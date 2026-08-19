面接プロセスは、その職務内容と地域によって異なります。インターンの場合は通常、面接を2～3回実施します。技術職の候補者については、技術的なアセスメントを実施するのが一般的です。
Akamaiで未来あるキャリアを成長させましょう
Akamaiでスキルと情熱を発揮して、グローバルなテクノロジー企業の一員として実際に活躍してください。担当職務を終える頃には、あなたの学業やその後の人生をサポートしてくれる心強い仲間とのネットワークができていることでしょう。
キャリア初期人材およびプロフェッショナルプログラム
Akamaiは、学生や新卒者向けのさまざまなグローバルプログラムを提供しています。学び、成長し、活躍するチャンスをご確認ください。
グローバルな学生向けプログラム
さまざまな地域の大学生向けのインターンシップやキャリア初期の機会を見つけましょう。
グローバルなトレーニングプログラム
新卒者、キャリアチェンジを希望する求職者、職場復帰を目指すプロフェッショナル向けに設計されたグローバルなトレーニングプログラムでは、あなたのキャリアを築くことができます。
財務ローテーションプログラム
Akamaiで財務分野のキャリアを築きましょう。Akamai Financial Development Program（AFDP）は、将来の財務リーダーとしてキャリアを積む初期人材を育成します。マサチューセッツ州ケンブリッジ（ハイブリッド勤務）。
サマーインターンシップ
- 5月下旬から8月中旬までの10週間
- 来年度の4年生になる学生が対象
- 4人グループ制
- 初日からメンターが担当、バディとのペア組みあり
- フルタイム・ローテーション・プログラムへの最適なキャリアパス
フルタイムプログラム
- 3年間、7月から始まる1年ごとのローテーションを3回実施
- ローテーション先は財務部門全体のいずれか：Corporate FP&A、Product Finance、Pricing Analytics、Sales Finance、Deal Desk、Commissions等
- 毎年3名のアナリストを新規採用
- 専任コーディネーター、マネージャー、メンターによる定期面談あり
- 最適な財務チームでの正社員登用あり
私たちが求める人材
- チームで活躍し、責任感を持ち、本プログラムへの参加を財務分野での長期的なキャリアの始まりと捉える、好奇心旺盛で分析的な思考力を持つ人材
- 望ましい専攻分野：金融、経済学、数学、ビジネスなど。候補者は、米国での就労許可を既に取得している必要があります。AFDPはビザの取得をサポートしません。
本プロジェクトの修了生がAkamaiの財務部門のシニアアナリスト、マネージャー、ディレクターなどの役職に登用された実績があります。
Akamaiチームのご紹介
Akamaiにはダイナミックなチームが数多く存在しているため、ご自身に最適なチームが見つかるはずです。幅広い専門分野にわたって機会を提供しています。財務、営業、セキュリティリサーチ、ソフトウェアエンジニアリングなど、Akamaiではさまざまなスキルを習得できます。
キャリア初期のプロフェッショナルの声をご覧ください
パートナーシップ
Akamaiは、定評のあるパートナーと協力し、多様な才能と視点を尊重する早期キャリアの機会を提供します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
通常、企業は、国外からの留学生が申請している国および在住している国で就労許可を得ている場合、その学生を雇用することができます。ただし例外もあるため、採用担当者が確認を行います。
はい、Akamaiはすべてのインターンシップで給料をお支払いします。当社では、インターンの貢献に対して適正な報酬を支給し、貴重な実務の場を提供することを重視しています。
Akamaiには、学生と新卒者向けのプログラムがいくつかあります。概要は以下のとおりです。
- インターンシップ：自分の専攻に関連する初めての就業経験を求めている学生に最適です。
- コープ：教室での学びと実践的な業務体験を長期にわたって組み合わせたい学生に最適です。
- 実習制度：実際の業務を通じた学習と実践的なアプローチを組み合わせた、構造化されたトレーニングプログラムを求める新卒者や転職希望者に最適です。
- ローテーションプログラム：社内のさまざまな部門や職務について知りたい新卒者や初期キャリアの転職希望者に最適です。
詳細については、「初期キャリアおよびプロフェッショナルプログラム」セクションをご覧ください。
インターンは、Akamaiでさまざまなイベントに参加しています。たとえば、Akamaiの上級管理職とのQ&Aセッション、スキルを構築するための専門的な能力開発ワークショップ、そしてもちろんインターン仲間との交流を深めるためのソーシャルイベントが含まれます。