当社のアプローチ
Akamai では、適切な方法でビジネス上の成果を達成することに全力を注ぎ、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の生活をより豊かにしています。その実現のためには、誠実性、説明責任、信頼性、インクルージョンという当社のコアバリューに沿って業務を行い、世界中の当社の従業員が、働き生活するコミュニティに還元していくことが求められます。
Akamai による影響 1
3 つの優先事項
力を合わせて ACT（行動）することで、大きな変化を生み出すことができます。
説明責任（Accountability）
説明責任とは、私たちが、自らの行動と意思決定に対して責任を負い、約束を確実に果たし、周囲に与える影響について透明性を保つことを意味しています。
コミュニティ (Community)
コミュニティにはインクルーシブで多様な環境を育む取り組みが含まれます。また、私たちが生活し働くコミュニティ内でも、同様の環境を支援し、向上するために活動しています。
信頼性（Trust）
信頼性を実現するためには、私たちの行動が倫理的であること、誠実性と透明性に基づいていること、個人のプライバシーが最高水準のセキュリティで保護されることが求められます。
Akamai の ESG インデックス 2
当社の年次 ESG Impact Report は、当社の主要な ESG および持続可能性レポートです。ESG および持続可能性に関する追加の開示は、Akamai の ESG インデックスに記載されています。このインデックスは、年間を通じて更新されます。
受賞歴と評価
過去の ESG Impact Reports
1 2024 年 8 月時点。
2 Akamai のレポートは、特に明記されていない限り、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間を対象としています。ESG レポートで開示される情報は、Akamai の事業活動の全範囲を対象としています。ここには、データの一貫性を確保し、Akamai グループレベルの統合を可能にするために、買収された子会社を含むすべての下位組織や子会社が、適切なプロセスやシステムの実装後すぐに含まれています。
3 Akamai Technologies による MSCI ESG Research LLC またはその関連会社（以下「MSCI」）のデータの使用、およびここに記載されている MSCI のロゴ、商標、サービスマーク、またはインデックス名の使用は、MSCI による Akamai へのスポンサーシップ、承認、推奨、または宣伝を意味するものではありません。MSCI のサービスおよびデータは、MSCI またはその情報提供者の所有物であり、「現状通り」で提供され、その内容を保証しません。MSCI の名称およびロゴは、MSCI の商標またはサービスマークです。
4 FTSE Russell（FTSE International Limited および Frank Russell Company の商号）は、Akamai Technologies が FTSE4Good 基準に従って独自に評価され、FTSE4Good Index Series の構成銘柄となるための要件を満たしていることを確認しています。グローバルなインデックスプロバイダーである FTSE Russell によって作成された FTSE4Good Index Series は、環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から健全な活動を実践している企業の業績を測定するために設計されたものです。FTSE4Good のインデックスは、責任ある投資ファンドやその他の商品を作成および評価するために、幅広い市場参加者によって使用されています。