Diritti di pari opportunità di impiego
Akamai Technologies è un'azienda votata al principio dell'azione positiva e delle pari opportunità che tiene in grande considerazione il valore della diversità nell'ambiente di lavoro. Verranno presi in considerazione tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, senza alcuna discriminazione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, razza/etnia, disabilità, stato di reduce di guerra o appartenenza ad altre minoranze protette.
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Sistemazione per individui con disabilità
Akamai si impegna a offrire agli individui con disabilità soluzioni idonee a consentire la loro piena partecipazione al processo di candidatura. A tale riguardo si invita a inviare un'e-mail all'indirizzo careers@akamai.com o a chiamare il numero +1 (617)2747165 per assistenza ai fini della domanda. Si precisa che l'indirizzo e-mail e il numero di telefono sopra indicati sono riservati esclusivamente agli aspiranti candidati con disabilità che necessitino di una sistemazione. Non usare tali recapiti per richiedere informazioni sullo stato della candidatura.