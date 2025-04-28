Il logo Akamai, che rappresenta il nostro brand, è costituito da due elementi base: il simbolo blu a forma di onda e la parola "Akamai" (nota come logotipo). Si tratta di un marchio legalmente protetto di Akamai Technologies, Inc. La proporzione e la disposizione del simbolo a forma di onda e del logotipo sono state determinate in modo specifico e devono essere usate esattamente nel modo indicato. Il logotipo non deve mai apparire senza il simbolo a forma di onda. Per maggiori informazioni, potete leggere la nostra guida al brand.

Se siete terze parti che non lavorate nel settore della stampa (ad esempio, fornitori, clienti o partner) e richiedete l'autorizzazione a usare il logo, i marchi o altre funzionalità del brand Akamai, seguite la procedura di richiesta dell'autorizzazione al brand.