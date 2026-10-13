Implante um servidor MCP sem servidor

- Conta do Akamai Cloud com acesso ao Akamai Functions
- Git instalado localmente
- Spin CLI
- Cadeia de ferramentas do Rust
- wasm32-wasip1 (destino Rust)
- wasm32-wasip2 (Rust)
- wasmcp CLI
- Visual Studio Code ou outro cliente compatível com MCP
Antes de começar
Instale as ferramentas necessárias para compilar, testar, conectar e implantar o servidor MCP.
Desenvolva e implante o servidor MCP
Clone o projeto, teste-o localmente, conecte-o ao seu IDE e implante-o globalmente com o Akamai Functions.
Clone o servidor MCP do Decision Log e acesse o diretório do projeto.
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
O projeto inclui seu código-fonte em Rust, interfaces WebAssembly, manifesto Spin e configuração de compilação.
Compile a aplicação:
spin build
Inicie o servidor MCP localmente:
spin up
O servidor MCP local está disponível em:
http://localhost:3000
Mantenha o processo do Spin em execução enquanto se conecta e testa o servidor a partir do seu cliente MCP.
No Visual Studio Code, abra a paleta de comandos e selecione:
MCP: Adicionar servidor...
Use a seguinte configuração:
Tipo: HTTP
URL: http://localhost:3000
Name: decision-log-mcp-server
Configuration target: Área de trabalho
Use o servidor MCP para adicionar, acompanhar e recuperar decisões técnicas dentro do seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.
Confirme se o acesso ao Akamai Functions está habilitado para sua conta antes de implantar. Caso sua solicitação ainda não tenha sido aprovada, solicite acesso e continue com a compilação local enquanto sua solicitação é analisada.
Instale o plug-in da Akamai para o Spin CLI:
spin plugins install aka
Autorize o Spin a acessar sua conta do Akamai Functions:
spin aka login
Implante o servidor MCP:
spin aka deploy
Revise e confirme a implantação quando solicitado. O Akamai Functions implantará a aplicação e atribuirá uma URL a ele.
Atualize a configuração do seu cliente MCP substituindo o URL local pelo URL do Akamai Functions gerada durante a implantação.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Ele permite que as equipes de desenvolvimento registrem e recuperem decisões técnicas a partir do Visual Studio Code ou de outro cliente compatível com o MCP.
O projeto usa Rust, WebAssembly, wasmcp, Spin e Akamai Functions.
Não. O Akamai Functions executa o servidor MCP como uma aplicação WebAssembly sem servidor, sem exigir que você gerencie uma VM ou um contêiner.
Sim. Use o comando ‘spin build’ para compilar a aplicação e o comando ‘spin up’ para executá-la localmente em http://localhost:3000.
O guia usa o Visual Studio Code. Você também pode usar outro cliente que ofereça suporte à conexão com um servidor MCP via HTTP.
O plug-in ‘aka’ conecta o Spin CLI ao Akamai Functions. Após a autenticação, execute o comando ‘spin aka deploy’.
A implantação em si leva cerca de 45 segundos, embora o tempo possa variar.
Substitua o URL do servidor MCP local na configuração do seu cliente pelo URL gerada pelo Akamai Functions.