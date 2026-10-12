[00:00–00:58] はじめに：このチュートリアル動画では、Linode GPUインスタンス、Ollama、Spin、Akamai Functionsを使用してAkamai Cloud上でLLMベースのチャットボットアプリケーションを構築する方法をThorsten Hansが解説します。



[00:58–02:22] アーキテクチャの概要：NVIDIA GPUを使用したLinodeインスタンスがOllamaを実行し、分散キーバリューストアを備えたAkamai FunctionsがSpinアプリケーション（AstroフロントエンドとTypeScript API）をホストすることについて、多層的なシステム図を使用して説明します。



[02:22–03:30] Spinとアプリケーションコンポーネント：CNCFのWebAssemblyフレームワークであるSpinと、2つのアプリケーションコンポーネント（AstroフロントエンドとTypeScript API）について説明します。



[03:30–06:21] APIロジックとキャッシングフロー：TypeScript APIがどのようにリクエストを処理し、分散型キーバリューストアにクエリーを実行してキャッシュされた応答を提供し、新しいクエリーに対してプロンプト構築とガードレールを適用し、生成された応答をキャッシュするのかを説明します。



[06:21–09:03] Terraformによるインフラのセットアップ：Terraformの設定（linodeプロバイダー、専用のNVIDIA GPUを使用したインスタンスのプロビジョニング、およびnullプロバイダーのポーリングロジック）について解説します。



[09:03–10:05] ファイアウォールとネットワーク設定：TerraformのLinodeファイアウォール設定を検査し、SSHアクセスのルールとポート11434上のOllama HTTP APIトラフィックのルールを指定します。



[10:05–12:26] Cloud-initとGPUドライバーのインストール：パッケージ更新、GPUドライバーのインストール、システムの再起動、Ollamaサービスの初期化を自動化するlinode.yamlのcloud-initスクリプトを分析します。



[12:26–14:49] Terraformのプロビジョニングの実行：terraform applyを実行してクラウドインフラを構築した後、約5分間のプロビジョニングプロセスの様子を早送りで確認します。



[14:49–16:07] Spinアプリケーションマニフェスト（spin.toml）：spin.tomlを確認し、HTTPトリガー、コンポーネントルーティング、環境変数、キーバリューストアへのアクセス、アウトバウンドホスト権限について説明します。



[16:07–17:53] APIの実装とガードレール：index.ts、handler.ts、guardrails.tsのコードを見ながら、リクエストの検証、入力文字数制限（500文字）、プロンプトインジェクション防止のための正規表現パターンマッチングについて説明します。



[17:53–19:30] セッション履歴とキーバリューキャッシング：Cookieベースのセッション追跡と、キーバリューストアにキャッシュされたクエリー応答の確認と取得を行うためのkvService.tsの実装について説明します。



[19:30–20:54] LangChainを介したLLMの呼び出し：llaService.tsについて詳しく解説し、プロンプトアセンブリ（システムプロンプト、セッション履歴、ユーザークエリー）と、LangChain JSおよびOllamaパッケージを使用したLLMの呼び出しについて取り上げます。



[20:54–21:38] パッケージの依存関係：package.jsonを確認し、WebAssemblyアプリケーションの構築に必要なSpin SDKとLangChainの依存関係について説明します。



[21:38–22:27] WebAssemblyへのコンパイル：ターミナルでspin buildを実行し、フロントエンドコンポーネントとAPIコンポーネントの両方を.wasm形式にコンパイルします。



[22:27–23:59] Akamai Functionsへの展開：spin aka loginによる認証を行い、環境変数を使用してspin aka deployを実行し、WebAssemblyアプリケーションをグローバルに公開します。

