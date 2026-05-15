均等雇用機会の権利

Akamai Technologies は、アファーマティブアクションおよび雇用機会均等を実践し、ダイバーシティが職場環境にもたらす力を尊重します。資格条件を満たしている応募者は採用において配慮され、性別、性自認、性的嗜好、人種や民族、軍の退役状況、障害、その他の保護対象グループに関する状況を理由に差別されることはありません。

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宿泊施設

Akamai は、障害を持つ方が応募手続きを万全にするために必要な場合、手頃な宿泊施設をご用意します。宿泊施設の手配をご希望の方は、careers@akamai.com まで E メールにてお申込みください。ご不明な点については、+1 (617)2747165 までお電話にてお問い合わせください。この E メールアドレスおよび電話番号は、障害を持つ求職者の方が宿泊施設の手配をお申込みになる場合にのみご利用になれます。求人への応募の選考状況に関する上記の連絡先へのお問い合わせはご遠慮ください。