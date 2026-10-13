[00:00–01:01] Introducción: Thorsten Hans presenta el concepto de crear un servidor sin servidor basado en el Protocolo de Contexto de Modelos (MCP), y describe la estructura del vídeo, que incluye un ejemplo de servidor MCP para el seguimiento de decisiones, los componentes utilizados, la implementación del código, el despliegue y la configuración del cliente.



[01:01–02:53] Contexto del caso de uso: Descripción general del servidor MCP de seguimiento de decisiones, diseñado para registrar y recuperar decisiones de arquitectura de software (como la autenticación OAuth 2.0 y OIDC) directamente en los editores y entornos de desarrollo integrados (IDE) mediante interfaces de chat.



[02:53–05:18] Resumen de los componentes básicos y wasmcp: Explicación de los tres componentes principales: wasmcp (un conjunto de herramientas y un framework de código abierto para crear servidores MCP con componentes WebAssembly), Spin y Akamai Functions, con un análisis del repositorio de wasmcp en GitHub.



[05:18–07:42] Crear un servidor MCP de "Hola Mundo": Demostración de cómo crear un nuevo servidor MCP basado en Rust utilizando el comando `wasmcp new hello-wasmcp --language rust`, inspeccionando el archivo `lib.rs` para las funciones de suma y resta, compilándolo a WebAssembly, registrándolo y creando el archivo `mcp_server.wasm`.



[07:42–09:58] Marco de trabajo Spin y pruebas locales: Explicación de Spin como una herramienta de desarrollo CNCF y tiempo de ejecución, seguido de ejecutar spin up -f mcp_server.wasm para alojar el servidor MCP localmente en [http://127.0.0.1:3000](http://127.0.0.1:3000).



[09:58–11:03] Pruebas locales en VS Code: Conectar la URL del servidor MCP local a VS Code, verificar que las herramientas desuma y resta estén activas, y ejecutar una llamada a la herramienta de suma a través del agente de chat de IA.



[11:03–12:29] Resumen de las funciones de Akamai: Akamai es una plataforma sin servidor, distribuida globalmente y con múltiples inquilinos, que enruta automáticamente las solicitudes a la región más cercana para reducir la latencia, sin necesidad de gestión manual de la infraestructura.



[12:29–14:09] Implementación de "Hola Mundo" en Akamai Functions: Configurar el archivo spin.toml para hacer referencia a mcp_server.wasm, desplegarlo mediante el comando deploy de Spin y probar la URL del servidor remoto desplegado en VS Code con una llamada a una herramienta de cálculo de ejemplo.



[14:09–16:56] Registro de decisiones sobre la implementación del servidor MCP: Revisión del servidor MCP de registro de decisiones, analizando el archivo spin.toml (donde se habilita key_value_stores = ["default"]) y el archivo decision.rs, que contiene las definiciones de las herramientas (list_decisions, get_decision_by_slug, insert_decision, delete_decision) y las interacciones con el almacén de clave-valor mediante serde y el SDK de Spin.



[16:56–18:07] Implementación y prueba del servidor de registro de decisiones: Crear y desplegar el servidor MCP de registro de decisiones en Akamai Functions, integrar su endpoint en vivo en VS Code y ejecutar comandos para listar y monitorear las decisiones en el agente de chat.



[18:07–20:15] Conclusión: Resumen de las ventajas de implementar Wasm sin servidor en Akamai Functions: tiempos de inicio inferiores a un milisegundo y sin necesidad de gestionar servidores.