EMEA における法的通知

地域法人情報および連絡先一覧
以下の一覧は、国名のアルファベット順に並んでいます。ご自身または所属する組織がAkamaiと取引
を行っている国を選択してください。
国
ベルギー
Akamai Technologies Belgium SRL
登録住所：Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
会社番号：0535.839.579
VAT番号：BE535.839.579
メールアドレス：corporate-emea@akamai.com
チェコ共和国
Akamai Technologies s.r.o.
識別番号：24142344
登録住所：Karla Engliš e 3208/5, 150 00 Praha
商業登記の登録に関する情報：この会社は、プラハ地方裁判所によって維持管理されている商業登記に登録されています（ファイル C 182522）。
登記資本金：CZK 200,000
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
デンマーク
Akamai Technologies Denmark ApS
登録住所：Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
商業登記番号（CVR）：36026650
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
フランス
Akamai Technologies SARL
Akamai Technologies SARL 資本金：€1,943,102.45
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
登録住所：69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
電話：+33-156696200
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
発行責任者：Gerald Deck
このサイトの開発／ホスト： Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
USA +1 877 325 2624
ドイツ
Akamai Technologies GmbH
登録住所：Parkring 22, D-85748 Garching
本社所在地：Garching
登録裁判所：ミュンヘン地方裁判所
資本金（ユーロ）：25,000.00
商業登記番号：HRB 129886
VAT ID：DE 206360295
税金 ID：143/112/20307
代表取締役：David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
電話（一般）：+49-89940060
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
アイルランド
Akamai Technologies Ireland Limited
登録住所：Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Ireland
企業登録局（CRO）登録下の登録番号：390724
税金 ID：6410724I
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
イスラエル
Akamai Technologies Israel Ltd
登録住所：8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
会社登録番号：514082999
VAT ID：514082999
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
イタリア
Akamai Technologies S.R.L.
登録住所：Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
完全応募資本金および払込資本金：€ 10,000
REA 番号：MI -1877384
VAT および税金 ID：IT06216380961
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
ルクセンブルク
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
登録住所：26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
会社登録番号：B 195902
登記資本金：US$1,000,000
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
オランダ
Akamai International B.V.
登録住所：Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
登録会議所：オランダ、アムステルダム商工会議所
登録番号：34159661
VAT 番号：NL 8100.63.311.B01
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
登録住所：Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
登録会議所：オランダ、アムステルダム商工会議所
登録番号：34153909
VAT 番号：NL 810086700B01
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
ポーランド
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o
登録オフィス：ul.Opolska 100, 31-323 Kraków
登録裁判所：District Court of Kraków – Śródmieście in Kraków，国家裁判所登録簿第11商事部
KRS 番号：0000384002
資本金：PLN 40 000
NIP：1132832376
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
スペイン
Akamai Technologies Spain S.L.U.
情報社会サービス及び電子商取引に関する 2002 年 7 月 11 日の法律第 34 号に基づいています。
会社名：Akamai Technologies Spain S.L.U.
登録オフィス：Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
電話：+34-917933243
CIF：B84595628
マドリード商業登記簿、22,270巻、帳簿0、117ページ、第8区、登録番号M-397520、登録第1号に登記されています。
Akamai Technologies Spain S.L.U.の事業活動は、行政上の許認可の対象ではありません。
当社は現在、スペイン法 2002 年第 34 号 18 条に規定されているいずれの規定も遵守していません。
スウェーデン
Akamai Technologies AB
登録住所：Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
会社登録番号：556754-5214
VAT ID：SE556754521401
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
スイス
Akamai Technologies International AG
登録オフィス：Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
会社登録番号：CHE-115.356.067
VAT ID：CHE-115.356.067 MWST
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
トルコ
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi
登録オフィス：Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad.Koç Kaya As Plaza Apt.No: 1/1, Sarıyer/İstanbul
会社登録番号：870873
資本金：TL 210,000.00
税金 ID：0120317431
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
アラブ首長国連邦
Akamai Technologies Limited（ドバイ支社）
登録住所：Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
ドバイ、アラブ首長国連邦
税金 ID（TRN）：100334224100003
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com
英国
Akamai Technologies Limited
登録住所：Level 3, 58-60 Berners St., London, United Kingdom, W1T 3NQ
会社登録番号：
03921701
VAT ID：745091237
メールアドレス： corporate-emea@akamai.com