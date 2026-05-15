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インクルージョン、ダイバーシティ、エンゲージメント

Akamai は前向きな変化を起こす取り組みによって世界を変えようとしています。

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Akamai がインクルージョン、ダイバーシティ、エンゲージメントを重視する理由

Akamai は、すべての活動においてインクルージョンを最重視しており、これはグローバルチームの基盤でもあります。インクルージョンは当社のコアバリューとして、バックグラウンド、スタイル、および視点のダイバーシティを強化し、当社の目標に対するエンゲージメントを高めます。Akamai では、すべての声に耳を傾け、すべての従業員が仲間です。私たちは、それぞれに違いがありながらも、共有するビジョンがあるため、より強くなり、お客様、パートナー、コミュニティとのつながりを深めることができます。

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インクルージョンとダイバーシティ

Akamai にとってインクルージョンとは、互いを尊重し、違いを尊重し、成長を促進することです。ダイバーシティを確保して独自のスキルと背景を生かすことで、共にグローバルな課題に取り組み、解決することができます。

インクルーシブな採用

Akamai はインクルーシブな職務記述書を使用し、パネルインタビューを実施しています。当社のプログラムは STEM 分野の多彩な人材を育成し、才能を伸ばします。

企業としての責任

私たちは、説明責任、コミュニティ、信頼というコアバリューに沿って行動し、ポジティブな影響を生み出すことに努めています。

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賃金に関する報告書

当社は従業員の賃金差異に関する報告書作成および賃金の透明性に関する分析を定期的に実施しており、グローバルでは性別を、米国では人種と性別を対象としています。

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進捗状況を追跡

Akamai は、素晴らしい職場を維持し、グローバルな従業員が積極的に関与して意欲的に取り組む職場環境を構築するよう尽力しています。私たちは、世界中の従業員データに定期的に透明性を提供することで弊社の取り組みを示しています。

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グローバルな性別代表グラフ

エンゲージメント

私たちにとって、従業員エンゲージメントとは、すべての従業員の創造性と回復力を引き出すことです。従業員第一の会社として、Akamai はすべての従業員とステークホルダーに充実した経験を提供することを目指しています。

エンゲージメントプログラム

従業員プログラム

Akamai の従業員プログラムは、高いエンゲージメントを育成します。ローカルからグローバルまで、積極的な参加を促進します。すべての従業員を支援し、個人的な成長、強固なつながり、コミュニティエンゲージメントを実現します。

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従業員リソースグループ（ERG）

従業員リソースグループ（ERG）は、つながりのある職場の育成というミッションを共有する、従業員主導の自主的なグループです。すべての従業員が ERG に参加することを歓迎します。現在、Akamai には 8 つのグローバルな ERG があり、合計で約 2,000 名以上のメンバーが参加しています。

アジア太平洋島民サークル（APIC）

アジアと太平洋諸島の伝統を称え、安全でインクルーシブな空間作りを促進します。

IndUS

南アジアの従業員をまとめて、採用、同化、文化的発展を強化します。

In Reach logo

In Reach

身体障害や精神疾患を抱える従業員とその支援者に重点を置いています。

退役軍人

退役軍人および軍人家族の多様で貴重な貢献にスポットライトを当てます。

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

黒人、ヒスパニック、ラテンアメリカ系など、人種的に多様な背景を持つ Akamai の人材を支援します。

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

LGBTQIA+ の従業員とその仲間に支援、リソース、安全な場を提供します。

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

保護者をサポートし、キャリアの発展を図り、子供のいる従業員が抱える課題に取り組みます。

Akamai ERG Global Womens Forum

女性フォーラム

意識の向上、課題、アドバイス、教育の共有、女性のキャリア促進に取り組みます。

Akamai の取り組みに対する表彰と評価

従業員に対する当社のコミットメントは、世界中の組織に認められています。これらの賞が良い刺激となり、弊社はすばらしい従業員が持つさまざまなスキルや経歴を歓迎し、尊重する職場づくりに取り組んでいます。

  • Supporting Family Caregiving 2025
    U.S.News & World Report
  • Greatest Workplaces for Inclusion 2025
    Newsweek & Plant-A Insights Group
  • America's Best Employers for Diversity 2025 Newsweek および Statista
  • Excellence in DE&I 2025
    RippleMatch
  • Best Workplaces for Women 2025
    Poland Great Places to Work
  • Employers for Diversity 2024
    Forbes America's Best
  • Gender Equality Index 2023
    Bloomberg
  • Great Place to work in Diversity, Equity, Inclusion & Belonging 2023
    GPTW India

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ローカル ID&E レポート

Akamaiは、誰もが自分らしく働けるインクルージョンに優れた職場環境の構築に取り組んでおり、その姿勢は、透明性の向上と継続的な進歩を促す各地域の薪酬格差分析などの現地での取り組みに反映されています。

ブラジル

ブラジルにおける、半期ごとの賃金平等に関するデータの公表。

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アイルランド

アイルランドにおける、年次のジェンダー間の賃金格差データの報告。

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イスラエル

イスラエルにおける、年次のジェンダー間の賃金格差データの報告。

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