©2025 Akamai Technologies
- 製品
- ソリューション
- Akamai について
- リソース
- パートナー
- お問い合わせ
製品
- セキュリティ
- クラウドコンピューティング
- コンテンツデリバリー
- すべての製品とトライアル
- グローバルサービス
セキュリティ
アプリ & API セキュリティ
ゼロトラスト・セキュリティ
ボットおよび不正利用防止
インフラセキュリティ
クラウドコンピューティング
コンテンツデリバリー
アプリケーションパフォーマンス
メディアデリバリー
エッジアプリケーション
監視、報告、テスト
ソリューション
- ユースケース
- 業界別ソリューション
ユースケース
クラウドコンピューティング
セキュリティ
コンテンツデリバリー
Akamai について
リソース
セキュリティリサーチ
パートナー
- パートナー検索
- パートナーになる
- クラウドコンピューティング市場
パートナー検索
パートナーになる
メディア向けリソース
Akamai のロゴはブランドを体現しています。ロゴは 2 つの基本要素で構成されています。青い波のようなシンボルと、「Akamai」という単語（ワードマーク）です。このロゴは、著作権で保護されている Akamai Technologies, Inc. の商標です。波状のシンボルとワードマークの形と配置は厳密に取り決められており、オリジナルに忠実に使用する必要があります。ワードマークは、波状のシンボルなしでは使用できません。詳細については、ブランドガイドをご参照ください。
メディア以外の第三者（ベンダー、お客様、パートナーなど）の場合、Akamai ロゴ、商標、他のブランド素材の使用許可を申請する際は、ブランドの使用許諾リクエスト手続きに従ってください。
製品
-
クラウドコンピューティング
-
セキュリティ
-
コンテンツデリバリー
-
すべての製品とトライアル
-
グローバルサービス