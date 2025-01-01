X
オンラインビジネスの力となり、守る

アプリケーションとデジタル体験の構築、セキュリティの確保、高速化を実現

AI スクレイパーボットからコンテンツを保護する

反 AI になることではありません。AI がもたらす可能性を責任を持って受け入れ、進化することです。Akamai が力になります。

高パフォーマンスの推論を使用して AI を導入

コスト効率の高い GPU でリアルタイム AI を提供します。ビジネスで求められるパフォーマンスに応じて、グローバルに推論をスケーリングすることができます。

Map of the world

ビジネスのあらゆる場面を Akamai が支えます

世界で最も分散したクラウド・コンピューティング・プラットフォームおよびエッジネットワークを活用して、ビジネスに必要なパフォーマンス、信頼性、セキュリティを手に入れましょう。

アプリケーションをどこへでも構築できます。あらゆる場所でセキュリティを確保してスケーリングします。

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

クラウドコンピューティング

柔軟かつ手頃な価格ですべての機能を備えたコンピューティングサービスを活用して、強力なアプリケーションを構築します。

セキュリティ

パフォーマンスを低下させることなく、あらゆるタッチポイントでアプリケーションとデータを保護します。

大画面テレビの前でスポーツイベントのストリーミングを一緒に視聴している家族の画像

コンテンツデリバリー

お客様がどこから接続しても、お客様の近くでアプリや体験を確実に提供できます。

先進的な{industry}企業の信頼を集める Akamai

Akamai Cloud の利用を開始する

開発者向けに設計され、すべての機能を備えたクラウドコンピューティングにより、非常にスケーラブルかつ低レイテンシーのアプリケーションを構築して提供します。

