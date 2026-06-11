進化する脅威からネットワーク、アプリケーション、データを保護するのに役立つ、サイバーセキュリティの主な概念と用語を解説します。
学習用の用語集
サイバーセキュリティ、クラウドコンピューティング、コンテンツデリバリーをさらに詳しく学べる、情報提供を目的とした記事やガイドです。
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進化する脅威からネットワーク、アプリケーション、データを保護するのに役立つ、サイバーセキュリティの主な概念と用語を解説します。
API は、アプリケーション・プログラミング・インターフェースの略語です。アカウントのパスワードを保護するのと同様に、API アクセスを保護することも重要です。API アクセスを保護することで、API キーや API コールなどの識別子の悪用を防ぐことができます。
ボットとは、自動化されたタスクを実行するソフトウェアプログラムです。ボットネットとは、ボットソフトウェアに感染したコンピューターのネットワークで、攻撃者がリモートで制御できるものです。
ブラウザーセキュリティには、組み込みのブラウザー機能、セキュリティ設定、ユーザー習慣を組み合わせて、マルウェア、フィッシング、データ窃盗などのオンライン脅威から保護することが含まれます。
コンプライアンスフレームワークと規制フレームワークは、文書化されたガイドラインとベストプラクティスのセットです。組織は、これらのガイドラインに従うことで、規制要件を満たし、プロセスを改善し、セキュリティを強化し、その他のビジネス目標（株式会社になる、政府機関にクラウドソリューションを販売するなど）を達成できます。
サイバー攻撃とは、コンピューターシステムへの不正アクセス、データの窃取、サービスの中断を試みる攻撃のことです。
サイバーセキュリティ技術は、ネットワーク、デバイス、データを不正アクセスや犯罪行為から保護するのに役立ちます。
分散型サービス妨害（DDoS）攻撃とは、複数のソースから大量のトラフィックを送ることで、ウェブサイトやオンラインサービスをユーザーが利用できないようにするものです。
DNS（ドメイン・ネーム・システム）は、人間が読めるドメイン名（www.apple.com など）を、機械が読み取れる IP アドレス（17.253.207.54 など）に変換するものです。
多要素認証とは、ユーザーが認証メカニズムに 2 つ以上の証明（または要素）を正常に提示した後にのみ、アクセスが許可される認証方式のことです。
マイクロセグメンテーションとは、セキュリティにおける新たなベストプラクティスです。ネットワークセグメンテーションやアプリケーションセグメンテーションなど、すでに確立されたアプローチを上回るメリットがいくつもあります。
ランサムウェアは、被害者のファイルを暗号化したり、システムをロックしてアクセス不能にしたりする悪性のソフトウェア（マルウェア）の一種です。
Web アプリおよび API の保護（WAAP）は、Web アプリケーションとモバイルアプリケーションを攻撃から保護するのに役立つセキュリティテクノロジーです。API 管理、ファイアウォール、Web アプリケーションファイアウォール、侵入検知および侵入防御システムなど、さまざまな方法で実装できます。
ゼロトラスト・セキュリティ・モデルとは、「組織のネットワークの内外を問わず、いかなる人またはデバイスに対しても、それらが認証され、継続的に検証されるまで、IT システムやサービスに接続するためのアクセス権を与えてはならない」という考え方に基づくセキュリティモデルです。
コンピューティングや開発からストレージ、セキュリティまで、主要なクラウドテクノロジーを把握し、それらが最新のデジタル体験をどのように強化しているかをご確認ください。
クラウド・コンピューティング・サービスは、企業や公的機関による情報技術の利用方法を変化させています。
クラウド開発とは、ローカルマシンではなく、インターネットとクラウドベースのリソースを使用してアプリケーションを構築し、展開するプロセスです。
クラウドセキュリティは、クラウドベースのシステム、アプリケーション、データをサイバー脅威から保護するために使用される一連のテクノロジー、ポリシー、および制御を指します。
クラウドストレージは、サードパーティが管理するリモートサーバーにデジタルデータをオンラインで保存する方法です。インターネットに接続された任意のデバイスからアクセスできます。
CDN、ストリーミング・メディア、Web サイト監視、インターネットの構成要素が連携して、より高速で信頼性の高いオンライン体験を提供する方法をご紹介します。
コンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）は、ユーザーになるべく近い場所でコンテンツを配信することにより、高速かつ信頼性の高いオンライン体験を実現します。
この動画シリーズでは、Akamai の Executive Vice President 兼 Chief Technology Officer を務める Robert Blumofe が、World Wide Web の仕組みの基盤について説明します。その他の関連記事もこちらに記載しております。
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