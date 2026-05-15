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世界で最も困難な課題に対応し、革新的で協力的なソリューションを推進する Akamai チームに参加しませんか

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不可能を可能にするグローバルチームにご参加ください

イノベーション、協力、そして目的が一体となった Akamai でキャリアを築きましょう。Akamai のチームは、1 日に何兆回もオンラインでの生活を保護し、世界中の何十億もの人々の生活をより良くしています。ここでは、業界一の才能を誇る仲間と共に、重要な変革をもたらす仕事に取り組むことができます。

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Akamai の文化を物語る数値：2026 年版

11,400 人以上の従業員を世界中に抱えています

95% の従業員が、オフィス、自宅、またはその両方の中から働く場所を自由に選んでいます

世界 33 か国以上に 28 か所の拠点とチームを配置しています

Akamai グローバルチームの原動力となる中心的な価値観

Akamai が信頼関係を構築し、イノベーションを推進し、毎日、あらゆる場所でセキュリティを提供する方法をご紹介します

お客様第一

クラウドを最重視した安全でスケーラブルなソリューションを通じて、お客様の成功を最優先に考え、真のビジネス成果を実現します。

社会貢献とインクルージョン

グローバルなテクノロジーチーム全体に対し、敬意を払い、インクルージョンを推進し、共に成長する文化を通じて、人とコミュニティに力を与えます。

イノベーション

私たちは自らに挑戦し、お客様にとっての真の価値を提供する新製品を創造し、比類のない成果を達成します。

誠実さと信頼性

全体の利益を最優先に考え、最大限の倫理、誠実性、透明性をもって、業務を遂行します。

One Akamai

お客様とチームの両方に最適で、メリットがもたらされるソリューションのためのスキルやアイデアを交換して、成功を築きます。

緊急対応と持続的対応

共同設立者の Danny Lewin を見習い、最も困難な問題を解決できるよう常に勇気と緊迫感を持って行動します。

注目の役職

どんな役職においても、イノベーションを起こし、発見し、素晴らしい成果にみちびくためのサポートを受けられます。私たちは共に歩みます。

すべての募集中のポジションを確認するには、求人情報をご覧ください。

Cloud & Security Engineering

Cloud Infrastructure & Security Engineering

企業の接続性、保護、回復力を維持するシステムを設計および構築します。セキュリティ戦略、ネットワークアーキテクチャ、高可用性システムの専門家と連携して、世界最高レベルの技術標準を定義し、提供する役割です。

関連する役職：

  • Software Engineer
  • Network Architect
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Customer Engagement

Customer Engagement & Implementation

プロジェクトをリードし、チームをまとめ、世界規模で正確な成果を実現します。テクノロジープロジェクトの構想から実行までを導き、チーム間の協力を促進し、さまざまな業界のお客様の成功を定義する役割です。

関連する役職：

  • Technical Project Manager
  • Senior Solutions Architect
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Software Test Engineering

Software Development Engineering in Test

世界をリードするデジタル体験を支える、スケーラブルで信頼性の高いソリューションを構築します。グローバルシステムに携わり、バックエンド開発に貢献し、テストプラクティスを適用して、当社製品の信頼性と安全性を維持し、業界をリードし続ける役割です。

関連する役職：

  • Software Development Engineering in Test

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Cloud Native Development

Cloud Native Development & Services

最先端のツールとプラットフォームでクラウドを構築し、進化させます。スケーラブルなアーキテクチャ、Kubernetes、高度なクラウドテクノロジーを活用して、当社のチームとお客様が世界中でイノベーションを推進できるよう支援する役割です。 

関連する役職：

  • Senior Software Engineer

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働きやすい職場ランキングで上位に選出

  • Excellence in Recruitment 2025
    RippleMatch
  • America’s Greatest Workplaces 2025
    Newsweek および Plant-A Insights Group
  • Best Employers for New Grads 2024
    Forbes および Statista
  • Best Workplaces for Women 2025
    Poland Great Places to Work
  • America’s Greatest Workplaces for Gen Z 2025
    Newsweek
  • America’s Most Innovative Companies 2024
    Fortune
  • Workplace Culture 2025
    Mass Technology Leadership Council
  • Europe’s Best Employers 2025
    Financial Times
  • Best Companies to Work For 2024
    U.S. News & World Report

Akamai の文化

Akamai は、テクノロジーとイノベーションへの情熱を共有し、問題解決を得意とするグローバルなコミュニティです。

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Akamai のストーリー

Akamai で働くことを通じて大きなやりがいを感じられる理由について、世界中の仲間の声をご紹介します。

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均等雇用機会の権利
Akamai Technologies は、アファーマティブアクションおよび雇用機会均等を実践し、ダイバーシティが職場環境にもたらす力を尊重します。資格条件を満たしている応募者は採用において配慮され、性別、性自認、性的嗜好、人種や民族、軍の退役状況、障害、その他の保護対象グループに関する状況を理由に差別されることはありません。

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宿泊施設
Akamai は、障害を持つ方が応募手続きを万全にするために必要な場合、手頃な宿泊施設をご用意します。宿泊施設の手配をご希望の方は、careers@akamai.com まで E メールにてお申込みください。ご不明な点については、+1 (617)2747165 までお電話にてお問い合わせください。この E メールアドレスおよび電話番号は、障害を持つ求職者の方が宿泊施設の手配をお申込みになる場合にのみご利用になれます。求人への応募の選考状況に関する上記の連絡先へのお問い合わせはご遠慮ください。