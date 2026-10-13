[00:00–01:01] Introdução: Thorsten Hans apresenta o conceito de criação de um servidor Model Context Protocol (MCP) sem servidor, descrevendo a estrutura do vídeo, que abrange o exemplo de servidor MCP de rastreamento de decisões, os blocos de construção utilizados, a implementação do código, a implantação e a configuração do cliente.



[01:01–02:53] Contexto do caso de uso: Visão geral do servidor MCP de rastreamento de decisões, criado para rastrear e recuperar decisões de arquitetura de software (como autenticação OAuth 2.0 e OIDC) diretamente em editores de desenvolvedores e IDEs por meio de interfaces de chat.



[02:53–05:18] Visão geral dos componentes básicos e do wasmcp: Explicação dos três componentes principais: wasmcp (uma estrutura/conjunto de ferramentas de código aberto para a construção de servidores MCP com componentes WebAssembly), Spin e Akamai Functions, incluindo uma análise do repositório wasmcp no GitHub.



[05:18–07:42] Criação de um servidor MCP “Hello World”: Demonstração da criação de um novo servidor MCP baseado em Rust usando wasmcp new hello-wasmcp --language rust, inspecionando lib.rs em busca das ferramentas add e subtract, compilando para Wasm, registrando-o e gerando mcp_server.wasm.



[07:42–09:58] Framework Spin e testes locais: Explicação sobre o Spin como ferramenta de desenvolvimento e ambiente de execução da CNCF, seguida pela execução de spin up -f mcp_server.wasm para hospedar o servidor MCP localmente em [http://127.0.0.1:3000](http://127.0.0.1:3000).



[09:58–11:03] Testes locais no VS Code: Conectando o URL do servidor MCP local ao VS Code, confirmando as ferramentas ativas (add e subtract) e executando uma chamada à ferramenta de adição por meio do agente de chat com IA.



[11:03–12:29] Visão geral do Akamai Functions: Visão geral do Akamai Functions como uma plataforma sem servidor, multilocatária e distribuída globalmente, que encaminha automaticamente as solicitações para a região mais próxima, garantindo baixa latência sem a necessidade de gerenciamento manual da infraestrutura.



[12:29–14:09] Implantação do “Hello World” no Akamai Functions: Configuração do spin.toml para referenciar o mcp_server.wasm, implantação por meio do spin aka deploy e teste da URL do servidor remoto implantado no VS Code com uma chamada de exemplo à ferramenta de cálculo.



[14:09–16:56] Implementação do servidor MCP com registro de decisões: Análise passo a passo do servidor MCP do log de decisões, examinando spin.toml (habilitando key_value_stores = [“default”]) e decision.rs para definições de ferramentas (list_decisions, get_decision_by_slug, insert_decision, delete_decision) e interações com o armazenamento de chave-valor usando serde e o SDK do Spin.



[16:56–18:07] Implantação e teste do servidor de registro de decisões: Compor e implantar o servidor MCP de registro de decisões no Akamai Functions, adicionar seu endpoint ativo ao VS Code e executar comandos para listar e rastrear decisões no agente de chat.



[18:07–20:15] Conclusão: Resumo dos benefícios da implantação de Wasm sem servidor no Akamai Functions (tempos de inicialização inferiores a um milissegundo, sem gerenciamento de servidor).