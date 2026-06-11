Ogni giorno, miliardi di persone in tutto il mondo si connettono con i loro brand preferiti per effettuare acquisti online, giocare ai videogiochi, condividere idee, gestire il denaro e molto altro. Forse non lo sanno, ma Akamai è lì che promuove e protegge la vita online.

Da oltre 25 anni, Akamai riesce a risolvere le sfide più impegnative poste da Internet, lavorando per trasformare in realtà la nostra visione di un mondo più sicuro e più connesso.

Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere le applicazioni e i dati critici in ogni punto di contatto. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance superiori e notevoli risparmi, grazie alla piattaforma più distribuita al mondo.

Le aziende internazionali di ogni settore si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.