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キャリア初期人材

Akamaiへようこそ。AkamaiのEmerging Talentプログラムに参加して、キャリアの第一歩を踏み出しましょう。

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大きく飛躍するキャリアの第一歩

AkamaiのEmerging Talentプログラムでは、学生や新卒者が、働き始めたその日から貢献することができます。インターン、実習制度、またはローテーションプログラムを通じてご参加ください。実践的な経験を積み、メンターシップでスキルを身につけ、キャリアを飛躍させることができます。

動画を視聴する（2:11）

大きく飛躍するキャリアの第一歩

AkamaiのEmerging Talentプログラムでは、学生や新卒者が、働き始めたその日から貢献することができます。インターン、実習制度、またはローテーションプログラムを通じてご参加ください。実践的な経験を積み、メンターシップでスキルを身につけ、キャリアを飛躍させることができます。

動画を視聴する（2:11）

Akamaiで未来あるキャリアを成長させましょう

Akamaiでスキルと情熱を発揮して、グローバルなテクノロジー企業の一員として実際に活躍してください。担当職務を終える頃には、あなたの学業やその後の人生をサポートしてくれる心強い仲間とのネットワークができていることでしょう。

メンターシップと人脈作り

担当メンターから専門的な指導を受けて、世界中から集まったプログラム参加者とコラボレーションできます。

プロジェクトと影響

現在進行中のビジネス施策向けのソリューションを革新し、開発することで、大きな価値が生まれます。

社会的責任

優秀で、社会的責任を重視するチームの一員として、視野を広げることができます。

柔軟性

自分に合った方法で働くことができます。ほとんどの社員は、オフィス、自宅、またはその両方の中から勤務地を選ぶことができます。

キャリア初期人材およびプロフェッショナルプログラム

Akamaiは、学生や新卒者向けのさまざまなグローバルプログラムを提供しています。学び、成長し、活躍するチャンスをご確認ください。

グローバルな学生向けプログラム

さまざまな地域の大学生向けのインターンシップやキャリア初期の機会を見つけましょう。

南北アメリカ

南北アメリカのプログラムの詳細をご覧ください。

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EMEA

EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）のプログラムの詳細をご覧ください。

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APJ

アジア太平洋地域のプログラムの詳細をご覧ください。

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グローバルなトレーニングプログラム

新卒者、キャリアチェンジを希望する求職者、職場復帰を目指すプロフェッショナル向けに設計されたグローバルなトレーニングプログラムでは、あなたのキャリアを築くことができます。

実習制度

Akamaiでは、新卒者や転職者向けに正式なトレーニングとサポートを提供しています。

実習制度を確認する

軍関係者向け実習制度

Akamaiは、実習制度を通じて軍関係者のコミュニティを支援しています。

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職場復帰プログラム

休業を経て復職を目指す候補者に対して、Akamaiは包括的なサポートと新しい学習機会を提供します。

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財務ローテーションプログラム

Akamaiで財務分野のキャリアを築きましょう。Akamai Financial Development Program（AFDP）は、将来の財務リーダーとしてキャリアを積む初期人材を育成します。マサチューセッツ州ケンブリッジ（ハイブリッド勤務）。

サマーインターンシップ

  • 5月下旬から8月中旬までの10週間
  • 来年度の4年生になる学生が対象
  • 4人グループ制
  • 初日からメンターが担当、バディとのペア組みあり
  • フルタイム・ローテーション・プログラムへの最適なキャリアパス

フルタイムプログラム

  • 3年間、7月から始まる1年ごとのローテーションを3回実施
  • ローテーション先は財務部門全体のいずれか：Corporate FP&A、Product Finance、Pricing Analytics、Sales Finance、Deal Desk、Commissions等
  • 毎年3名のアナリストを新規採用
  • 専任コーディネーター、マネージャー、メンターによる定期面談あり
  • 最適な財務チームでの正社員登用あり

