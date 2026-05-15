企業の接続性、保護、回復力を維持するシステムを設計および構築します。セキュリティ戦略、ネットワークアーキテクチャ、高可用性システムの専門家と連携して、世界最高レベルの技術標準を定義し、提供する役割です。
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プロジェクトをリードし、チームをまとめ、世界規模で正確な成果を実現します。テクノロジープロジェクトの構想から実行までを導き、チーム間の協力を促進し、さまざまな業界のお客様の成功を定義する役割です。
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宿泊施設
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