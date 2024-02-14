X
セキュリティソリューション

ビジネスを推進するアプリケーションを毎日いつでも保護

動画を視聴する (1:00)
ポートフォリオを見る

最新のセキュリティニュース

ブログ

AI ボットはパブリッシングルールをどのように書き換えているのか

AI が情報の見つけ方を再定義するなか、Akamai がどのようにしてコンテンツの保護、制御、収益化を支援するかをご確認ください。

ブログを読む
ブログ

AI ボットと LLM ボットの管理が重要な課題に：適切な対応方法

AI ボット、エージェント、LLM スクレイパーはどれも、コンテンツを求めています。ここでは、ビジネスを妨げるのではなく後押しするようにそれらを管理する方法について説明します。

ブログを読む
ブログ

VPN からゼロトラストへ：なぜ今、従来の VPN を廃止すべきなのか

Akamai のゼロトラストへのアプローチが VPN の脆弱性を排除し、より優れたパフォーマンスとユーザー体験を実現するとともに、運用のシンプル化を可能にする仕組みをご覧ください。

ブログを読む

Akamai の WAAP の優位性：データを見る

SecureIQLab は、1,360 を超える脅威への対処について、主要なクラウド WAAP ソリューションをテストしました。Akamai は、AWS、Cloudflare、Microsoft との比較で勝利を収めました。

レポートをダウンロードする

お客様が提供するブランド体験を Akamai が共に保護

当社のグローバルプラットフォームの規模と脅威に対する可視性を活用して、お客様と Akamai が提携し、オンプレミス環境およびクラウド環境におけるサイバー脅威を防止、検知、緩和することで、ブランドの信頼を構築し、ビジョンを実現できます。

セキュリティポスチャの強化

迅速なイノベーションを実現しながらセキュリティリスクを低減 — 脅威やライバル他社に先んじて進化を続ける保護ソリューション。

セキュリティチームのリソースを本来の業務に集中させる

Akamai のソリューションをインシデント対応に活用することで、サイバーセキュリティの専門家が上位のワークフローに集中できます。

新たな脅威に関する知見を獲得

脅威インテリジェンスと修復機能を活用して、お客様のビジネスを標的とするおそれのあるサイバー攻撃に備えることができます。

Gartner Peer Insights Customer’s Choice 2024 ロゴ

Akamai は 5 年連続で Customers’ Choice に選ばれました

「Akamai は何にも勝ります」— 小売業界、テクノロジー担当シニアディレクター

サイバーセキュリティ製品 

アプリと API のセキュリティを確保

強力なアプリケーションセキュリティでワークロードを保護

アプリと API のセキュリティ確保について見る

API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

製品の詳細を見る

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

製品の詳細を見る

Firewall for AI

適応性の高い、マルチクラウド対応の大規模言語モデル（LLM）向けセキュリティで AI 主導のアプリを保護します。

製品の詳細を見る

Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

Client-Side Protection & Compliance

PCI コンプライアンスを支援し、Web サイトを JavaScript 攻撃から保護。

製品の詳細を見る

Edge DNS

Akamai DNS は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド DNS を保護しながら、高い可用性とパフォーマンスを確保します。

製品の詳細を見る

ゼロトラストを実現

データ漏えい、マルウェア、ランサムウェアの侵入や拡散を防止

ゼロトラストについて

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

製品の詳細を見る

Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを緩和し、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

製品の詳細を見る

Secure Internet Access Enterprise

マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、データ窃取攻撃をプロアクティブに検知してブロックします。

製品の詳細を見る

Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

製品の詳細を見る

Akamai Hunt

マネージド型の脅威ハンティングサービスを活用して、最高レベルの検知回避機能を持つセキュリティリスクを見つけて修正します。

製品の詳細を見る

DDoS／DNS 攻撃を阻止する

セキュリティ上の脅威からサイトと資産を保護

DDoS 防御について見る

Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

Edge DNS

際立った DNS セキュリティにより、Web アプリと API のノンストップの可用性を実現します。

DNS Posture Management

可視性、リスクの知見、ガイド付き修復機能を通じて、DNS セキュリティを強化します。

製品の詳細を見る

ボットおよび不正利用防止

アカウントの不正利用、検知を回避するスクレイピング、ブランドなりすましを阻止します。

ボットと不正利用からの保護について見る

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

製品の詳細を見る

Brand Protector

ブランドなりすまし攻撃（フィッシングや偽の Web サイトなど）を検知して緩和します。

製品の詳細を見る

Content Protector

コンテンツを盗み出し、コンバージョン率を低下させるスクレイパーを阻止する方法をご確認ください。

製品の詳細を見る

24 時間年中無休のサポート

サイバー攻撃に対抗するための積極的なサポートを得る

Managed Security Service

セキュリティの管理、監視、緩和。包括的な単一のマネージドサービスで実現します。

製品の詳細を見る

Akamai Security Research で、最新の攻撃ベクトルに関する知見を獲得

タイムリーな脅威インテリジェンスと実用的なガイドをもとに、組織のセキュリティ脅威を明らかにしてポスチャを強化

脅威アドバイザリを理解する

進化する攻撃の手法を知る

オープンソースの脅威管理ツールを使用する

Akamai のリサーチ結果を読む