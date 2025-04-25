Akamai は長年にわたって、企業がユーザーにより近い場所で体験を提供すると同時に、アプリケーションを開発し実行できるよう支援するソリューションのグローバルリーダーとしての地位を守り続けています。今日、Akamai はサイバーセキュリティの専門企業としても名を馳せています。当社の包括的なプラットフォームは、サイバーセキュリティのリスク防御のための多層的なアプローチを導入することで、最大の脅威に対処するために必要なツールをお客様に提供します。効果的な機能を求めるものの提携するベンダーの数は減らしたいと考えるお客様にとって、当社独自の幅広いサービスは大きな意味を持ちます。

Akamai のサイバーセキュリティフレームワークのソリューションは高度に差別化されており、エンタープライズの Web サイト、アプリケーション、データ、アクセス、その他の重要な資産を保護するクラス最高のテクノロジーとして認められています。

Akamai のソリューションには、次のようなものがあります。