私たちが求める人材

  • チームで活躍し、責任感を持ち、本プログラムへの参加を財務分野での長期的なキャリアの始まりと捉える、好奇心旺盛で分析的な思考力を持つ人材
  • 望ましい専攻分野：金融、経済学、数学、ビジネスなど。候補者は、米国での就労許可を既に取得している必要があります。AFDPはビザの取得をサポートしません。

本プロジェクトの修了生がAkamaiの財務部門のシニアアナリスト、マネージャー、ディレクターなどの役職に登用された実績があります。

プログラムの詳細を表示

Akamaiチームのご紹介

Akamaiにはダイナミックなチームが数多く存在しているため、ご自身に最適なチームが見つかるはずです。幅広い専門分野にわたって機会を提供しています。財務、営業、セキュリティリサーチ、ソフトウェアエンジニアリングなど、Akamaiではさまざまなスキルを習得できます。

セキュリティ

Security Technology Group（STG）は、世界クラスのクラウド・セキュリティ・ソリューションでオンラインライフを守っています。

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クラウド

当社のCloud Technology Group（CTG）は、シンプルでスケーラブルなクラウドプラットフォームを通じて、強力な分散型アプリケーションを構築できるようお客様を支援します。

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マーケティングと営業

マーケティングおよび営業部門は、Akamaiのブランドを宣伝し、お客様に先進的なデジタルソリューションを提供しています。

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サービス

サービス部門は、最高水準の顧客体験を提供することに専念しています。

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グローバル機能

グローバル機能には、人事、財務、法務、IT、社内サポートなどのチームがあります。

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キャリア初期のプロフェッショナルの声をご覧ください

Wiktoria Martynska headshot

Wiktoria Martynska、Platform Operationsインターン

「Akamaiは従業員を重視しており、さまざまな機会を通じて楽しみながら新しいスキルを開発することができます。」

動画を視聴する（1:09）
Sumukh Kowndinya headshot

Sumukh Kowndinya、Cloud Platform Infrastructureインターン

「このインターンシップは、私にとって人生最高の学びの体験です。」

動画を視聴する（57秒）
Shiqi Cheng headshot

Shiqi Cheng、Software Engineeringインターン

「Akamaiで一番気に入っているのは、柔軟で友好的な社風です。」

動画を視聴する（1:08）

パートナーシップ

Akamaiは、定評のあるパートナーと協力し、多様な才能と視点を尊重する早期キャリアの機会を提供します。

よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

面接プロセスは、その職務内容と地域によって異なります。インターンの場合は通常、面接を2～3回実施します。技術職の候補者については、技術的なアセスメントを実施するのが一般的です。

通常、企業は、国外からの留学生が申請している国および在住している国で就労許可を得ている場合、その学生を雇用することができます。ただし例外もあるため、採用担当者が確認を行います。

はい、Akamaiはすべてのインターンシップで給料をお支払いします。当社では、インターンの貢献に対して適正な報酬を支給し、貴重な実務の場を提供することを重視しています。

Akamaiには、学生と新卒者向けのプログラムがいくつかあります。概要は以下のとおりです。

  • インターンシップ：自分の専攻に関連する初めての就業経験を求めている学生に最適です。
  • コープ：教室での学びと実践的な業務体験を長期にわたって組み合わせたい学生に最適です。
  • 実習制度：実際の業務を通じた学習と実践的なアプローチを組み合わせた、構造化されたトレーニングプログラムを求める新卒者や転職希望者に最適です。
  • ローテーションプログラム：社内のさまざまな部門や職務について知りたい新卒者や初期キャリアの転職希望者に最適です。

詳細については、「初期キャリアおよびプロフェッショナルプログラム」セクションをご覧ください。

インターンは、Akamaiでさまざまなイベントに参加しています。たとえば、Akamaiの上級管理職とのQ&Aセッション、スキルを構築するための専門的な能力開発ワークショップ、そしてもちろんインターン仲間との交流を深めるためのソーシャルイベントが含まれます。

つながりからキャリアアップへ

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