AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
Akamai
ログイン
ログイン Close
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
Background

リーダーシップ

グローバルエッジの進化を牽引する

Akamaiのリーダーシップとソリューション。その両輪が一体となり、いかに世界のオンラインライフを支え、守り抜いているか。その核心に触れてください。

経営陣

当社の経営陣には、世界屈指の科学者や経験豊富なインターネットの専門家が名を連ねています。

経営陣の紹介

取締役会

取締役会の持つビジョンと専門知識は、業界のリーダーとしての競争優位性を維持する原動力となっています。

取締役会の紹介

運営委員会

戦略的ビジョン、グローバルオペレーション、そしてイノベーションを牽引するリーダーたちをご紹介します。

運営委員会を見る

エッジを、その手に

企業としての責任

Akamai Foundation、サステナビリティ、サプライヤーの多様性など、当社の企業責任（CSR）への取り組みについて詳しくはこちらをご覧ください。

私たちの取り組みの影響を見る

Akamai のニュースルーム

Akamaiの最新ニュースやメディア資料のチェック、最新ブログ記事の閲覧、ソーシャルメディアでのフォローはこちらから。

最新情報を読む

イベント

1 年を通じて行われている先進のカンファレンスとイベントで Akamai に参加してください。メディア、コンテンツ、アプリケーション・デリバリー に関する最新ソリューションのご紹介に加え、業界をリードするAkamaiのエキスパートによる知見もお届けします。

今後のイベントを見る

お問い合わせ先

メディアリレーションズ
インベスタリレーションズ
メディア向けリソース
サポート

その他

企業倫理・コンプライアンス
企業としての責任
イノベーションを支えるインフラ