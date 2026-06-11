Noi di Akamai crediamo nel problem solving per curiosità e collaborazione, nel condurre gli affari con il massimo rispetto verso tutti. Diversità di pensiero, experience e talento. Sostegno offerto a tutti per fornire un contributo e agire al massimo dei propri livelli. Unitevi a noi e contribuite con le vostre migliori idee: noi siamo pronti.
Ogni giorno, miliardi di persone in tutto il mondo si connettono con i loro brand preferiti per effettuare acquisti online, giocare ai videogiochi, condividere idee, gestire il denaro e molto altro. Forse non lo sanno, ma Akamai è lì che promuove e protegge la vita online.
Da oltre 25 anni, Akamai riesce a risolvere le sfide più impegnative poste da Internet, lavorando per trasformare in realtà la nostra visione di un mondo più sicuro e più connesso.
Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere le applicazioni e i dati critici in ogni punto di contatto. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance superiori e notevoli risparmi, grazie alla piattaforma più distribuita al mondo.
Le aziende internazionali di ogni settore si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.
Akamai in breve
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$ 4,21 miliardi di dollari
Entrate annuali nel 2025
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