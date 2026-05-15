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Akamai.comおよび／またはAkamai製品やサービスの使用には、Akamaiの法的ポリシーで概要が説明されている条件と規定が適用されます。当社のプライバシーに関する考え方もここに定義されています。
本方針では、AkamaiのWebサイト、オンラインポータル、モバイルアプリケーションを通じて、またはAkamaiの従業員もしくは代理人との直接の接触を通じて、またはAkamaiのお客様のサービスを利用することで、Akamaiと関わりあった個人に関する情報を、Akamaiが収集、使用、共有する方法について詳しく説明しています。Akamaiのデータ保護およびプライバシー慣行の詳細については、Akamai Privacy Trust Centerをご覧ください。
Akamaiのサービスのページには、Akamaiの製品とサービスに適用される課金方法、サービス固有の条件、エンドユーザーライセンス、および追加ポリシーの説明が記載されています。
Akamaiは、贈収賄を一切許しません。役員、取締役、従業員、パートナー、再販業者、アドバイザー、ベンダーのいずれであっても、Akamaiを代表して贈収賄を行うことは、当社の価値観およびポリシーに反しています。詳細については、当社の贈収賄・腐敗防止ポリシーをご覧ください。
Akamai Cloud Marketplaceプロバイダー契約では、サービスプロバイダー（以下「プロバイダー」）がAkamai Cloud Marketplaceに参加する際の規約を規定します。本契約は、単一または複数のMarketplaceプログラムへのプロバイダーの関与を管理し、プラットフォームを介したサービスの提供に関連する主な責任、権利、条件を定義するものです。
Akamai Cloud インフラストラクチャ（旧 Linode）をご利用のお客様は、こちらのフォームを使用して、世界のプライバシー法に基づく個人データの開示、削除、ポータビリティに関する請求など、個人情報に関するリクエストを送信してください。
Akamai Cloud インフラストラクチャ（旧 Linode）をご利用のお客様は、こちらのフォームを使用して、各国のプライバシー法に基づく個人データの開示、削除、データポータビリティに関する請求など、個人情報に関するリクエストを送信してください。
Akamai Cloud インフラストラクチャ（旧 Linode）のユーザーではない場合は、こちらのフォームを使用して、各国のプライバシー法に基づき、個人データの開示や削除、その他の権利を含む個人情報に関するリクエストを送信してください。
スパム、マルウェア、フィッシング、ネットワーク不正利用、知的財産権の侵害、その他違法なコンテンツなど、Akamai Cloud（旧Linode）インフラでホストされているサービスに関連する不正利用、違法行為、ポリシー違反は、こちらから報告してください。
ネットワーク不正利用、法執行関連、マルウェア、フィッシング、コンテンツの侵害、商標の侵害、その他の違法コンテンツなど、Akamaiのデリバリープラットフォームまたはセキュリティプラットフォームでホストされているサービスに関連する不正利用、違法行為、ポリシー違反はこちらから報告してください。
このページでは、公平なデータへのアクセスおよび利用に関する統一ルールを定め、並びに規則（EU）2017/2394及び（EU）2020/1828を改正する2023年12月13日付の欧州議会及び理事会規則（EU）2023/2854（「EUデータ法」）のうち、とりわけデータ処理サービスの切替え要件に関する情報を紹介しています。
本ポリシーは、初期導入テストプログラムに参加するお客様に適用される規約を規定するものです。ここでは、Akamaiと早期アクセス製品およびサービスのテスト参加者との間における資格、責任、契約を定義しています。
Akamaiは、社員に応募した方のプライバシーを保護することを約束します。Akamaiの社員に応募した方は必ず、応募者プライバシー保護方針および仲裁に関する合意をお読みのうえ、承諾してください。
利用規定（AUP）では、Akamaiの製品およびサービスの利用規定に関するガイドラインを定めています。Akamaiのネットワーク、製品、およびサービスのすべてのユーザーは、ご利用の前に本利用規定を読むことを求められます。
