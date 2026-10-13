部署无服务器 MCP 服务器

- 具有 Akamai Functions 访问权限 的 Akamai Cloud 帐户
- 本地安装 Git
- Spin CLI
- Rust 工具链
- wasm32-wasip1 Rust 目标
- wasm32-wasip2 Rust
- wasmcp CLI
- Visual Studio Code 或其他兼容 MCP 的客户端
开始之前
安装编译、测试、连接和部署 MCP 服务器所需的工具。
构建并部署 MCP 服务器
克隆项目，在本地进行测试，将其接入 IDE，最后通过 Akamai Functions 将其部署到全球各地。
克隆决策日志 MCP 服务器，并进入项目目录。
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
该项目包含其 Rust 源代码、WebAssembly 接口、Spin 清单以及构建配置。
编译应用程序：
spin build
在本地启动 MCP 服务器：
spin up
本地 MCP 服务器的访问地址为：
http://localhost:3000
连接 MCP 客户端并测试服务器时，请确保 Spin 进程持续运行。
在 Visual Studio Code 中，打开命令面板并选择：
MCP: Add Server...
使用以下配置：
类型：HTTP
URL： http://localhost:3000
名称： decision-log-mcp-server
配置目标：工作空间
在开发工作流中，使用 MCP 服务器添加、跟踪和检索技术决策。
部署前，请确认您的帐户已获得 Akamai Functions 访问权限。如果尚未获批，请先提交访问申请，并在等待审核期间继续在本地构建应用。
为 Spin CLI 安装 Akamai 插件：
spin plugins install aka
授权 Spin 访问您的 Akamai Functions 帐户：
spin aka login
部署 MCP 服务器：
spin aka deploy
系统提示时，请查看并确认部署操作。Akamai Functions 将部署该应用程序，并为其分配一个 URL。
通过将本地 URL 替换为在部署期间生成的 Akamai Functions URL，更新 MCP 客户端配置。
常见问题
常见问题
它支持开发团队通过 Visual Studio Code 或其他兼容 MCP 的客户端，记录和检索技术决策。
该项目使用了 Rust、WebAssembly、wasmcp、Spin 和 Akamai Functions。
不需要。Akamai Functions 以无服务器 WebAssembly 应用程序的形式运行 MCP 服务器，无需您自行管理虚拟机或容器。
可以。使用 spin build 编译该应用程序，然后使用 spin up 在本地运行，地址为 http://localhost:3000。
本指南以 Visual Studio Code 为例。您也可以使用其他支持通过 HTTP 连接到 MCP 服务器的客户端。
aka 插件可将 Spin CLI 连接到 Akamai Functions。完成身份验证后，运行 spin aka deploy。
部署过程本身大约需要 45 秒，但具体时间可能会有所不同。
将客户端配置中的本地 MCP 服务器 URL 替换为 Akamai Functions 生成的 URL。