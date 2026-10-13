서버리스 MCP 서버 배포

- Akamai Cloud 계정(Akamai Functions 접속 권한 포함)
- 로컬에 설치된 Git
- Spin CLI
- Rust 툴체인
- wasm32-wasip1 Rust target
- wasm32-wasip2 Rust
- wasmcp CLI
- Visual Studio Code 또는 기타 MCP 호환 클라이언트
시작하기 전에
MCP 서버를 컴파일, 테스트, 연결, 배포하는 데 필요한 툴을 설치하세요.
MCP 서버 구축 및 배포
Akamai Functions를 활용해 프로젝트를 복제하고, 로컬에서 테스트하고, IDE에 연결하고, 전 세계에 배포하세요.
의사결정 로그 MCP 서버를 복제하고 프로젝트 디렉토리로 이동합니다.
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
이 프로젝트에는 Rust 소스 코드, 웹어셈블리 인터페이스, Spin 매니페스트, 빌드 설정이 포함되어 있습니다.
애플리케이션 컴파일:
spin build
로컬에서 MCP 서버 시작:
spin up
로컬 MCP 서버 주소:
http://localhost:3000
MCP 클라이언트에서 서버에 연결하고 테스트하는 동안 Spin 프로세스를 계속 실행합니다.
Visual Studio Code에서 명령어 팔레트를 열고 다음 항목 선택:
MCP: Add Server...
다음 설정 사용:
유형: HTTP
URL: http://localhost:3000
이름: decision-log-mcp-server
설정 대상: 작업 공간
MCP 서버를 활용해 개발 워크플로 내에서 기술적 의사결정을 추가하고, 추적하고, 가져옵니다.
배포 전에 해당 계정에 Akamai Functions 접속 권한이 활성화되어 있는지 확인합니다. 아직 승인을 받지 못했다면 접속 권한을 요청하고 요청이 검토되는 동안 로컬 구축을 계속합니다.
Spin CLI용 Akamai 플러그인 설치:
spin plugins install aka
Spin이 Akamai Functions 계정에 접속할 수 있도록 권한 부여:
spin aka login
MCP 서버 배포:
spin aka deploy
메시지가 표시되면 배포를 검토하고 확인합니다. Akamai Functions에서 애플리케이션을 배포하고 해당 애플리케이션에 URL을 할당합니다.
배포 시 생성된 Akamai Functions URL로 로컬 URL을 대체해 MCP 클라이언트 설정을 업데이트합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
개발팀이 Visual Studio Code나 기타 MCP 호환 클라이언트에서 기술적 의사결정을 기록하고 가져올 수 있도록 지원합니다.
이 프로젝트는 Rust, 웹어셈블리, wasmcp, Spin, Akamai Functions를 활용합니다.
아니요. Akamai Functions은 사용자가 VM이나 컨테이너를 관리할 필요 없이 서버리스 웹어셈블리 애플리케이션으로 MCP 서버를 실행합니다.
네. spin build를 사용해 애플리케이션을 컴파일하고, spin up을 통해 http://localhost:3000에서 로컬로 실행하세요.
이 가이드에서는 Visual Studio Code를 사용합니다. HTTP를 통해 MCP 서버에 연결할 수 있는 다른 클라이언트를 사용할 수도 있습니다.
aka 플러그인은 Spin CLI를 Akamai Functions와 연결합니다. 인증 후 spin aka deploy를 실행하세요.
배포 자체는 약 45초 정도 소요되지만, 소요 시간은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
클라이언트 설정에서 로컬 MCP 서버 URL을 Akamai Functions에서 생성한 URL로 변경하세요.