Akamaiは、最高レベルの技能、誠実性、公正性、品位を持って事業展開に取り組んでおります。こうしたAkamaiの価値観を反映する決断を下し、実行していくことが、Akamaiチーム全体の責任です。
本Akamaiポータル利用規約（以下「ポータル利用規約」）は、Akamai Control Center、Aura Operator Portal（以下「Aura Operator Portal」）、NetAlliance Partner Portal（以下「NAP Partner Portal」）Webサイトのほか、Akamai Technologies, Inc.およびその関連会社（以下「Akamai」）が特定のAkamaiポータルサービス（以下で規定）を通じて適宜提供しているその他のWebサイトやアプリケーション（以下総称して「Akamaiポータルサイト」）に適用される条件を規定するものです。
Akamai.comに含まれる素材は、Akamaiにより提供され、情報提供のみを目的として使用されます。Akamai.com内の素材のいずれかを表示またはダウンロードした場合、Akamaiの法的通知セクションで概要が説明されている条件と規定に合意したものとみなされます。 EMEA諸国の法定通知
このページでは、デジタルサービスの単一市場に関する2022年10月19日の欧州議会及び理事会の規則（EU）2022/2065及び指令2000/31/ECの改正（「デジタルサービス法」または「DSA」）に関する情報を紹介しています。
Akamai Security Research Agreement（「SRA」）は、Akamaiエコシステムのセキュリティに起因または関連するあらゆる取り組みに参加することを許可される、一般的なフレームワークを提供します。 Akamaiのプログラムのいずれかに参加すると、SRAの対象となることに同意したものとみなされます。
Transparency in Coverage ルールに従い、Blue Cross Blue Shield of MA は、ネットワークに加盟している医療機関の交渉した料金を利用可能にし、また許可された量（ネットワークに加盟していない医療プロバイダーが提供する保険金額またはサービス）を機械可読ファイルとして利用できるようにしました。
当社の環境管理システム（EMS）は、第三者によりISO 14001:2015標準に準拠していることが確認されています。当社では、標準をあらゆる面で満たすために、社内でさまざまな追跡、監視、測定、報告システムを実装し、独自の方法でAkamaiに適用し、進化するEMSを確立しています。
本文書は、カスタマイズされた顧客排出量データのレポートに関するAkamai Technologies, Inc.の包括的なポリシーを定めたものです。このプロセスにおけるAkamaiとお客様の役割と責任を概説しながら、排出量レポートの作成、使用、監査に関する明確なガイダンスを提供することを目的としています。
Transparency in Coverageルールに従い、Kaiser Permanenteは、ネットワークに加盟している医療機関のnegotiated rate（交渉済料金）とallowed amount（認定金額）（ネットワークに加盟していない医療プロバイダーが提供する保険金額またはサービス）を機械可読ファイルとして利用できるようにしました。
本ポリシーは、プロモーションコードを使用する個人に適用される利用規約を規定するものです。適格性、責任、およびプロモーションコードを使用する個人と Akamai 間の同意事項を定義します。
再販業者が当社に代わって事業活動を行う際に、Akamaiが極めて重要視しているのはAkamaiのコアバリューに沿った倫理的かつ品位ある形での業務遂行です。当社の再販業者向け行動規範では、Akamaiが掲げるコミットメント、販売代理店が遵守すべきポリシー、およびコンプライアンス、労務、人権、安全衛生などに関して販売代理店に求められる基準を概説しています。
Akamaiは、サプライチェーン全体で責任ある形で倫理的に企業活動を行うことに取り組んでいます。当社のサプライヤー向け行動規範は、Akamaiに商品やサービスを提供するすべてのサプライヤーに対し、労働慣行、人権、環境責任、そして倫理的なビジネス行動に関して求められる基準と期待される事項を定めたものです。
Akamaiは雇用機会の均等を推進する企業として、あらゆる適用法への遵守に取り組んでいます。EEO（雇用機会均等）ポリシーおよびその他の必須掲載事項は、以下のリンクをクリックしてご確認ください。 Akamaiの雇用機会均等ポリシー 労働者の権利を知る：職場における差別は違法です E-Verifyへの参加
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