企業倫理・コンプライアンス

Akamai の倫理規定は、当社のコアバリューである顧客第一、One Akamai、イノベーション、責任ある迅速対応と不屈の精神、誠実性と信頼性、インクルージョン、還元を具体的な形にしたものであり、それぞれの従業員、取締役、業務委託先、サプライヤー、およびパートナーが、これらの価値観に従って行動し、倫理規定、Akamai のポリシー、および適用される法律や規制を遵守することを求めています。
Akamai の Global Ethics & Compliance
Global Ethics & Compliance は、社内のステークホルダーにアドバイスし、Akamai が適切な方法で商業的目標と継続的な成長を追求するために策定された手続きを監督する立場にある法務部の一部門です。
当社の手続きは、組織全体を通したさまざまな業務プロセスに採り入れられており、主に倫理的な行動、贈収賄防止法、利益相反、独占禁止法、制裁措置に重点を置いています。情報セキュリティやデータプライバシーなど、その他の要求事項が遵守されているかどうかは Akamai の別のチームが監督しています。
コンプライアンスの文化を築く
Akamai の各社員は、受講が義務付けられている毎年の倫理規定トレーニングを受け、当社の倫理規定を確実に遵守していることを証明できる必要があります。Global Ethics & Compliance は、疑問や懸念事項に応えるためのライブトレーニング、ガイダンスなどの幅広いリソースを用意しています。
倫理的な業務遂行は、経営陣、ビジネスリーダー、マネージャーの断固たる信念のもとに推し進められており、それはまさに Akamai のコンプライアンスの文化の重要性を表しています。
説明責任
Global Ethics & Compliance は、その手続きの効果を維持させるために、会社内部による評価と第三者による独立した評価を手配します。ポリシーと手続きは、新しい問題に対処するために定期的に更新されています。
また、独立した内部調査を実施し、必要に応じて Akamai の人事部の協力のもとで是正措置や懲戒処分を実施します。
透明性
Akamai の Chief Ethics & Compliance Office は、四半期ごとに取締役会の監査委員会に最新情報を報告しています。
声を上げること
Akamai の従業員ならびにステークホルダーは、遠慮せずに意見を述べ、疑問があれば質問し、問題提起するように奨励されています。当社が独自に運営する 24 時間対応のオンライン・電話受付式の Ethics Hotline（倫理ホットライン）を活用することができます。また、従業員は、自分のマネージャー、人事部のビジネスパートナー、相談役、法務部、内部監査チームなどのさまざまな人を介して問題提起することができます。