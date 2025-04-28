Akamai App & API Protector è una soluzione olistica per la protezione di applicazioni web e API (WAAP) che offre una sicurezza intelligente end-to-end contro un'ampia gamma di attacchi multivettore. Con il rilevamento automatico delle API, i rilevamenti adattivi, la mitigazione dei bot integrata e la costante ottimizzazione automatica, la soluzione WAAP di Akamai protegge siti, app, API e infrastrutture dagli attacchi informatici più pericolosi.

Le sfide inerenti alla protezione di applicazioni web e API

Le applicazioni web sono in continua evoluzione e diventano sempre più complesse, creando nuove sfide per la sicurezza delle applicazioni per le organizzazioni. Le applicazioni web e i microservizi moderni dipendono sempre più dalle API per quasi tutte le interazioni, espandendo la superficie di attacco con nuovi potenziali punti di ingresso per gli hacker. Attualmente, sono più di 180.000 le vulnerabilità software conosciute e ogni anno ne vengono scoperte altre migliaia.

All'espansione della superficie di attacco delle applicazioni, i criminali informatici hanno risposto con attacchi multivettore sempre più sofisticati. Utilizzando spesso bot automatici, botnet e scanner delle vulnerabilità, i criminali possono riuscire a penetrare negli ambienti IT e assumere il controllo degli account utente per sottrarre dati, trasferire fondi in conti fraudolenti, interrompere le operazioni aziendali e sferrare attacchi informatici paralizzanti.

In risposta a tutto ciò, i team addetti alla sicurezza hanno adottato soluzioni di protezione delle applicazioni web e delle API per mitigare questi attacchi DDoS e basati sulle API. Tuttavia, molte di queste tecnologie si basano sulle tradizionali soluzioni WAF (Web Application Firewall), che devono essere costantemente ottimizzate man mano che le applicazioni cambiano, le minacce si evolvono e gli aggiornamenti diventano disponibili. L'ottimizzazione manuale richiede un'eccessiva quantità di tempo e impegno da parte di operatori qualificati, il che rende spesso queste soluzioni WAF essenzialmente non scalabili. Di conseguenza, i controlli e le policy di sicurezza WAF possono rapidamente diventare obsoleti, causando un numero eccessivo di avvisi che sovraccaricano i team addetti alla sicurezza e rendono impossibile distinguere i falsi positivi dagli attacchi effettivi. A causa dell'eccessivo numero di avvisi, i team addetti alla sicurezza che non sono in grado di mettere a punto regole efficaci possono arrivare a sospendere i loro sistemi di protezione per evitare di interrompere le attività aziendali e di influire negativamente sugli utenti.

In questo ambiente, la gestione delle applicazioni web e della protezione delle API richiede funzionalità più potenti e soluzioni automatizzate in grado di aumentare la sicurezza riducendo al minimo le attività di gestione. È qui che entra in gioco la tecnologia WAAP di Akamai.