Akamaiでは、インターネットの最も困難な課題を解決し、オンラインライフの力となり、守るために、絶えず卓越性を追求し続けています。



勤務地、役職、在職期間にかかわらず、私たちは最高の水準を維持します。私たちはお互いをサポートし、認め合い、緊迫感をもって行動し、細部にまで気を配りながら革新を起こします。



私たちの意思決定は、データ、分野別の専門知識、効果的なコラボレーション、明確な成果に基づいています。私たちは、決断力を持って迅速に行動することで、結果を出し続けています。私たちは、変化を受け入れ、人工知能を戦略的に活用することで、テクノロジーの未来を創造します。私たちは、さまざまな視点を組み合わせ、常に誠実に業務を遂行します。



これが、Akamaiで働くことの意味です。