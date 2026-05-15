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AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
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会社情報

毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにする

毎日、何十億人もの人々がお気に入りのブランドとつながり、オンラインでのショッピング、ゲーム、アイデアの共有、お金の管理などを行っています。気づかれなくてもそこには Akamai が存在し、オンラインライフの力となり、守っています。

Akamai は 25 年以上にわたり、インターネットの最も困難な課題を解決し、より安全で、もっとつながる世界というビジョンに向けて取り組んできました。

当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたクラウドプラットフォームで優れたパフォーマンスとコストを実現しています。 

安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。

どのようにオンラインライフの力となり、守っているかをご覧ください

Stats Module Background

Akamai の概要

  • 42.1億ドル

    2025 年の年間収益

  • 11,400 以上

    全世界の従業員数

  • 700 都市以上

    Akamai Connected Cloud を導入している都市

Akamai のリーダーのご紹介

Akamai Executive team

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コワーキング

ここには可能性とチャンスがあります

Akamai は、好奇心と協力が問題解決をもたらすと考えています。すべての人を尊重しながら事業活動を行い、考え方、経験、才能の多様性を活かし、すべての人がそれぞれ最大の力を発揮できるようにサポートしています。Akamai の一員としてあなたのアイデアを実現しませんか。お待ちしています。

こちらの動画
Diversity and inclusion

インクルージョン、ダイバーシティ、エンゲージメント

Akamai における IDE には、性別表現、給与の公平性、人種および民族の多様性、人種間の平等に関する誓約、ダイバーシティとインクルージョンに関する学習、意図的な寄付、地域的な取り組み、社員リソースグループ、COVID-19 対策が含まれています。

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Wind farm

Akamai のサステナビリティ

Akamai は影響力のある変化を起こせるよう取り組んでいます。Akamai が職場や生活の場、連携にどのように投資しているかについてご覧ください。

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Pride is me

人権

人権の尊重は、インターネットの可能性を拓くための基本原理であるとともに、Akamai が事業を行うコミュニティにとって不可欠な価値観であると Akamai は考えます。

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デジタル体験の力となり、守るためには？

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