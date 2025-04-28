X
Servizi globali Akamai

Affidatevi ai servizi globali per velocizzare i risultati e massimizzare il ritorno sugli investimenti effettuati. I nostri esperti sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarvi a risolvere le sfide più impegnative.

Standard Support - Descrizione del prodotto

Servizi di sicurezza

Servizi di sicurezza

Tenetevi aggiornati sulle minacce informatiche più sofisticate con l'aiuto dei nostri esperti leader del settore. Rafforzate la vostra strategia di sicurezza con le persone e i processi giusti e la migliore tecnologia del settore.

Assistenza

Security Optimization Assistance

Assistenza qualificata per l'ottimizzazione e la manutenzione delle soluzioni per la sicurezza nel cloud di Akamai.

Guida

Readiness and Response Service

Consulenza e accesso diretto ai SOCC (Security Operations Command Center) di Akamai.

Gestione, rilevamento e risposta

Managed Security Service

Gestione, monitoraggio e mitigazione della sicurezza in un unico servizio completamente gestito.

Protezione delle API

API Security Operationalization & Advisory Services

Proteggete le API e ottimizzate il livello di protezione delle API attraverso analisi periodiche sulla sicurezza e molto altro ancora.

Ottimizzazione

Managed Network Cloud Firewall

Servizio gestito per Akamai Network Cloud Firewall, che consente di ottimizzare i sistemi di protezione del firewall.

Monitoraggio e test delle API

Managed Service for API Performance

Il monitoraggio e l'esecuzione di test proattivi consentono di mantenere le API disponibili, resilienti e conformi.

Integrazione e protezione delle API

Bundle di servizi per Akamai API Security

Servizi end-to-end per rafforzare la vostra strategia di sicurezza delle API.

Rilevamento e risposta del DNS

Managed Service for Akamai DNS Posture Management

Monitoraggio, guida da parte di esperti e affidabilità per mantenere la conformità.

Servizi per Akamai Guardicore Segmentation

Servizi per Akamai Guardicore Segmentation

Contatta il servizio di assistenza Guardicore

Professional Services

Tecnici dedicati collaborano con il vostro team per implementare tutto ciò che vi serve e fornirvi il livello di supporto desiderato.

Piani di assistenza

Il servizio di assistenza qualificata e tempestiva è disponibile solo negli orari d'ufficio o 24x7x365 per supportare un'ampia gamma di esigenze.

Technical Account Manager

Un tecnico dedicato integrato nel vostro team supporta in modo proattivo tutti gli aspetti della vostra implementazione.

Formazione e certificazione

La nostra formazione e le certificazioni pratiche preparano i vostri dipendenti più importanti a massimizzare il valore della vostra implementazione.

Servizi sull'edge

Servizi sull'edge

Offrite eccellenti experience digitali ottimizzate per un mondo dinamico con l'aiuto dei nostri esperti e della migliore tecnologia del settore.

Assistenza

Plus Service and Support

Assistenza di esperti per adattarvi rapidamente, promuovere l'adozione dei prodotti e ottimizzare i vostri sistemi in modo regolare.

Guida

Advanced Service and Support

Assistenza e consulenza di esperti per colmare le lacune in termini di visibilità, individuando i problemi e scoprendo le opportunità di ottimizzazione.

Gestione

Premium Service and Support 3.0

Il massimo livello di assistenza: tempi di risposta più rapidi, monitoraggio proattivo, team integrato e molto altro.

Akamai University

Akamai University: Customer Enablement

Ampliate le vostre conoscenze sulle soluzioni Akamai, apprendete come ottimizzarle per il vostro ambiente e migliorate le vostre competenze di configurazione tramite corsi di formazione dal vivo.

Panoramica del programma

Realizzate il potenziale completo del vostro investimento nelle soluzioni Akamai con la formazione ILT (Instructor-Led Training).

Corsi di formazione

Approfondite le vostre conoscenze nelle nostre soluzioni per la sicurezza, la delivery dei contenuti e l'Edge Computing di Akamai.

Calendario dei corsi di formazione

Consultate l'ultimo calendario programmato per i corsi di formazione dell'Akamai University.

Servizi aggiuntivi

Servizi aggiuntivi

Con un'impareggiabile visibilità e un monitoraggio 24/7, i servizi globali possono aiutarvi ad offrire un livello superiore di performance, qualità e disponibilità ai vostri servizi quotidiani e agli eventi di profilo più elevato.

BOCC (Broadcast Operations Command Center)

Affidate la gestione dei flussi broadcast ai nostri esperti di contenuti multimediali per una qualità migliore a quella televisiva.

Enhanced Support SLA

Supporto 24/7 illimitato per risolvere problemi di performance o disponibilità con i servizi Akamai.

Event Support

Supporto in vista della preparazione di eventi multimediali di alto profilo, rilascio di giochi e aggiornamenti di software.

Cloud Compute Services

Cloud Compute Services

Assistenza ai clienti nel loro percorso verso l'adozione del cloud di Akamai per ottimizzare le operazioni, fornire soluzioni personalizzate e gestire l'infrastruttura cloud.

Enhanced Compute Support

Supporto prioritario per il cloud computing con tempi di risposta più rapidi e una risoluzione dei problemi più veloce.

Enhanced Compute Support con Support Advocacy

Supporto e consulenza prioritari per il cloud computing con una risoluzione dei problemi più veloce e un miglior livello dei servizi offerti.

Comprehensive Compute Services

Massimizzate il vostro investimento nel cloud computing con la guida di esperti e un supporto affidabile per i vostri carichi di lavoro mission-critical.

Akamai Managed Service for Compute

Concentratevi sul successo delle vostre attività aziendali e lasciate gestire la vostra infrastruttura cloud ad Akamai.

