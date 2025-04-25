X
Dark background with blue code overlay

Akamai の受賞歴

アナリストの評価

Forrester が Akamai を WAF のリーダーに選出

Akamai はお客様から平均以上の評価をいただいており、ビジョン、ロードマップ、柔軟な価格設定、透明性の基準で最高のスコアを獲得しています。

レポートをダウンロード

IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025

Akamai が IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025 の「主要プレイヤー」カテゴリーに選ばれました。

詳しく見る

IDC MarketScape：Worldwide Edge Delivery Services 2024

Akamai は、IDC MarketScape：Worldwide Edge Delivery Services で「リーダー」に選出されました。これは、世界中にサービスを提供しており、規模、パフォーマンスの高さ、信頼性が評価されたためです。

詳しく見る
Kuppingercole logo black

Leadership Compass for Fraud Reduction Intelligence Platforms, 2023

Akamai は、「総合的リーダー」および市場および製品カテゴリーの「リーダー」に選ばれました。

詳しく見る

KuppingerCole は、API セキュリティおよび管理に関する 4 つのカテゴリーにおいて Akamai を「リーダー」に選出しています

Akamai API Security が新しいレポートで「Overall（総合）」、「Product（製品）」、「Innovation（イノベーション）」、「Market（市場）」の各カテゴリーの「リーダー」に選出された理由をご確認ください。

詳しく見る

Akamai の WAAP の優位性：データを見る

SecureIQLab は、1,360 を超える脅威への対処について、主要なクラウド WAAP ソリューションをテストしました。Akamai は、AWS、Cloudflare、Microsoft との比較で勝利を収めました。

レポートをダウンロード

メディアからの受賞

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

Publisher’s Choice Award API Security 2024

Akamai API Security は、Cyber Defense Magazine の Publisher Choice Award を受賞しました。

詳しく見る
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers’ Choice Awards 2020

Akamai Broadcast Operations Control Center（分析／体験プラットフォームの品質）と Adaptive Media Player（ビデオ・プレーヤー・ソリューション／SDK）が、Streaming Media Readers’ Choice Awards を受賞しました。

詳しく見る
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers’ Choice Awards 2021

Akamai Broadcast Operations Control Center が、Streaming Media Readers’ Choice Award for Quality Control Monitoring Platform を受賞しました。

詳しく見る
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

Streaming Media Readers’ Choice Awards 2022

Akamai Broadcast Operations Control Center が、Streaming Media Readers’ Choice Award for Quality Control Monitoring Platform を受賞しました。

詳しく見る
CSO logo

RSA Conference 2023 で最も興味深い製品

Akamai Brand Protector は、CSO が選ぶ、RSAC 2023 で最も興味深いソリューションの 1 つに選ばれました。

詳しく見る
CRN logo

Black Hat 2023 で最も注目を集める 20 の新しいサイバーセキュリティソリューション

Akamai API Security は、Black Hat 2023 で最も注目を集める 20 の新しいサイバーセキュリティソリューションの 1 つに選ばれました。

詳しく見る
CRN logo

RSAC 2023 で最も注目を集める 20 のサイバーセキュリティソリューション

CRN が注目した、RSAC 2023 の上位の製品に、Akamai Brand Protector も選ばれています。

詳しく見る

企業からの受賞

JUST capital

Akamai は、JUST Capital による最も公正な企業 100 社のうちの 1 社に選ばれました

Just 100 は、米国で最大手の上場企業のパフォーマンスを反映しています。

詳しく見る
Mass Technology Leadership Council

2020 Tech Top 50 Honoree for Company Culture

一流かつ最も有望な模範を示す企業や人、技術に贈られます。

詳しく見る
Washingtonian

Washingtonian Magazine が Akamai を最も働きやすい会社トップ 50 に選出

Akamai が選ばれたのは、さまざまな要因の中でも特に、給料・福利厚生が充実していること、興味深く有意義な仕事、仕事と私生活のバランスのよさといった要因が評価されたためです。

詳しく見る
Poland Great Place to Work 2023

Great Place to Work Poland 2023

Akamai Poland は、従業員 500 名を超える企業を対象にした、ポーランドの最も働きたい職場の上位 5 社にランクインしています。

詳しく見る
Spain Great Place to Work 2023

Great Place to Work Spain 2023

Akamai は、2023 年にスペインの Great Place to Work に選ばれています。

詳しく見る
Forbes Best Employers in Poland 2023

Forbes Poland’s Best Employers 2023

Akamai は、Forbes Poland’s Best Employers 2023 ランキングで、IT 企業部門で 11 位にランクインしました。

詳しく見る
U.S. News & World Report logo

U.S. News best companies to work for 2023-2024

Akamai は、20 の業界の 349 社のうち、U.S. News のもっとも働きたい職場の 1 つに選ばれました。

詳しく見る
National Academy of Television Arts & Sciences

Technology & Engineering Emmy® Award

コンテンツ・デリバリー・ネットワークのエンジニアリングにおいて、卓越した創造性を示した企業に贈られます。

詳しく見る

The Boston Globe Top Places to Work 2023

Akamai は、Boston Globe 誌の Top Places to Work 2023 で 6 位にランクインしました。

詳しく見る

The Boston Globe Top Places to Work 2024

Akamai は、Boston Globe 誌の Top Places to Work 2024 でランクインしました。

詳しく見る

The Boston Globe 23 Top Places to Work における DEI 推進の優秀企業

Akamai は、23 社の Top Places to Work 受賞者の中から DEI チャンピオンに選ばれました。

詳しく見る