sicurezza. Si consiglia a tutti i clienti di eseguire l'aggiornamento alla versione 7.4 o successiva.

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CVE-2025-32094: frode di una richiesta HTTP tramite OPTIONS + interruzione di riga obsoleta

A marzo 2025, Akamai ha ricevuto un rapporto Bug Bounty che ha identificato una vulnerabilità causata dalla frode di una richiesta HTTP rapidamente risolta per tutti i clienti.

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