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サーバーレスMCPサーバーを展開

wasmcpとSpinを使用して意思決定ログMCPサーバーを構築し、ローカルでテストを行い、Akamai Functionsを使用してグローバルに展開します。

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意思決定ログMCPサーバーの仕組み、WebAssemblyスタック、ローカル開発からAkamai Functionsまでの展開プロセスについてご説明します。

動画を視聴する（20:15）

始める前に

MCPサーバーのコンパイル、テスト、接続、展開に必要なツールをインストールしてください。

  • Akamai CloudアカウントとAkamai Functionsへのアクセス
  • ローカルにインストールされたGit
  • Spin CLI
  • Rustツールチェーン
  • wasm32-wasip1 Rustターゲット
  • wasm32-wasip2 Rust
  • wasmcp CLI
  • Visual Studio Codeまたはその他のMCP対応クライアント

MCPサーバーの構築と展開

プロジェクトをクローンし、ローカルでテストを行い、IDEに接続し、Akamai Functionsを使用してグローバルに展開します。

意思決定ログMCPサーバーを複製し、プロジェクトディレクトリに移動します。

git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server

このプロジェクトには、Rustのソースコード、WebAssemblyインターフェース、Spinマニフェスト、構築設定が含まれています。

アプリケーションをコンパイルします。

spin build

ローカルでMCPサーバーを起動します。

spin up

ローカルMCPサーバーは次の場所で利用できます。

http://localhost:3000

MCPクライアントからサーバーに接続してテストを行っている間、Spinプロセスを実行し続けます。

Visual Studio Codeでコマンドパレットを開き、次の項目を選択します。

MCP: Add Server...

次の設定を使用します。

タイプ：HTTP
URL：http://localhost:3000
名前：decision-log-mcp-server
設定ターゲット：ワークスペース
MCPサーバーを使用して、開発ワークフロー内の技術的な意思決定を記録、追跡、検索することができます。

展開する前に、お使いのアカウントでAkamai Functionsへのアクセスが有効化されていることを確認してください。まだ承認されていない場合は、アクセス権をリクエストし、リクエストの審査中はローカルでの構築を進めてください。

Spin CLI用のAkamaiプラグインをインストールします。

spin plugins install aka

SpinにAkamai Functionsアカウントへのアクセス権を付与します。

spin aka login

MCPサーバーを展開します。

spin aka deploy

プロンプトに従って、展開をレビューし、承認します。Akamai Functionsがアプリケーションを展開し、URLを割り当てます。

ローカルURLを展開時に生成されたAkamai FunctionsのURLに置き換え、MCPクライアントの設定を更新します。

*プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください

よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

開発チームが技術的な意思決定を記録し、Visual Studio Codeやその他のMCP対応クライアントから検索できるようにします。

このプロジェクトは、Rust、WebAssembly、wasmcp、Spin、Akamai Functionsを使用します。

いいえ。Akamai Functionsは、VMやコンテナの管理を必要とすることなく、サーバーレスのWebAssemblyアプリケーションとしてMCPサーバーを動作させます。

はい。spin buildを使用してアプリケーションをコンパイルし、spin upを使用してhttp://localhost:3000でローカルに実行することができます。

このガイドでは、Visual Studio Codeを使用します。MCPサーバーへのHTTP接続をサポートするその他のクライアントを使用することもできます。

akaプラグインによって、Spin CLIをAkamai Functionsに接続します。認証が完了したら、spin aka deployを実行してください。

展開自体は約45秒で完了しますが、所要時間は変動する可能性があります。

クライアント設定内のローカルMCPサーバーURLを、Akamai Functionsで生成されたURLに置き換えてください。