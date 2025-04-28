Gestione delle preferenze dei cookie

X
Dark background with blue code overlay

Cookie su Akamai.com

Un cookie è un piccolo blocco di dati che viene memorizzato dal dispositivo nel momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza informazioni sull'utente, come la preferenza relativa alla lingua o i dati di accesso. Questi cookie vengono impostati da Akamai e sono definiti cookie dei siti web visualizzati. Akamai usa anche cookie di terze parti, ossia provenienti da un dominio diverso da quello del sito web visitato dall'utente, per scopi pubblicitari e commerciali.

Facendo clic sul collegamento "Impostazioni cookie" qui di seguito, potrete gestire le vostre preferenze archiviando i cookie di prime e terze parti provenienti dal sito Akamai sul vostro dispositivo al fine di memorizzare i dettagli della registrazione, raccogliere dati statistici per migliorare la fruibilità, analizzare l'utilizzo del sito, personalizzare i contenuti forniti e assistere nelle nostre attività di marketing.

Potete impostare il browser in modo che blocchi tutti i cookie o vi avvisi quando vengono installati dei cookie. Nota: il sito www.akamai.com/it utilizza i cookie sul lato client per registrare le vostre preferenze. Se cancellate i cookie nel browser o se cambiate il browser, le vostre preferenze non verranno conservate. Di conseguenza, vi consigliamo di visitare il sito www.akamai.com/it con tutti i browser utilizzati, al fine di riflettere le vostre opzioni relative ai cookie in tali browser.

Elenco cookie

I cookie presenti sul sito Akamai.com sono classificati in vari tipi. Continuate a leggere per ulteriori informazioni sulle categorie e sui cookie impostati per ciascuna di esse.

Cookie strettamente necessari

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Vengono solitamente impostati solo in risposta ad azioni effettuate dagli utenti che equivalgono ad una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati
www.akamai.com/it/ ApplicationGatewayAffinity Cookie proprietari
akamai.com/it -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g _abck bm_sv 
ak_bmsc bm_sz AKA_A2 test		 Cookie proprietari

 

Cookie di performance

Questi cookie ci permettono di conteggiare il numero di visite e le sorgenti del traffico, in modo da poter misurare e migliorare le performance del nostro sito. Ci aiutano a conoscere quali sono le pagine più o meno popolari e a vedere come i visitatori si muovono nel sito. I cookie possono essere impostati da Akamai o da provider di terze parti. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono in forma aggregata e, pertanto, anonima. Se non abilitate questi cookie, non potremo sapere quando avete visitato il nostro sito e non potremo monitorarne le performance.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati
www.akamai.com/it/ BOOMR_CONSENT 
ApplicationGatewayAffinityCORS		 Cookie proprietari
akamai.com/it s_ips RT _ga _ga_xxxxxxxxxx gpv_URL s_fid
s_cc s_pltp _gid s_ivc AMCVS_ s_plt ,
gpv_cURL s_ppv ,
 _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _gat 
s_sq s_vnc365 s_dslv s_tp s_nr30		 Cookie proprietari
2o7.net s_vi_fsnwuhc Terze parti

 

Cookie funzionali

Questi cookie consentono al sito web di offrire funzionalità e livelli di personalizzazione avanzati. Possono essere impostati da noi o da fornitori di terze parti di servizi che abbiamo aggiunto alle nostre pagine. Se non consenti l'uso di questi cookie, le funzionalità avanzate e la personalizzazione non saranno disponibili per te, ma saranno disponibili solo le funzionalità di base.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati
akamai.com/it language akaas_as1 
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE bm_sz mbox		 Cookie proprietari
www.akamai.com/it/ _gd_svisitor _gd_visitor _gd_session Hm_ck_xxxxx Cookie proprietari

 

Cookie mirati

Questi cookie sono impostati tramite il nostro sito da parte dei nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da Akamai per costruire un profilo dei vostri interessi e per mostrarvi gli annunci pubblicitari su altri siti. Questi cookie identificano in modo univoco il browser e il dispositivo Internet in uso. Se non abilitate questi cookie, verrà visualizzato un minor numero di annunci pubblicitari mirati.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati
akamai.com/it adcloud AMCV_ _gcl_aw _gcl_au at_check ,
_mkto_trk _fbp _gclxxxx		 Cookie proprietari
www.akamai.com/it/

seerid seerses Hm_lpvt_ Hm_lvt_ driftt_aid ,
 6s-domain drift_campaign_refresh drift_aid

 Cookie proprietari
adnxs.com uuid2 Terze parti
app-abm.marketo.com __cf_bm Terze parti
linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr		 Terze parti
www.linkedin.com bscookie Terze parti
dpm.demdex.net dpm Terze parti
googleadservices.com GCL_AW_P Terze parti
doubleclick.net IDE, test_cookie Terze parti
hm.baidu.com HMACCOUNT Terze parti
lytics.io seerid Terze parti
everesttech.net everest_session_v2, everest_g_v2 Terze parti
www.akamai.com/it/ _an_uid Terze parti
akamai.com/it _rdt_uuid Terze parti
www.facebook.com   Terze parti
demdex.net demdex Terze parti
t.co muc_ads Terze parti
6sc.co 6suuid Terze parti
amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy Terze parti


Cookie di social media

Questi cookie vengono impostati tramite il nostro sito da un'ampia gamma di servizi di social media di terze parti, che abbiamo aggiunto al sito per consentirvi di condividere il nostro contenuto con i vostri amici e le vostre reti. Questi cookie possono monitorare il vostro browser su altri siti e di costruire un profilo dei vostri interessi. Ciò può avere un impatto sul contenuto e sui messaggi da voi visualizzati sugli altri siti Web visitati. Se non abilitate questi cookie, potreste non essere in grado di usare o visualizzare gli strumenti per la condivisione di contenuti sui social media.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie utilizzati
akamai.com/it _fbp Cookie proprietari
twitter.com personalization_id Terze parti