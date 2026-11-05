Chez Akamai, nous collaborons dans une quête incessante d'excellence pour relever les défis les plus complexes d'Internet et pour soutenir et protéger la vie en ligne.
Quel que soit le lieu, le rôle ou la durée de vie, nous respectons les normes les plus élevées. Nous nous soutenons et nous reconnaissons les uns les autres, agissons avec rapidité et innovons en portant une attention particulière aux détails.
Nos décisions s'appuient sur des données, une expertise métier, une collaboration efficace et des résultats concrets. Nous accomplissons régulièrement des exploits extraordinaires en agissant avec rapidité et détermination. Nous façonnons l'avenir de la technologie en embrassant le changement et en exploitant l'intelligence artificielle de manière stratégique. Nous conjuguons des points de vue variés et agissons avec intégrité en toutes circonstances.
Voilà ce que signifie travailler chez Akamai.
Notre culture d'entreprise
Chez Akamai, nous collaborons dans une quête incessante d'excellence pour relever les défis les plus complexes d'Internet et pour soutenir et protéger la vie en ligne.
Des valeurs fondamentales qui stimulent notre équipe mondiale
Voici comment nous instaurons la confiance, innovons et assurons la sécurité au quotidien, partout dans le monde
Avantages mondiaux
Des avantages qui soutiennent votre santé, votre bien-être, votre situation financière et votre vie en dehors du travail.
Avantages spécifiques par pays
En plus de nos avantages mondiaux, nous proposons également des avantages spécifiques à chaque région, conçus pour répondre aux besoins locaux. Sélectionnez votre région ci-dessous pour découvrir les avantages qui vous sont proposés.
Communauté
Trouvez votre voie, développez vos compétences et épanouissez-vous dans une communauté à chaque étape de votre parcours professionnel