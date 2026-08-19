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Background

Conditions générales pour l'utilisation des promotions

Les limites suivantes s'appliquent aux codes promotionnels :

  • Chaque entreprise peut utiliser un code promotionnel.
  • Si vous ou votre entreprise avez déjà utilisé un code promotionnel par le passé, vous ne pouvez pas en utiliser un autre.
  • Les codes promotionnels ne sont pas transférables. Le transfert d'un code promotionnel entraînera la résiliation du compte.
  • Les codes promotionnels expirent après un an.
  • Les codes promotionnels ne s'appliquent à aucun produit Marketplace ou service tiers proposé par Akamai.
  • Les montants des crédits ne sont pas standardisés et sont accordés à l'entière discrétion de l'équipe commerciale d'Akamai.