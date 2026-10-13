Akamai
Pular para o conteúdo principal
Background

Implante um servidor MCP sem servidor

Crie um servidor MCP de registro de decisões com o wasmcp e o Spin, teste-o localmente e implante-o globalmente com o Akamai Functions.

Comece a desenvolver
Veja o código-fonte

Assista ao desenvolvimento completo

Veja como o servidor MCP Decision Log funciona, explore seu stack do WebAssembly e acompanhe a implantação desde o desenvolvimento local até o Akamai Functions.

Assista ao vídeo (20:15)

Antes de começar

Instale as ferramentas necessárias para compilar, testar, conectar e implantar o servidor MCP.

  • Conta do Akamai Cloud com acesso ao Akamai Functions
  • Git instalado localmente
  • Spin CLI
  • Cadeia de ferramentas do Rust
  • wasm32-wasip1 (destino Rust)
  • wasm32-wasip2 (Rust)
  • wasmcp CLI
  • Visual Studio Code ou outro cliente compatível com MCP

Desenvolva e implante o servidor MCP

Clone o projeto, teste-o localmente, conecte-o ao seu IDE e implante-o globalmente com o Akamai Functions.

Clone o servidor MCP do Decision Log e acesse o diretório do projeto.

git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server

O projeto inclui seu código-fonte em Rust, interfaces WebAssembly, manifesto Spin e configuração de compilação.

Compile a aplicação:

spin build

Inicie o servidor MCP localmente:

spin up

O servidor MCP local está disponível em:

http://localhost:3000

Mantenha o processo do Spin em execução enquanto se conecta e testa o servidor a partir do seu cliente MCP.

No Visual Studio Code, abra a paleta de comandos e selecione:

MCP: Adicionar servidor...

Use a seguinte configuração:

Tipo: HTTP
URL: http://localhost:3000
Name: decision-log-mcp-server
Configuration target: Área de trabalho
Use o servidor MCP para adicionar, acompanhar e recuperar decisões técnicas dentro do seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.

Confirme se o acesso ao Akamai Functions está habilitado para sua conta antes de implantar. Caso sua solicitação ainda não tenha sido aprovada, solicite acesso e continue com a compilação local enquanto sua solicitação é analisada.

Instale o plug-in da Akamai para o Spin CLI:

spin plugins install aka

Autorize o Spin a acessar sua conta do Akamai Functions:

spin aka login

Implante o servidor MCP:

spin aka deploy

Revise e confirme a implantação quando solicitado. O Akamai Functions implantará a aplicação e atribuirá uma URL a ele.

Atualize a configuração do seu cliente MCP substituindo o URL local pelo URL do Akamai Functions gerada durante a implantação.

*Consulte as regras e condições de resgate da promoção

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Ele permite que as equipes de desenvolvimento registrem e recuperem decisões técnicas a partir do Visual Studio Code ou de outro cliente compatível com o MCP.

O projeto usa Rust, WebAssembly, wasmcp, Spin e Akamai Functions.

Não. O Akamai Functions executa o servidor MCP como uma aplicação WebAssembly sem servidor, sem exigir que você gerencie uma VM ou um contêiner.

Sim. Use o comando ‘spin build’ para compilar a aplicação e o comando ‘spin up’ para executá-la localmente em http://localhost:3000.

O guia usa o Visual Studio Code. Você também pode usar outro cliente que ofereça suporte à conexão com um servidor MCP via HTTP.

O plug-in ‘aka’ conecta o Spin CLI ao Akamai Functions. Após a autenticação, execute o comando ‘spin aka deploy’.

A implantação em si leva cerca de 45 segundos, embora o tempo possa variar.

Substitua o URL do servidor MCP local na configuração do seu cliente pelo URL gerada pelo Akamai Functions.