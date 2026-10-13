서버리스 MCP 서버 배포

배포 전에 해당 계정에 Akamai Functions 접속 권한이 활성화되어 있는지 확인합니다. 아직 승인을 받지 못했다면 접속 권한을 요청하고 요청이 검토되는 동안 로컬 구축을 계속합니다.

Spin CLI용 Akamai 플러그인 설치:

spin plugins install aka

Spin이 Akamai Functions 계정에 접속할 수 있도록 권한 부여:

spin aka login

MCP 서버 배포:

spin aka deploy

메시지가 표시되면 배포를 검토하고 확인합니다. Akamai Functions에서 애플리케이션을 배포하고 해당 애플리케이션에 URL을 할당합니다.

배포 시 생성된 Akamai Functions URL로 로컬 URL을 대체해 MCP 클라이언트 설정을 업데이트합니다.