企業倫理・コンプライアンス

Global Ethics & Compliance は、社内のステークホルダーにアドバイスし、Akamai が適切な方法で商業的目標と継続的な成長を追求するために策定された手続きを監督する立場にある法務部の一部門です。



当社の手続きは、組織全体を通したさまざまな業務プロセスに採り入れられており、主に倫理的な行動、贈収賄防止法、利益相反、独占禁止法、制裁措置に重点を置いています。情報セキュリティやデータプライバシーなど、その他の要求事項が遵守されているかどうかは Akamai の別のチームが監督しています。