Akamai は、すべての活動においてインクルージョンを最重視しており、これはグローバルチームの基盤でもあります。インクルージョンは当社のコアバリューとして、バックグラウンド、スタイル、および視点のダイバーシティを強化し、当社の目標に対するエンゲージメントを高めます。Akamai では、すべての声に耳を傾け、すべての従業員が仲間です。私たちは、それぞれに違いがありながらも、共有するビジョンがあるため、より強くなり、お客様、パートナー、コミュニティとのつながりを深めることができます。