1 2024 年 8 月時点。

2 Akamai のレポートは、特に明記されていない限り、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間を対象としています。ESG レポートで開示される情報は、Akamai の事業活動の全範囲を対象としています。ここには、データの一貫性を確保し、Akamai グループレベルの統合を可能にするために、買収された子会社を含むすべての下位組織や子会社が、適切なプロセスやシステムの実装後すぐに含まれています。

3 Akamai Technologies による MSCI ESG Research LLC またはその関連会社（以下「MSCI」）のデータの使用、およびここに記載されている MSCI のロゴ、商標、サービスマーク、またはインデックス名の使用は、MSCI による Akamai へのスポンサーシップ、承認、推奨、または宣伝を意味するものではありません。MSCI のサービスおよびデータは、MSCI またはその情報提供者の所有物であり、「現状通り」で提供され、その内容を保証しません。MSCI の名称およびロゴは、MSCI の商標またはサービスマークです。

4 FTSE Russell（FTSE International Limited および Frank Russell Company の商号）は、Akamai Technologies が FTSE4Good 基準に従って独自に評価され、FTSE4Good Index Series の構成銘柄となるための要件を満たしていることを確認しています。グローバルなインデックスプロバイダーである FTSE Russell によって作成された FTSE4Good Index Series は、環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から健全な活動を実践している企業の業績を測定するために設計されたものです。FTSE4Good のインデックスは、責任ある投資ファンドやその他の商品を作成および評価するために、幅広い市場参加者によって使用されています。