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Akamaiの文化

Akamaiは、テクノロジーとイノベーションへの情熱を共有し、問題解決を得意とするチームです。

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深くつながる文化が、イノベーションを通じて世界を動かす力になります

優れた成果は協力によって生まれます。Akamaiでは、共通の目的を持ってイノベーションを推進し、可能性を常に追求しています。私たちは力を合わせて、新しいアイデアの実現に向けて取り組みます。

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Akamaiの職場文化

Akamaiでは、インターネットの最も困難な課題を解決し、オンラインライフの力となり、守るために、絶えず卓越性を追求し続けています。

勤務地、役職、在職期間にかかわらず、私たちは最高の水準を維持します。私たちはお互いをサポートし、認め合い、緊迫感をもって行動し、細部にまで気を配りながら革新を起こします。

私たちの意思決定は、データ、分野別の専門知識、効果的なコラボレーション、明確な成果に基づいています。私たちは、決断力を持って迅速に行動することで、結果を出し続けています。私たちは、変化を受け入れ、人工知能を戦略的に活用することで、テクノロジーの未来を創造します。私たちは、さまざまな視点を組み合わせ、常に誠実に業務を遂行します。

これが、Akamaiで働くことの意味です。

Akamaiグローバルチームの原動力となるコアバリュー

Akamaiが信頼関係を構築し、イノベーションを推進し、毎日、あらゆる場所でセキュリティを提供する方法をご紹介します

お客様第一

お客様は、私たちのあらゆる行動において最優先されます。お客様の成功が当社の成功です。

コミュニティへの還元

私たちが生活し働いているコミュニティを積極的に支え、豊かなものとするよう努めます。 

インクルージョン

尊厳と敬意をもって人と接し、思想、アイデア、解決策のダイバーシティ（多様性）に価値を見出し、それを尊重します。

イノベーション

私たちは自らに挑戦し、お客様にとっての真の価値を提供する新製品を創造し、比類のない成果を達成します。

誠実さと信頼性

全体の利益を最優先に考え、最大限の倫理、誠実性、透明性をもって、業務を遂行します。

One Akamai

お客様と当社のチームの双方に最善の結果を提供する誰もが喜ぶソリューションのため、スキルやアイデアを交換して成功を築きます。

継続的な学び

新しいスキルを身につけ、教え、実践する機会を模索します。新しいテクノロジーに順応し、互いの責任を果たし合いながら新しい働き方を実践します。

迅速さと粘り強さ

共同設立者のDanny Lewinを見習い、最も困難な問題を解決できるよう常に勇気と緊迫感を持って行動します。

グローバル福利厚生

健康、ウェルビーイング、経済面、そして仕事以外の生活をサポートする福利厚生。

健康とウェルネス

医療保険と歯科保険（地域によって異なります）、ジム利用特典、フィットネストラッカーなどを健康維持に役立ててください。

メンタルヘルスサポート

Lyraを通じて、ご自身にとって重要な、機密性の確保されたメンタルヘルス支援プログラムを利用できます。

家族形成サポート

Carrotプログラムを通じて、不妊治療、ホルモン療法、家族形成ケアなど、包括的なサポートを受けられます。

経済支援プログラム

資産を管理し、将来に向けた計画を立てるためのツールと支援を利用できます。

FlexBase：柔軟な働き方プログラム

自宅、オフィス、またはその両方の中から、働く場所を選択できます。あなたの理想的な環境をAkamaiがサポートします。

法的支援プログラム

個人の問題または専門的な問題に関する法的リソースとガイダンスを利用できます。

ウェルネスデー（Wellness days）

心身の健康をサポートする有給休暇でリフレッシュできます。

ボランティアデー（Volunteering days）

有給休暇を利用して、自分にとって大切な活動やコミュニティでボランティアに参加できます。

柔軟性を高めるモビリティ

一時的なテレワークに関するポリシーに沿って、承認された世界各地の拠点から短期間テレワークを行うことができます。

国別の福利厚生

グローバル福利厚生に加えて、地域のニーズをサポートするために設計された地域固有の福利厚生も用意されています。お住まいの地域を以下から選択して、利用可能な福利厚生をご確認ください。

コスタリカ

福利厚生を確認する

インド

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イスラエル

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日本

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ポーランド

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米国

福利厚生を確認する

コミュニティ

キャリアのあらゆる段階で、自分の進む道を見つけ、スキルを高め、コミュニティの中で活躍できます。

Akamai tech professionals collaborating in a workspace highlighting community and career opportunities

プロフェッショナルキャリア

スキルを高めて挑戦に取り組むことで、1日に何兆回という規模で、世界中の何十億もの人々の人生をより豊かにすることに貢献できます。  

キャリアの詳細を見る
Akamai early career professionals collaborating in a workspace highlighting community and careers

キャリア初期人材（Early careers）

新鮮なアイデアを受け入れるグローバルコミュニティで、探求し、創造し、活躍するためのサポートを受けながら、力強いスタートを切ることができます。  

キャリア初期人材の詳細を見る
Akamai employees collaborating in a workspace highlighting Employee Resource Groups and community

Akamai社員リソースグループ

あらゆる視点を大切にする、多様でインクルーシブなコミュニティに参加し、真のイノベーションを共に実現しましょう。  

ERGの詳細を見る

従業員の声

つながり、キャリアアップを目指しましょう

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