メディア向けリソース

Akamai のロゴはブランドを体現しています。ロゴは 2 つの基本要素で構成されています。青い波のようなシンボルと、「Akamai」という単語（ワードマーク）です。このロゴは、著作権で保護されている Akamai Technologies, Inc. の商標です。波状のシンボルとワードマークの形と配置は厳密に取り決められており、オリジナルに忠実に使用する必要があります。ワードマークは、波状のシンボルなしでは使用できません。詳細については、ブランドガイドをご参照ください。

メディア以外の第三者（ベンダー、お客様、パートナーなど）の場合、Akamai ロゴ、商標、他のブランド素材の使用許可を申請する際は、ブランドの使用許諾リクエスト手続きに従ってください。