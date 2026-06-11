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Miglioriamo la vita di miliardi di persone migliaia di miliardi di volte al giorno

Ogni giorno, miliardi di persone in tutto il mondo si connettono con i loro brand preferiti per effettuare acquisti online, giocare ai videogiochi, condividere idee, gestire il denaro e molto altro. Forse non lo sanno, ma Akamai è lì che promuove e protegge la vita online.

Da oltre 25 anni, Akamai riesce a risolvere le sfide più impegnative poste da Internet, lavorando per trasformare in realtà la nostra visione di un mondo più sicuro e più connesso.

Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere le applicazioni e i dati critici in ogni punto di contatto. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance superiori e notevoli risparmi, grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. 

Le aziende internazionali di ogni settore si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.

Scoprite come Akamai potenzia e protegge la vita online

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Akamai in breve

  • $ 4,21 miliardi di dollari

    Entrate annuali nel 2025

  • Più di 11.400

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  • Più di 700

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Noi di Akamai crediamo nel problem solving per curiosità e collaborazione, nel condurre gli affari con il massimo rispetto verso tutti. Diversità di pensiero, experience e talento. Sostegno offerto a tutti per fornire un contributo e agire al massimo dei propri livelli. Unitevi a noi e contribuite con le vostre migliori idee: noi siamo pronti.

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Diversity and inclusion

Inclusione, diversità e coinvolgimento

IDE si occupa di rappresentanza di genere, equità salariale, diversità razziale ed etnica, impegno verso l'uguaglianza razziale, formazione sulla diversità e sull'inclusione, contributi intenzionali, attività locali, gruppi di risorse per dipendenti e risposta al COVID-19 in Akamai.

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Sostenibilità di Akamai

Akamai è impegnata in cambiamenti ambientali di grande impatto. Scoprite come stiamo investendo nei luoghi in cui lavoriamo, operiamo e viviamo.

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Pride is me

Diritti umani

Akamai ritiene che il rispetto dei diritti umani sia fondamentale per valorizzare le potenzialità di Internet, oltre che un valore essenziale per le comunità in cui opera.

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