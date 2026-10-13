Akamaiでは、インターネットの最も困難な課題を解決し、オンラインライフの力となり、守るために、絶えず卓越性を追求し続けています。
勤務地、役職、在職期間にかかわらず、私たちは最高の水準を維持します。私たちはお互いをサポートし、認め合い、緊迫感をもって行動し、細部にまで気を配りながら革新を起こします。
私たちの意思決定は、データ、分野別の専門知識、効果的なコラボレーション、明確な成果に基づいています。私たちは、決断力を持って迅速に行動することで、結果を出し続けています。私たちは、変化を受け入れ、人工知能を戦略的に活用することで、テクノロジーの未来を創造します。私たちは、さまざまな視点を組み合わせ、常に誠実に業務を遂行します。
これが、Akamaiで働くことの意味です。
Akamaiの職場文化
Akamaiでは、インターネットの最も困難な課題を解決し、オンラインライフの力となり、守るために、絶えず卓越性を追求し続けています。
Akamaiグローバルチームの原動力となるコアバリュー
Akamaiが信頼関係を構築し、イノベーションを推進し、毎日、あらゆる場所でセキュリティを提供する方法をご紹介します
グローバル福利厚生
健康、ウェルビーイング、経済面、そして仕事以外の生活をサポートする福利厚生。
国別の福利厚生
グローバル福利厚生に加えて、地域のニーズをサポートするために設計された地域固有の福利厚生も用意されています。お住まいの地域を以下から選択して、利用可能な福利厚生をご確認ください。
コミュニティ
キャリアのあらゆる段階で、自分の進む道を見つけ、スキルを高め、コミュニティの中で活躍できます。