メディア向けリソース

Akamai logo

Akamai のロゴはブランドを体現しています。ロゴは 2 つの基本要素で構成されています。青い波のようなシンボルと、「Akamai」という単語（ワードマーク）です。このロゴは、著作権で保護されている Akamai Technologies, Inc. の商標です。波状のシンボルとワードマークの形と配置は厳密に取り決められており、オリジナルに忠実に使用する必要があります。ワードマークは、波状のシンボルなしでは使用できません。詳細については、ブランドガイドをご参照ください。

メディア以外の第三者（ベンダー、お客様、パートナーなど）の場合、Akamai ロゴ、商標、他のブランド素材の使用許可を申請する際は、ブランドの使用許諾リクエスト手続きに従ってください。

経営陣の顔写真

Akamai executive team

経営陣

Board room chairs

取締役会

動画

Woman with Bow and Arrow

Akamai を選ぶ理由：プラットフォームの強み

Experience the edge

Akamai について：Edge を体験

Akamai Network Operations Command Center

ネットワーク・オペレーションズ・コマンド・センター（NOCC）

Ari Weil inside Akamai's Network Operations Command Center

ネットワーク・オペレーションズ・コマンド・センター（NOCC）ツアー

Arial view of the top of the Akamai headquarters building in Cambridge, MA

Akamai 本社

Looping Akamai Logo Animation

ループロゴのアニメーション

会社の画像

Inside Akamai's Network Operations Command Center

ネットワーク・オペレーションズ・コマンド・センター（NOCC）

Akamai Web Application Attacks Globe Data Visualization

地球の画像

Akamai headquarters

Akamai 本社

Akamai Co-Founder Danny Lewin

Akamai の共同設立者 Danny Lewin

環境・社会・ガバナンス（ESG）

Akamai は、信頼、誠実さ、インクルージョン、敬意というコアバリューを体現する形で業務を遂行しています。

インターネットデータの可視化

世界最大のエッジプラットフォームから得た、世界中のネットワークトラフィックおよびセキュリティのデータソースである Akamai Internet Station をチェックしてください。

インベスタリレーションズ

Akamai は、大局を見ながら開発を進め、サイバーセキュリティ、エッジコンピューティング、コンテンツ・デリバリー・ソリューションのポートフォリオを拡大しています。

ソーシャルメディアで Akamai をフォロー

お気に入りのソーシャルコミュニティで Akamai をフォローしてください。オンラインライフの力となり、守る Akamai の取り組みをご覧いただけます。

