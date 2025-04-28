Gestione delle preferenze dei cookie

Elenco cookie



I cookie presenti sul sito Akamai.com sono classificati in vari tipi. Continuate a leggere per ulteriori informazioni sulle categorie e sui cookie impostati per ciascuna di esse.

Cookie strettamente necessari



Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Vengono solitamente impostati solo in risposta ad azioni effettuate dagli utenti che equivalgono ad una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati www.akamai.com/it/ ApplicationGatewayAffinity Cookie proprietari akamai.com/it -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,

ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test Cookie proprietari

Cookie di performance

Questi cookie ci permettono di conteggiare il numero di visite e le sorgenti del traffico, in modo da poter misurare e migliorare le performance del nostro sito. Ci aiutano a conoscere quali sono le pagine più o meno popolari e a vedere come i visitatori si muovono nel sito. I cookie possono essere impostati da Akamai o da provider di terze parti. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono in forma aggregata e, pertanto, anonima. Se non abilitate questi cookie, non potremo sapere quando avete visitato il nostro sito e non potremo monitorarne le performance.

Cookie funzionali

Questi cookie consentono al sito web di offrire funzionalità e livelli di personalizzazione avanzati. Possono essere impostati da noi o da fornitori di terze parti di servizi che abbiamo aggiunto alle nostre pagine. Se non consenti l'uso di questi cookie, le funzionalità avanzate e la personalizzazione non saranno disponibili per te, ma saranno disponibili solo le funzionalità di base.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati akamai.com/it language , akaas_as1 ,

TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , bm_sz , mbox Cookie proprietari www.akamai.com/it/ _gd_svisitor , _gd_visitor , _gd_session , Hm_ck_xxxxx Cookie proprietari

Cookie mirati

Questi cookie sono impostati tramite il nostro sito da parte dei nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da Akamai per costruire un profilo dei vostri interessi e per mostrarvi gli annunci pubblicitari su altri siti. Questi cookie identificano in modo univoco il browser e il dispositivo Internet in uso. Se non abilitate questi cookie, verrà visualizzato un minor numero di annunci pubblicitari mirati.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati akamai.com/it adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,

_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx Cookie proprietari www.akamai.com/it/ seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,

6s-domain , drift_campaign_refresh , drift_aid Cookie proprietari adnxs.com uuid2 Terze parti app-abm.marketo.com __cf_bm Terze parti linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,

AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr Terze parti www.linkedin.com bscookie Terze parti dpm.demdex.net dpm Terze parti googleadservices.com GCL_AW_P Terze parti doubleclick.net IDE, test_cookie Terze parti hm.baidu.com HMACCOUNT Terze parti lytics.io seerid Terze parti everesttech.net everest_session_v2, everest_g_v2 Terze parti www.akamai.com/it/ _an_uid Terze parti akamai.com/it _rdt_uuid Terze parti www.facebook.com Terze parti demdex.net demdex Terze parti t.co muc_ads Terze parti 6sc.co 6suuid Terze parti amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy Terze parti



Cookie di social media

Questi cookie vengono impostati tramite il nostro sito da un'ampia gamma di servizi di social media di terze parti, che abbiamo aggiunto al sito per consentirvi di condividere il nostro contenuto con i vostri amici e le vostre reti. Questi cookie possono monitorare il vostro browser su altri siti e di costruire un profilo dei vostri interessi. Ciò può avere un impatto sul contenuto e sui messaggi da voi visualizzati sugli altri siti Web visitati. Se non abilitate questi cookie, potreste non essere in grado di usare o visualizzare gli strumenti per la condivisione di contenuti sui social media.