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Distribuisci un server MCP senza server

Crea un server Decision Log MCP con wasmcp e Spin, esegui i test locali e distribuiscilo a livello globale con Akamai Functions.

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Scopri come funziona il server Decision Log MCP, esamina il suo stack WebAssembly e segui le istruzioni di distribuzione dallo sviluppo locale in Akamai Functions.

Guarda il video (20:15)

Prima di iniziare

Installa gli strumenti necessari per compilare, eseguire i test, connettere e distribuire il server MCP.

  • Account sull'Akamai Cloud con accesso per Akamai Functions
  • Git installato localmente
  • Spin CLI
  • Toolchain Rust
  • Obiettivo Rust wasm32-wasip1
  • Rust wasm32-wasip2
  • CLI wasmcp
  • Visual Studio Code o altro client compatibile con MCP

Crea e distribuisci il server MCP

Clona il progetto, esegui i test a livello locale, collegalo all'IDE e distribuiscilo a livello globale con Akamai Functions.

Clona il server Decision Log MCP e passa alla directory del progetto.

git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server

Il progetto include la sua origine Rust, le interfacce WebAssembly, il file manifest di Spin e la configurazione della build.

Compila l'applicazione:

spin build

Avvia il server MCP localmente:

spin up

Il server MCP locale è disponibile all'indirizzo:

http://localhost:3000

Mantieni in esecuzione il processo Spin durante la connessione e l'esecuzione di test del server dal client MCP.

In Visual Studio Code, apri la tavolozza dei comandi e seleziona:

MCP: Add Server...

Utilizza la configurazione seguente:

Type: HTTP
URL: http://localhost:3000
Name: decision-log-mcp-server
Configuration target: Area di lavoro
Utilizza il server MCP per aggiungere, tenere traccia e recuperare le decisioni tecniche all'interno del workflow di sviluppo.

Prima della distribuzione, verifica che l'accesso ad Akamai Functions sia stato attivato per il tuo account. Se non è stato ancora approvato, richiedi l'accesso e continua con la build locale mentre la tua richiesta viene esaminata.

Installa il plug-in di Akamai per Spin CLI:

spin plugins install aka

Autorizza Spin ad accedere al tuo account Akamai Functions:

spin aka login

Distribuisci il server MCP:

spin aka deploy

Rivedi e conferma la distribuzione quando richiesto. Akamai Functions distribuirà l'applicazione e assegnerà un URL.

Aggiorna la configurazione del client MCP sostituendo l'URL locale con l'URL di Akamai Functions, che viene generato durante la distribuzione.

*Visualizza le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Consente ai team addetti allo sviluppo di registrare e recuperare le decisioni tecniche da Visual Studio Code o da un altro client compatibile con MCP.

Il progetto utilizza Rust, WebAssembly, wasmcp, Spin e Akamai Functions.

No. Akamai Functions esegue il server MCP come un'applicazione WebAssembly senza server senza richiedere all'utente di gestire una VM o un container.

Sì. Utilizza spin build per compilare l'applicazione e spin up per eseguire il test a livello locale all'indirizzo http://localhost:3000.

La guida utilizza Visual Studio Code, ma puoi anche utilizzare un altro client che supporta la connessione a un server MCP tramite HTTP.

Il plug-in aka collega Spin CLI ad Akamai Functions. Dopo l'autenticazione, esegui spin aka deploy.

La distribuzione richiede circa 45 secondi, anche se i tempi possono variare.

Sostituisci l'URL del server MCP locale nella configurazione del client con l'URL generato da Akamai Functions.