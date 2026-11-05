Chez Akamai, nous collaborons dans une quête incessante d'excellence pour relever les défis les plus complexes d'Internet et pour soutenir et protéger la vie en ligne.



Quel que soit le lieu, le rôle ou la durée de vie, nous respectons les normes les plus élevées. Nous nous soutenons et nous reconnaissons les uns les autres, agissons avec rapidité et innovons en portant une attention particulière aux détails.



Nos décisions s'appuient sur des données, une expertise métier, une collaboration efficace et des résultats concrets. Nous accomplissons régulièrement des exploits extraordinaires en agissant avec rapidité et détermination. Nous façonnons l'avenir de la technologie en embrassant le changement et en exploitant l'intelligence artificielle de manière stratégique. Nous conjuguons des points de vue variés et agissons avec intégrité en toutes circonstances.



Voilà ce que signifie travailler chez Akamai.