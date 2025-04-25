X
Cookie 設定の管理

Akamai.com の Cookie

Cookie とは、ユーザーがアクセスした Web サイトが、言語設定やログイン情報などのユーザーに関する情報を記憶できるように、デバイスに保存しておくようブラウザーに要求する小さなデータです。これらの Cookie は当社によって設定され、ファーストパーティー Cookie と呼ばれます。また、当社の広告およびマーケティング活動には、サードパーティー Cookie（お客様が訪問している Web サイトのドメインとは異なるドメインの Cookie）も使用します。

以下の［Cookie 設定］リンクをクリックすると、デバイスでのファーストパーティークッキーとサードパーティークッキーの保存の設定、使いやすさを強化させる統計の収集、サイトの利用状況の分析、配信されるコンテンツのカスタマイズ、マーケティングの取り組みの支援を管理できます。

ブラウザーの設定により、すべての Cookie をブロックしたり、Cookie が配置された場合に警告を表示したりできます。Akamai.com では、クライアント側の Cookie を使用してお客様の設定を記憶しています。ブラウザーの Cookie を削除した場合やお使いのブラウザーを変更した場合、設定は維持されません。そのため、使用するすべてのブラウザーで Akamai.com にアクセスして、Cookie 設定をすべてのブラウザーに反映させることをお勧めします。

Cookie リスト

Akamai.com では、Cookie を複数のカテゴリーに分類しています。各カテゴリーの詳細について、および各カテゴリーの Cookie 設定についてお読みください。

必要不可欠な Cookie

これらの Cookie は、Web サイトが機能するために必要であり、弊社のシステムでオフにすることはできません。通常は、プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力など、サービスリクエストに相当するアクションに対してのみ設定されます。

Cookie サブグループ Cookie 使用される Cookie
www.akamai.com/ja/ ApplicationGatewayAffinity ファーストパーティー
akamai.com/ja/ -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g _abck bm_sv 
ak_bmsc bm_sz AKA_A2 test		 ファーストパーティー

 

パフォーマンス Cookie

これらの Cookie により、弊社は訪問数やトラフィックソースをカウントして、サイトのパフォーマンスを測定し、改善することができます。最も人気のあるページや最も人気のないページを把握し、訪問者がどのようにサイト内を移動しているかを確認するのに役立ちます。この Cookie は、弊社またはサードパーティープロバイダーが設定します。これらの Cookie が収集するすべての情報は集約されるため、匿名で扱われます。これらの Cookie を許可しない場合、あなたが当サイトをいつ訪問したのかを弊社は把握できず、サイトのパフォーマンスを監視することができません。

Cookie サブグループ Cookie 使用される Cookie
www.akamai.com/ja/ BOOMR_CONSENT 
ApplicationGatewayAffinityCORS		 ファーストパーティー
Akamai.com/ja/ s_ips RT _ga _ga_xxxxxxxxxx gpv_URL s_fid
s_cc s_pltp _gid s_ivc AMCVS_ s_plt ,
gpv_cURL s_ppv ,
 _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _gat 
s_sq s_vnc365 s_dslv s_tp s_nr30		 ファーストパーティー
2o7.net s_vi_fsnwuhc サードパーティー

 

機能 Cookie

これらの Cookie により、Web サイトは機能とパーソナライズを強化できます。設定は、弊社、または弊社がページに追加したサービスを提供するサードパーティープロバイダーが行います。これらの Cookie を許可しない場合、強化された機能とパーソナライズは利用できず、基本的な機能のみ利用できます。

Cookie サブグループ Cookie 使用される Cookie
Akamai.com/ja/ language akaas_as1 
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE bm_sz mbox		 ファーストパーティー
www.akamai.com/ja/ _gd_svisitor _gd_visitor _gd_session Hm_ck_xxxxx ファーストパーティー

 

ターゲティング Cookie

これらの Cookie は、弊社の広告パートナーが弊社のサイトを通じて設定します。それらの企業は、この Cookie を利用して、あなたの興味関心のプロファイルを作成し、他のサイトで関連性のある広告を表示します。ブラウザーとインターネットデバイスの一意的な識別を土台としており、これらの Cookie を許可しない場合、広告対象の絞り込みが十分に行われなくなりますが、広告は表示されます。

Cookie サブグループ Cookie 使用される Cookie
Akamai.com/ja/ adcloud AMCV_ _gcl_aw _gcl_au at_check ,
_mkto_trk _fbp _gclxxxx		 ファーストパーティー
www.akamai.com/ja/

seerid seerses Hm_lpvt_ Hm_lvt_ driftt_aid ,
 6s-domain drift_campaign_refresh drift_aid

 ファーストパーティー
adnxs.com uuid2 サードパーティー
app-abm.marketo.com __cf_bm サードパーティー
linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr		 サードパーティー
www.linkedin.com bscookie サードパーティー
dpm.demdex.net dpm サードパーティー
googleadservices.com GCL_AW_P サードパーティー
doubleclick.net IDE、test_cookie サードパーティー
hm.baidu.com HMACCOUNT サードパーティー
lytics.io seerid サードパーティー
everesttech.net everest_session_v2、everest_g_v2 サードパーティー
www.akamai.com _an_uid サードパーティー
Akamai.com/ja/ _rdt_uuid サードパーティー
www.facebook.com   サードパーティー
demdex.net demdex サードパーティー
t.co muc_ads サードパーティー
6sc.co 6suuid サードパーティー
amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy サードパーティー


ソーシャルメディア Cookie

これらの Cookie は、あなたが弊社のコンテンツを友人やネットワークと共有できるようにするために、弊社がサイトに追加した、さまざまなサードパーティーのソーシャル・メディア・サービスによって、弊社のサイトを通じて設定されます。これらの Cookie は、他のサイト間でブラウザーを追跡し、あなたの興味関心のプロファイルを作成することができます。これは、あなたが訪問する他の Web サイトに表示されるコンテンツやメッセージに影響を与える可能性があります。これらの Cookie を許可しない場合、ソーシャルメディア共有ツールを使用したり表示したりできない場合があります。

Cookie サブグループ Cookie 使用される Cookie
Akamai.com/ja/ _fbp ファーストパーティー
twitter.com personalization_id サードパーティー