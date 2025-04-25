X
Akamai グローバルサービス

グローバルサービスが迅速な目標達成と ROI の最大化をサポートします。Akamai のエキスパートが 24 時間体制でお客様の最も困難な課題の解決にあたります。

Standard Support の製品概要

セキュリティサービス

業界が認める Akamai のエキスパートが、最も高度なサイバー脅威に対応するための力になります。優秀なスタッフ、プロセスとテクノロジーがお客様のセキュリティ戦略を強化します。

支援

Security Optimization Assistance

Akamai クラウド・セキュリティ・ソリューションを最適に維持するためのエキスパートサポートです。

詳しく見る
ガイド

Readiness and Response Service

エキスパートによるアドバイスのほか、Akamai Security Operations Command Centers へのダイレクトアクセスを提供します。

詳しく見る
管理、検知、応答

Managed Security Service

セキュリティ管理、監視、緩和までカバーする単一の完全マネージドサービスです。

詳しく見る
API Protection

API Security Operationalization & Advisory Services

定期的なセキュリティレビューなどにより、セキュリティを確保した API と強化された API Security ポスチャを実現します。

詳しく見る
最適化

Managed Network Cloud Firewall

Akamai Network Cloud Firewall のマネージドサービスがファイアウォールの保護を最適化します。

詳しく見る
API の監視とテスト

Managed Service for API Performance

プロアクティブな監視とテストにより、API の可用性、回復力、コンプライアンスを維持します。

詳しく見る
API 統合と保護

Akamai API Security Services Bundle

API セキュリティ戦略を強化するエンドツーエンドのサービスです。

詳しく見る
DNS 検知と応答

Managed Service for Akamai DNS Posture Management

監視、エキスパートによるガイダンス、責任追跡性を提供し、コンプライアンスを維持します。

詳しく見る

Akamai Guardicore Segmentation のサービス

Guardicore サポートへのお問い合わせ

Professional Services

専任エンジニアが貴社と連携して必要に応じたものを実装し、希望するレベルのサポートをご提供いたします。

詳しく見る

サポートプラン

営業時間内のみのサポートから 24 時間体制のサポートまで、あらゆるニーズに応じて、エキスパートによる迅速なサポートをご提供いたします。

詳しく見る

Technical Account Manager

専任のエンジニアが、実装のあらゆる側面をプロアクティブにサポートいたします。

詳しく見る

トレーニングおよび認定

Akamai のハンズオントレーニングと実践的な認定でデプロイメントを最大限に活用できるよう担当者をトレーニングします。

詳しく見る

エッジサービス

ダイナミックな環境に最適化されたシームレスなデジタル体験を、Akamai のエキスパートと最高水準のテクノロジーがサポートします。

支援

Plus Service & Support

迅速な適応、製品導入の推進、継続的な最適化をエキスパートがサポートします。

詳しく見る
ガイド

Advanced Service and Support

可視性を高め、問題を明らかにして最適化を図るための専門的なアドバイスとサポートを提供します。

詳しく見る
管理

Premium Service and Support 3.0

最短の応答時間、予防的監視、チーム統合など、最高レベルのサービスを提供します。

詳しく見る

Akamai University

Akamai University：カスタマーイネーブルメント

Akamai のソリューションに関する知識を深め、環境に合わせて最適化する方法を学び、実践学習を通じて設定スキルを高めることができます。

プログラムの概要

インストラクターによるトレーニングで、Akamai のソリューションへの投資を最大限に活用できます。

詳しく見る

トレーニングポートフォリオ

セキュリティ、コンテンツ配信、エッジコンピューティングの各ソリューションに関する理解を深めます。

詳しく見る

トレーニングカレンダー

Akamai University コースの最新トレーニングスケジュールをご覧ください。

詳しく見る

その他のサービス

最高レベルの可視性と 24 時間無休の監視体制によるグローバルサービスが、お客様の日常業務と最重要イベントに、優れたパフォーマンス、品質、可用性を提供します。

Broadcast Operations Command Center

ブロードキャストストリームの管理を Akamai のメディアエキスパートにお任せください。ブロードキャスト品質を超えたサービスを提供することも可能です。

詳しく見る

Enhanced Support SLA

24 時間無休のサポートと Akamai のサービスがパフォーマンスと可用性の問題を解決します。

詳しく見る

Event Support

注目度の高いメディアイベント、ゲームリリース、ソフトウェアアップデートに向けた準備をサポートします。

詳しく見る

クラウド・コンピューティング・サービス

Akamai クラウドへの移行、運用の最適化、カスタマイズされたソリューションの提供、クラウドインフラの管理をお客様にご案内します。

Enhanced Compute Support

クラウドコンピューティングに関する優先的なサポートを提供し、迅速な応答と問題解決を実現します。

詳しく見る

Enhanced Compute Support with Support Advocacy

クラウドコンピューティングに関する優先的なサポートとアドボケートによるサポートを提供し、迅速な問題解決と高いサービス性を実現します。

詳しく見る

Comprehensive Compute Services

エキスパートによるガイダンスとミッションクリティカルなワークロードに対する信頼性の高いサポートにより、クラウドコンピューティングへの投資を最大限に活用します。

詳しく見る

Akamai Managed Service for Compute

Akamai がクラウドインフラをプロアクティブに管理するため、お客様はコアビジネスの成功に集中できます。

詳しく見る