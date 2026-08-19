Akamaiで財務分野のキャリアを築きましょう。Akamai Financial Development Program（AFDP）は、将来の財務リーダーとしてキャリアを積む初期人材を育成します。マサチューセッツ州ケンブリッジ（ハイブリッド勤務）。

サマーインターンシップ

5月下旬から8月中旬までの10週間

来年度の4年生になる学生が対象

4人グループ制

初日からメンターが担当、バディとのペア組みあり

フルタイム・ローテーション・プログラムへの最適なキャリアパス



フルタイムプログラム

3年間、7月から始まる1年ごとのローテーションを3回実施

ローテーション先は財務部門全体のいずれか：Corporate FP&A、Product Finance、Pricing Analytics、Sales Finance、Deal Desk、Commissions等

毎年3名のアナリストを新規採用

専任コーディネーター、マネージャー、メンターによる定期面談あり

最適な財務チームでの正社員登用あり

私たちが求める人材

チームで活躍し、責任感を持ち、本プログラムへの参加を財務分野での長期的なキャリアの始まりと捉える、好奇心旺盛で分析的な思考力を持つ人材

望ましい専攻分野：金融、経済学、数学、ビジネスなど。候補者は、米国での就労許可を既に取得している必要があります。AFDPはビザの取得をサポートしません。



本プロジェクトの修了生がAkamaiの財務部門のシニアアナリスト、マネージャー、ディレクターなどの役職に登用された実績があります。