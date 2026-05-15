毎日、何十億人もの人々がお気に入りのブランドとつながり、オンラインでのショッピング、ゲーム、アイデアの共有、お金の管理などを行っています。気づかれなくてもそこには Akamai が存在し、オンラインライフの力となり、守っています。

Akamai は 25 年以上にわたり、インターネットの最も困難な課題を解決し、より安全で、もっとつながる世界というビジョンに向けて取り組んできました。

当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたクラウドプラットフォームで優れたパフォーマンスとコストを実現しています。

安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。