- Cuenta en la nube de Akamai con acceso a las funciones de Akamai
- Git instalado localmente
- Spin CLI
- Herramientas de Rust
- Objetivo de Rust para wasm32-wasip1
- Rust para wasm32-wasip2
- Wasmcp CLI
- Visual Studio Code u otro cliente compatible con MCP.
Antes de empezar
Instala las herramientas necesarias para compilar, probar, conectar y desplegar el servidor MCP.
Construye y despliega el servidor MCP.
Clona el proyecto, pruébalo en tu entorno local, conéctalo a tu IDE y despliégalo a nivel global con Akamai Functions.
Clona el servidor MCP del registro de decisiones y accede al directorio del proyecto.
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
El proyecto incluye su código fuente en Rust, las interfaces de WebAssembly, el manifiesto de Spin y la configuración de compilación.
Compila la aplicación:
construir giro
Inicia el servidor MCP localmente:
spin up
El servidor MCP local está disponible en:
http://localhost:3000
Mantén el proceso Spin en ejecución mientras te conectas y pruebas el servidor desde tu cliente MCP.
En Visual Studio Code, abre la paleta de comandos y selecciona:
MPC Añadir servidor...
Utilizar el siguiente tiempo de espera:
Tipo: HTTP
URL: http://localhost:3000
Nombre: decision-log-mcp-server
Objetivo de configuración: Espacio
de trabajo Utiliza el servidor MCP para agregar, hacer un seguimiento y recuperar decisiones técnicas dentro de tu flujo de trabajo de desarrollo.
Asegúrate de que el acceso a Akamai Functions esté habilitado en tu cuenta antes de realizar el despliegue. Si aún no has sido aprobado, solicita acceso y continúa con la instalación local mientras se procesa tu solicitud.
Instala el plugin de Akamai para la CLI de Spin:
spin plugins instalan aka
Autoriza a Spin a acceder a tu cuenta de Akamai Functions.
spin aka login
Implementa el servidor MCP:
spin aka deploy
Revisa y confirma el despliegue cuando se te solicite. Akamai Functions implementará la aplicación y le asignará una URL.
Actualice la configuración de su cliente MCP reemplazando la URL local con la URL de Akamai Functions generada durante el proceso de implementación.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Permite a los equipos de desarrollo registrar y recuperar decisiones técnicas desde Visual Studio Code o cualquier otro cliente compatible con MCP.
El proyecto utiliza Rust, WebAssembly, wasmcp, Spin y Akamai Functions.
No. Akamai Functions ejecuta el servidor MCP como una aplicación sin servidor basada en WebAssembly, sin necesidad de que el usuario gestione una máquina virtual o un contenedor.
Sí. Usa `spin build` para compilar la aplicación y `spin up` para ejecutarla localmente en http://localhost:3000.
La guía utiliza Visual Studio Code. También puedes utilizar otro cliente que permita conectarse a un servidor MCP a través de HTTP.
El plugin aka conecta la CLI de Spin con las funciones de Akamai. Tras la autenticación, ejecuta el comando "spin", también conocido como "deploy".
La implementación en sí tarda aproximadamente 45 segundos, aunque el tiempo puede variar.
Reemplaza la URL del servidor MCP local en la configuración de tu cliente con la URL generada por Akamai Functions.