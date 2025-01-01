X
企業としての責任

共に変化を起こす。

当社のアプローチ

Akamai では、適切な方法でビジネス上の成果を達成することに全力を注ぎ、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の生活をより豊かにしています。その実現のためには、誠実性、説明責任、信頼性、インクルージョンという当社のコアバリューに沿って業務を行い、世界中の当社の従業員が、働き生活するコミュニティに還元していくことが求められます。

Akamai 2024 Impact Report

Akamai はオンラインの力となり、守るサイバーセキュリティとクラウドの会社として、関係者の皆様に透明性の高い情報を提供することに努めています。Akamai の 2024 Impact Report では、当社の重点分野であるコーポレートサステナビリティ、人、コミュニティ、ガバナンス、データプライバシーとセキュリティにおけるパフォーマンスと進捗状況を紹介しています。

2024 年版レポートを読む
過去のレポートを見る

Akamai による影響 1

Akamai が生み出す再生可能エネルギー

現在進行中の 4 つの再生可能エネルギープロジェクトでは、これまでに 535,659 MWh を発電しています。

コミュニティへの還元

2023 年と 2024 年に開催した Akamai のマッチング・ギフト・プログラムでは、対象となる世界中の非営利団体に年間 45 万ドルを支援しました。

リサイクル

Akamai では、電子廃棄物の 100% を、関連するすべての環境基準とセキュリティ基準に準拠する形でリサイクルしています。

FTSE4Good Index Series

Akamai は 10 年連続で FTSE4Good Index Series に選定されています。

3 つの優先事項

力を合わせて ACT（行動）することで、大きな変化を生み出すことができます。 

説明責任（Accountability）

説明責任を果たすことで、地球と人の両方にとって良い結果をもたらすような、私たちの慣行の継続的な改善につながります。

コミュニティ（Community）

強固でインクルーシブなつながりと、利害関係者との関係性を築き、帰属意識と共通の目的意識を生み出します。

Professional IT Technical Support Specialists and Software Programmer Working on Computers in Monitoring Control Room with Digital Screens with Server Data, Blockchain Network and Surveillance Maps.

信頼性（Trust）

倫理的に業務に取り組み、私たちの取る行動が、誠実性、透明性、最高水準のセキュリティに導かれたものとなるようにします。

当社の ACT への取り組みについて詳細をご覧ください

説明責任（Accountability）

説明責任（Accountability）

説明責任とは、私たちが、自らの行動と意思決定に対して責任を負い、約束を確実に果たし、周囲に与える影響について透明性を保つことを意味しています。

Akamai の考える持続可能性（Sustainability）

Akamai はインターネットエコシステムのリーダーとして、すべての事業活動による環境への影響を軽減することに取り組んでいます。

詳しく見る

Akamai で働く

当社は、サポートとコーチングを通して、従業員がそれぞれに合った働き方ができるよう支援します。さまざまな考え方、アイデア、解決法の多様性を尊重します。

詳しく見る

Akamai の ID&E

Akamai はすべての取り組みにおいてインクルージョンを基本としています。インクルージョンは当社のコアバリューとして、バックグラウンド、スタイル、および視点のダイバーシティを強化し、エンゲージメントを高めます。

詳しく見る

コミュニティ (Community)

コミュニティ (Community)

コミュニティにはインクルーシブで多様な環境を育む取り組みが含まれます。また、私たちが生活し働くコミュニティ内でも、同様の環境を支援し、向上するために活動しています。

Akamai 財団

Akamai 財団は STEM 教育の支援に尽力しています。また、災害救助の実施やボランティア活動の促進を行っています。

詳しく見る

当社の従業員の活動

当社の従業員は、さまざまな方法でそれぞれのコミュニティに参加して社会的影響力のある活動に参加しています。

詳しく見る

信頼性（Trust）

信頼性（Trust）

信頼性を実現するためには、私たちの行動が倫理的であること、誠実性と透明性に基づいていること、個人のプライバシーが最高水準のセキュリティで保護されることが求められます。

