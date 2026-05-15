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Unitevi al nostro team che promuove soluzioni innovative e collaborative per affrontare le sfide più impegnative al mondo

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Unitevi al nostro team globale per rendere possibile l'impossibile

Cstruite la vostra carriera in Akamai, il luogo di lavoro in cui innovazione, collaborazione e obiettivi aziendali si incontrano. I nostri team proteggono la vita online migliaia di miliardi di volte al giorno, migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Qui, potrete svolgere un lavoro soddisfacente, insieme alle persone più competenti del settore.

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I numeri della nostra cultura 2026

Oltre 11400 dipendenti in tutto il mondo

Il 95% dei dipendenti può lavorare ovunque preferiscono: in ufficio, a casa o in entrambe queste opzioni

28 uffici con team dislocati in più di 33 paesi in tutto il mondo

I valori fondamentali che animano il nostro team globale

Ecco il nostro modo di creare fiducia, promuovere l'innovazione e offrire sicurezza ogni giorno, ovunque

Approccio orientato al cliente

Diamo priorità al successo dei clienti con soluzioni sicure, scalabili e incentrate sul cloud, che promuovono risultati aziendali tangibili.

Rispetto e inclusione

Offriamo alle singole persone e alle comunità una cultura basata sui valori del rispetto, dell'inclusione e della crescita condivisa tra i nostri team tecnologici globali.

Innovazione

La nostra sfida consiste nel creare nuovi prodotti in grado di offrire un vero valore per i clienti e ottenere risultati senza precedenti.

Integrità e fiducia

Le nostre attività vengono condotte con il massimo livello di etica, onestà e trasparenza per il bene assoluto dell'intera azienda.

L'identità unica di Akamai

Il nostro successo viene creato attraverso lo scambio di competenze e idee per realizzare soluzioni vincenti in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti e dei nostri team.

Urgenza e tempestività

Come insegna il nostro cofondatore, Danny Lewin, la nostra azienda agisce sempre con coraggio e con un senso di urgenza nell'intento di risolvere i problemi più difficili.

Ruoli in primo piano

In ogni ruolo, sarete supportati per innovare, scoprire e conseguire grandi risultati: saremo sempre al vostro fianco.

Per visualizzare tutte le posizioni vacanti, effettuate una ricerca per i lavori che vi interessano.

Progettazione dei sistemi di sicurezza e del cloud

Infrastruttura cloud e progettazione dei sistemi di sicurezza

Progettate e costruite i sistemi mantenendo le aziende connesse, protette e resilienti. Collaborerete con esperti nella strategia per la sicurezza, nell'architettura di rete e nei sistemi a disponibilità elevata, che definiscono e forniscono i più elevati standard tecnici a livello mondiale.

Ruoli correlati:

  • Software Engineer
  • Network Architect
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Engagement dei clienti

Engagement dei clienti e implementazione

Guidate i progetti, unite i team e aiutate a distribuire i risultati con precisione su scala globale. In questo ruolo, potrete guidare i progetti tecnici in tutte le fasi, dal concept all'esecuzione, favorire la collaborazione tra i team e plasmare il successo per i clienti che operano in vari settori.

Ruoli correlati:

  • Technical Project Manager
  • Senior Solutions Architect
Visualizzate le posizioni vacanti

Progettazione dei test sui software

Progettazione dello sviluppo dei software nei test

Create soluzioni scalabili e affidabili su cui si basano le experience digitali leader a livello mondiale. In questo ruolo, potrete lavorare su sistemi globali, contribuire allo sviluppo del back-end e applicare procedure di test in grado di mantenere i nostri prodotti affidabili e sicuri e di occupare una posizione leader nel settore.

Ruoli correlati:

  • Progettazione dello sviluppo dei software nei test

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Sviluppo cloud-native

Sviluppo e servizi cloud-native

Create e innovate il cloud con strumenti e piattaforme all'avanguardia. In questo ruolo, potrete lavorare con architetture scalabili, sistemi Kubernetes e avanzate tecnologie cloud per aiutare il nostro team e i nostri clienti a promuovere l'innovazione in tutto il mondo. 

Ruoli correlati:

  • Senior Software Engineer

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Premiato come luogo di lavoro ideale

  • Excellence in Recruitment 2025
    RippleMatch
  • America’s Greatest Workplaces 2025
    Newsweek e Plant-A Insights Group
  • Best Employers for New Grads 2024 Forbes
    e Statista
  • Best Workplaces for Women 2025
    Poland Great Places to Work
  • America’s Greatest Workplaces for Gen Z 2025
    Newsweek
  • America’s Most Innovative Companies 2024
    Fortune
  • Workplace Culture 2025
    Mass Technology Leadership Council
  • Europe’s Best Employers 2025
    Financial Times
  • Best Companies to Work For 2024
    U.S. News & World Report

Lavorare in Akamai

Siamo una comunità globale a cui piace risolvere i problemi e condividiamo la passione per la tecnologia e l'innovazione.

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Diritti di pari opportunità di impiego
Akamai Technologies è un'azienda votata al principio dell'azione positiva e delle pari opportunità che tiene in grande considerazione il valore della diversità nell'ambiente di lavoro. Verranno presi in considerazione tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, senza alcuna discriminazione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, razza/etnia, disabilità, stato di reduce di guerra o appartenenza ad altre minoranze protette.

Visualizzate i diritti di pari opportunità di impiego 

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Sistemazione per individui con disabilità
Akamai si impegna a offrire agli individui con disabilità soluzioni idonee a consentire la loro piena partecipazione al processo di candidatura. A tale riguardo si invita a inviare un'e-mail all'indirizzo careers@akamai.com o a chiamare il numero +1 (617)2747165 per assistenza ai fini della domanda. Si precisa che l'indirizzo e-mail e il numero di telefono sopra indicati sono riservati esclusivamente agli aspiranti candidati con disabilità che necessitino di una sistemazione. Non usare tali recapiti per richiedere informazioni sullo stato della candidatura.