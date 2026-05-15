当社の環境管理システム（EMS）は、第三者によりISO 14001:2015標準に準拠していることが確認されています。当社では、標準をあらゆる面で満たすために、社内でさまざまな追跡、監視、測定、報告システムを実装し、独自の方法でAkamaiに適用し、進化するEMSを確立しています。