Déployer un serveur MCP sans serveur avec WebAssembly

[00:00–01:01] Introduction : Thorsten Hans présente le concept de création d'un serveur MCP (Model Context Protocol) sans serveur, en décrivant la structure de la vidéo qui aborde l'exemple d'un serveur MCP de suivi des décisions, les composants utilisés, l'implémentation du code, le déploiement et la configuration du client.



[01:01–02:53] Contexte du cas d'utilisation : Présentation du serveur MCP de suivi des décisions, conçu pour suivre et récupérer les décisions d'architecture logicielle (telles que l'authentification OAuth 2.0 et OIDC) directement au sein des éditeurs et des IDE des développeurs à l'aide d'interfaces de chat.



[02:53–05:18] Présentation des composants de base et de wasmcp : Explication des trois composants principaux : wasmcp (un framework/ensemble d'outils open source permettant de développer des serveurs MCP à l'aide de composants WebAssembly), Spin et Akamai Functions, avec notamment un aperçu du dépôt GitHub de wasmcp.



[05:18–07:42] Création d'un serveur MCP Hello World : Démonstration de la création d'un nouveau serveur MCP basé sur Rust à l'aide de la commande wasmcp new hello-wasmcp --language rust, inspection du fichier lib.rs pour les outils add et subtract, compilation en Wasm, enregistrement du fichier et création de mcp_server.wasm.



[07:42–09:58] Cadre Spin et tests locaux : Explication de Spin en tant qu'outil de développement et environnement d'exécution de CNCF, suivie de l'exécution de spin up -f mcp_server.wasm pour héberger le serveur MCP localement sur [http://127.0.0.1 :3000](http://127.0.0.1 :3000).



[09:58–11:03] Tests locaux dans VS Code : Connexion de l'URL du serveur MCP local à VS Code, vérification du bon fonctionnement des outils (add et subtract), puis exécution d'un appel à l'outil d'addition via l'agent de chat IA.



[11:03–12:29] Présentation d'Akamai Functions : Présentation d'Akamai Functions en tant que plateforme sans serveur, multi-locataire et distribuée à l'échelle mondiale, qui achemine automatiquement les requêtes vers la région la plus proche pour une faible latence, sans nécessiter de gestion manuelle de l'infrastructure.



[12:29–14:09] Déploiement de Hello World sur Akamai Functions : Configuration de spin.toml pour qu'il fasse référence à mcp_server.wasm, déploiement via la commande spin aka deploy, puis test de l'URL du serveur distant déployé dans VS Code à l'aide d'un exemple d'appel de l'outil de calcul.



[14:09–16:56] Implémentation du serveur MCP de journal des décisions : Présentation détaillée du serveur MCP de journal des décisions, inspection de spin.toml (activation de key_value_stores = ["default"]) et decision.rs pour les définitions d'outils (list_decisions, get_decision_by_slug, insert_decision, delete_decision) et les interactions avec le magasin clé-valeur à l'aide de serde et du SDK Spin.



[16:56–18:07] Déploiement et test du serveur de journal des décisions : Composition et déploiement du serveur MCP de journal des décisions sur Akamai Functions, ajout de son point de terminaison en production dans VS Code, et exécution de commandes pour répertorier et suivre les décisions dans l'agent de chat.



[18:07–20:15] Conclusion : Résumé des avantages du déploiement Wasm sans serveur sur Akamai Functions (temps de démarrage inférieurs à la milliseconde, aucune gestion de serveur).