Dark background with blue code overlay

Risorse per i media

Akamai logo

Il logo Akamai, che rappresenta il nostro brand, è costituito da due elementi base: il simbolo blu a forma di onda e la parola "Akamai" (nota come logotipo). Si tratta di un marchio legalmente protetto di Akamai Technologies, Inc. La proporzione e la disposizione del simbolo a forma di onda e del logotipo sono state determinate in modo specifico e devono essere usate esattamente nel modo indicato. Il logotipo non deve mai apparire senza il simbolo a forma di onda. Per maggiori informazioni, potete leggere la nostra guida al brand.

Se siete terze parti che non lavorate nel settore della stampa (ad esempio, fornitori, clienti o partner) e richiedete l'autorizzazione a usare il logo, i marchi o altre funzionalità del brand Akamai, seguite la procedura di richiesta dell'autorizzazione al brand.

Scaricate la guida al brand

Foto dei dirigenti

Akamai executive team

Team esecutivo

Board room chairs

Consiglio di amministrazione

Video

Woman with Bow and Arrow

Perché Akamai: la potenza della piattaforma

Experience the edge

Informazioni su Akamai: prova l'edge

Akamai Network Operations Command Center

NOCC (Network Operations Command Center)

Ari Weil inside Akamai's Network Operations Command Center

Panoramica del NOCC (Network Operations Command Center)

Arial view of the top of the Akamai headquarters building in Cambridge, MA

Sedi centrali di Akamai

Looping Akamai Logo Animation

Animazione logo in loop

Immagini aziendali

Inside Akamai's Network Operations Command Center

NOCC (Network Operations Command Center)

Akamai Web Application Attacks Globe Data Visualization

Immagini del globo

Akamai headquarters

Sedi centrali di Akamai

Akamai Co-Founder Danny Lewin

Danny Lewin, cofondatore di Akamai

Governance ambientale, sociale e aziendale (ESG)

Akamai si impegna a operare in modi che riflettono i nostri valori chiave di affidabilità, integrità, inclusione e rispetto.

Visualizzazioni dei dati di Internet

Date uno sguardo all'Akamai Internet Station, l'origine del traffico di rete globale e dei dati sulla sicurezza provenienti dalla più grande piattaforma edge del mondo.

Relazioni con gli investitori

Akamai si sta impegnando al massimo per accrescere il suo portafoglio di soluzioni per la sicurezza informatica, l'Edge Computing e la delivery dei contenuti.