Akamai における企業倫理とコンプライアンス

Akamai は適用法令を遵守しながら、倫理的かつ誠実に業務を遂行しています。

詳しく見る

Akamai における人権

人権の尊重は、インターネットの可能性を拓くための基本原理であるとともに、Akamai が事業を行うコミュニティにとって不可欠な価値観であると Akamai は考えます。

詳しく見る

Akamai のデータ保護とプライバシー

Akamai は、個人情報を処理する方法と、データ保護の権利に対する取り組みが、私たちに求められる信頼性の重要な要素であることを理解しています。

詳しく見る

Akamai の情報セキュリティとサイバーセキュリティ

Akamai Cloud を流れるデータを保護することは、お客様や利害関係者の信頼を維持する上で不可欠です。

詳しく見る

Akamai のサプライ・チェーン・プログラム

Akamai は、責任感のある多様なサプライヤーと、互恵的な関係を構築することで、責任あるサプライチェーンを促進することを目指しています。

詳しく見る

Akamai の透明性

当社は、関連のある情報を利害関係者とオープンに共有して、信頼を築き、誠実性を示すことを目指します。

詳しく見る

Akamai の ESG インデックス 2

当社の年次 ESG Impact Report は、当社の主要な ESG および持続可能性レポートです。ESG および持続可能性に関する追加の開示は、Akamai の ESG インデックスに記載されています。このインデックスは、年間を通じて更新されます。

ESG インデックス

インデックスを見る

追加の ESG 指標

指標を見る

受賞歴と評価

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社（MSCI）による ESG 格付け 3

FTSE4Good4

Great Place to Work Spain

Great Place to Work Poland

Kim Salem-Jackson, EVP, Chief Marketing Officer

「Akamai Technologies の伝統の中で一番好きなのは Danny Lewin Community Care Days です。このイベント期間中は、Akamai の社員が一丸となって還元に取り組むのです」 

Kim Salem-Jackson、EVP 兼 Chief Marketing Officer、Akamai

過去の ESG Impact Reports

Akamai 2023 ESG Impact Report

当社の主要な ESG の重点分野に関連した活動や進捗状況をご覧ください。持続可能性、人、コミュニティ、ガバナンス、データプライバシーとセキュリティにおけるパフォーマンスと進捗状況を紹介しています。

レポートを読む

Akamai 2022 ESG Impact Report

Akamai の EGS の重点分野である持続可能性、人、責任あるビジネス実践、データプライバシーとセキュリティ、Akamai 財団などにおける、パフォーマンスと進捗状況を紹介しています。

レポートを読む

Akamai 2021 ESG Impact Report

環境の持続可能性、インクルージョン、ダイバーシティとエンゲージメント、ガバナンスの領域における Akamai の取り組みについて詳しく説明します。

レポートを読む

1 2024 年 8 月時点。
2 Akamai のレポートは、特に明記されていない限り、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間を対象としています。ESG レポートで開示される情報は、Akamai の事業活動の全範囲を対象としています。ここには、データの一貫性を確保し、Akamai グループレベルの統合を可能にするために、買収された子会社を含むすべての下位組織や子会社が、適切なプロセスやシステムの実装後すぐに含まれています。
3 Akamai Technologies による MSCI ESG Research LLC またはその関連会社（以下「MSCI」）のデータの使用、およびここに記載されている MSCI のロゴ、商標、サービスマーク、またはインデックス名の使用は、MSCI による Akamai へのスポンサーシップ、承認、推奨、または宣伝を意味するものではありません。MSCI のサービスおよびデータは、MSCI またはその情報提供者の所有物であり、「現状通り」で提供され、その内容を保証しません。MSCI の名称およびロゴは、MSCI の商標またはサービスマークです。
4 FTSE Russell（FTSE International Limited および Frank Russell Company の商号）は、Akamai Technologies が FTSE4Good 基準に従って独自に評価され、FTSE4Good Index Series の構成銘柄となるための要件を満たしていることを確認しています。グローバルなインデックスプロバイダーである FTSE Russell によって作成された FTSE4Good Index Series は、環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から健全な活動を実践している企業の業績を測定するために設計されたものです。FTSE4Good のインデックスは、責任ある投資ファンドやその他の商品を作成および評価するために、幅広い市場参加者によって使用されています。