Déployer un serveur MCP sans serveur

Vérifiez que l'accès à Akamai Functions est activé pour votre compte avant le déploiement. Si votre demande n'a pas encore été approuvée, demandez l'accès et poursuivez le développement local pendant l'examen de votre demande.

Installez le plugin Akamai pour la CLI Spin :

spin plugins install aka

Autorisez Spin à accéder à votre compte Akamai Functions :

spin aka login

Déployez le serveur MCP :

spin aka deploy

Vérifiez et confirmez le déploiement lorsque vous y êtes invité. Akamai Functions déploiera l'application et lui attribuera une URL.

Mettez à jour la configuration de votre client MCP en remplaçant l'URL locale par l'URL Akamai Functions générée lors du déploiement.