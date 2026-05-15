インクルージョンとダイバーシティ
Akamai にとってインクルージョンとは、互いを尊重し、違いを尊重し、成長を促進することです。ダイバーシティを確保して独自のスキルと背景を生かすことで、共にグローバルな課題に取り組み、解決することができます。
従業員の目から見た Akamai：Akamai が多様でインクルーシブな職場である理由
進捗状況を追跡
Akamai は、素晴らしい職場を維持し、グローバルな従業員が積極的に関与して意欲的に取り組む職場環境を構築するよう尽力しています。私たちは、世界中の従業員データに定期的に透明性を提供することで弊社の取り組みを示しています。
エンゲージメント
私たちにとって、従業員エンゲージメントとは、すべての従業員の創造性と回復力を引き出すことです。従業員第一の会社として、Akamai はすべての従業員とステークホルダーに充実した経験を提供することを目指しています。
従業員リソースグループ（ERG）
従業員リソースグループ（ERG）は、つながりのある職場の育成というミッションを共有する、従業員主導の自主的なグループです。すべての従業員が ERG に参加することを歓迎します。現在、Akamai には 8 つのグローバルな ERG があり、合計で約 2,000 名以上のメンバーが参加しています。
Akamai の取り組みに対する表彰と評価
従業員に対する当社のコミットメントは、世界中の組織に認められています。これらの賞が良い刺激となり、弊社はすばらしい従業員が持つさまざまなスキルや経歴を歓迎し、尊重する職場づくりに取り組んでいます。
- Supporting Family Caregiving 2025
U.S.News & World Report
- Greatest Workplaces for Inclusion 2025
Newsweek & Plant-A Insights Group
- America's Best Employers for Diversity 2025 Newsweek および Statista
- Excellence in DE&I 2025
RippleMatch
- Best Workplaces for Women 2025
Poland Great Places to Work
- Employers for Diversity 2024
Forbes America's Best
- Gender Equality Index 2023
Bloomberg
- Great Place to work in Diversity, Equity, Inclusion & Belonging 2023
GPTW India
つながりからキャリアアップへ
ローカル ID&E レポート
Akamaiは、誰もが自分らしく働けるインクルージョンに優れた職場環境の構築に取り組んでおり、その姿勢は、透明性の向上と継続的な進歩を促す各地域の薪酬格差分析などの現地での取り組みに反映されています。