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La vie chez Akamai

Nous résolvons des problèmes et partageons une passion pour la technologie et l'innovation

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Une culture extrêmement connectée, faisant évoluer le monde à travers l'innovation

C'est dans la collaboration que naît l'excellence. Chez Akamai, notre objectif commun est de favoriser l'innovation et de repousser constamment les limites du possible. Ensemble, nous donnons vie aux idées nouvelles.

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Notre culture d'entreprise

Chez Akamai, nous collaborons dans une quête incessante d'excellence pour relever les défis les plus complexes d'Internet et pour soutenir et protéger la vie en ligne.

Quel que soit le lieu, le rôle ou la durée de vie, nous respectons les normes les plus élevées. Nous nous soutenons et nous reconnaissons les uns les autres, agissons avec rapidité et innovons en portant une attention particulière aux détails.

Nos décisions s'appuient sur des données, une expertise métier, une collaboration efficace et des résultats concrets. Nous accomplissons régulièrement des exploits extraordinaires en agissant avec rapidité et détermination. Nous façonnons l'avenir de la technologie en embrassant le changement et en exploitant l'intelligence artificielle de manière stratégique. Nous conjuguons des points de vue variés et agissons avec intégrité en toutes circonstances.

Voilà ce que signifie travailler chez Akamai.

Des valeurs fondamentales qui stimulent notre équipe mondiale

Voici comment nous instaurons la confiance, innovons et assurons la sécurité au quotidien, partout dans le monde

Priorité au client

Nous plaçons nos clients au premier plan de tout ce que nous entreprenons. Leur succès est notre succès.

Engagement communautaire

Nous apportons un soutien actif et un enrichissement significatif aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.  

Inclusion

Nous nous traitons toujours les uns les autres avec respect et dignité, tout en nourrissant et en valorisant la diversité des raisonnements, des idées et des solutions.

Innovation

Nous nous efforçons de créer de nouveaux produits qui apportent une réelle valeur ajoutée aux clients ainsi que des résultats inégalés.

Intégrité et confiance

Nous faisons preuve du plus haut degré d'éthique, d'honnêteté et de transparence dans nos activités pour le bien de tous.

Communauté Akamai unie

Nous assurons notre succès en échangeant des compétences et des idées pour créer des solutions qui concilient les attentes de nos clients et celles de nos équipes.

Apprentissage continu

Nous cherchons constamment des occasions d'apprendre, de transmettre nos connaissances et de mettre en pratique nos nouvelles compétences. Nous nous adaptons aux dernières technologies et nous nous encourageons mutuellement à adopter de nouvelles façons de travailler.

Urgence et persévérance

Comme notre cofondateur, Danny Lewin, nous agissons toujours avec courage et dans un sentiment d'urgence pour résoudre les problèmes les plus difficiles.

Avantages mondiaux

Des avantages qui soutiennent votre santé, votre bien-être, votre situation financière et votre vie en dehors du travail.

Santé et bien-être

Restez en bonne santé grâce à une couverture des frais de soins médicaux et dentaires (selon la région), à des avantages pour les salles de sport, à des applications de suivi des entraînements et bien plus encore.

Santé mentale

Lyra propose des ressources et des programmes confidentiels pour la santé mentale.

Avantages familiaux

Le programme Carrot vous donne accès à des soins inclusifs pour la fertilité, l'équilibre hormonal et la parentalité.

Programmes de soutien financier

Bénéficiez d'outils et d'une assistance pour gérer vos finances et planifier votre avenir.

FlexBase : notre programme de travail flexible

Travaillez où vous le souhaitez, que ce soit à la maison, au bureau ou en hybride, avec un programme d'assistance pour vous aider à vous installer.

Programmes d'assistance juridique

Accédez à des ressources juridiques et à un accompagnement pour les problèmes d'ordre personnel ou professionnel.

Journées dédiées au bien-être

Rechargez vos batteries en profitant de congés payés pour prendre soin de votre bien-être mental et physique.

Journées de bénévolat

Posez des congés payés pour les consacrer à des actions bénévoles en faveur des causes et des communautés qui comptent le plus pour vous.

Mobilité et flexibilité

Travaillez temporairement à distance depuis des sites internationaux approuvés, conformément à notre politique relative au travail à distance temporaire.

Avantages spécifiques par pays

En plus de nos avantages mondiaux, nous proposons également des avantages spécifiques à chaque région, conçus pour répondre aux besoins locaux. Sélectionnez votre région ci-dessous pour découvrir les avantages qui vous sont proposés.

Costa Rica

Découvrir les avantages

Inde

Découvrir les avantages

Israël

Découvrir les avantages

Japon

Découvrir les avantages

Pologne

Découvrir les avantages

États-Unis

Découvrir les avantages

Communauté

Trouvez votre voie, développez vos compétences et épanouissez-vous dans une communauté à chaque étape de votre parcours professionnel

Akamai tech professionals collaborating in a workspace highlighting community and career opportunities

Carrières professionnelles

Développez vos compétences et relevez des défis tout en contribuant à améliorer la vie de milliards de personnes, des milliards de fois par jour.  

Découvrir les options de carrières
Akamai early career professionals collaborating in a workspace highlighting community and careers

Début de carrière

Propulsez votre carrière grâce à des programmes qui soutiennent la découverte, la création et l'épanouissement dans une communauté mondiale ouverte aux idées nouvelles.  

Découvrir les options de début de carrière
Akamai employees collaborating in a workspace highlighting Employee Resource Groups and community

Nos groupes de ressources pour les employés

Rejoignez une communauté diversifiée et inclusive où chaque point de vue compte et où nous innovons ensemble.  

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