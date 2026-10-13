Distribuisci un server MCP senza server

- Account sull'Akamai Cloud con accesso per Akamai Functions
- Git installato localmente
- Spin CLI
- Toolchain Rust
- Obiettivo Rust wasm32-wasip1
- Rust wasm32-wasip2
- CLI wasmcp
- Visual Studio Code o altro client compatibile con MCP
Prima di iniziare
Installa gli strumenti necessari per compilare, eseguire i test, connettere e distribuire il server MCP.
Crea e distribuisci il server MCP
Clona il progetto, esegui i test a livello locale, collegalo all'IDE e distribuiscilo a livello globale con Akamai Functions.
Clona il server Decision Log MCP e passa alla directory del progetto.
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
Il progetto include la sua origine Rust, le interfacce WebAssembly, il file manifest di Spin e la configurazione della build.
Compila l'applicazione:
spin build
Avvia il server MCP localmente:
spin up
Il server MCP locale è disponibile all'indirizzo:
http://localhost:3000
Mantieni in esecuzione il processo Spin durante la connessione e l'esecuzione di test del server dal client MCP.
In Visual Studio Code, apri la tavolozza dei comandi e seleziona:
MCP: Add Server...
Utilizza la configurazione seguente:
Type: HTTP
URL: http://localhost:3000
Name: decision-log-mcp-server
Configuration target: Area di lavoro
Utilizza il server MCP per aggiungere, tenere traccia e recuperare le decisioni tecniche all'interno del workflow di sviluppo.
Prima della distribuzione, verifica che l'accesso ad Akamai Functions sia stato attivato per il tuo account. Se non è stato ancora approvato, richiedi l'accesso e continua con la build locale mentre la tua richiesta viene esaminata.
Installa il plug-in di Akamai per Spin CLI:
spin plugins install aka
Autorizza Spin ad accedere al tuo account Akamai Functions:
spin aka login
Distribuisci il server MCP:
spin aka deploy
Rivedi e conferma la distribuzione quando richiesto. Akamai Functions distribuirà l'applicazione e assegnerà un URL.
Aggiorna la configurazione del client MCP sostituendo l'URL locale con l'URL di Akamai Functions, che viene generato durante la distribuzione.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Consente ai team addetti allo sviluppo di registrare e recuperare le decisioni tecniche da Visual Studio Code o da un altro client compatibile con MCP.
Il progetto utilizza Rust, WebAssembly, wasmcp, Spin e Akamai Functions.
No. Akamai Functions esegue il server MCP come un'applicazione WebAssembly senza server senza richiedere all'utente di gestire una VM o un container.
Sì. Utilizza spin build per compilare l'applicazione e spin up per eseguire il test a livello locale all'indirizzo http://localhost:3000.
La guida utilizza Visual Studio Code, ma puoi anche utilizzare un altro client che supporta la connessione a un server MCP tramite HTTP.
Il plug-in aka collega Spin CLI ad Akamai Functions. Dopo l'autenticazione, esegui spin aka deploy.
La distribuzione richiede circa 45 secondi, anche se i tempi possono variare.
Sostituisci l'URL del server MCP locale nella configurazione del client con l'URL generato da Akamai Functions.