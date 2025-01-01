X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

Akamai Cloud

在全球分布广泛的云计算平台构建和交付低延迟且边缘原生的应用程序

创建云帐户
查看产品

了解更多

定价

实施统一价格，CPU、传输、存储和 RAM 费用全部包含在内。

查看价格

技术支持经验

我们屡获殊荣的支持团队可随时为您提供专家建议与帮助。

了解支持服务

开发人员门户

全面的指南、文档和端点。

了解中心

Akamai 被 IDC MarketScape 评为2025 年全球公有云 IaaS 领域的主要参与者

IDC MarketScape 将 Akamai 评为主要参与者，并指出 “Akamai 的竞争优势在于其强大的海外 CDN 和安全服务与其云产品无缝集成。”

下载摘要

未来云端，今日即享

优化云基础架构，提升应用性能。

降低云支出

控制云基础架构的预算并不难，畅享固定、可预测的定价以及低廉的出站流量费用，还可以获得免费的出站流量额度。

了解成本

部署低延迟应用程序

在我们的合格计算合作伙伴或热门市场应用程序的支持下，提升您的虚拟机、容器、存储和数据库的性能。

了解低延迟

具备全球扩展能力

控制数据的管理位置和规模，以满足全球主要客户市场的需求。

了解可扩展性

实现真正的云可移植性

选择合适的技术，支持不同的工作负载。无需使用专有服务。

了解可移植性

探索我们的产品

依托海外分布广泛的平台进行构建和部署。

Essential Compute

根据应用程序的需求和预算，选择 Shared CPU、Dedicated CPU 或 High Memory 计算方案。

查看产品详细信息

App Platform

利用自动化基础架构，仅需几分钟即可在 Kubernetes 上部署功能强大的云原生应用程序。

查看产品详细信息

GPU

并行处理机器学习、科学计算和视频处理等工作负载。

查看产品详细信息

Linode Kubernetes Engine

面向容器化工作负载的托管式 K8s 容器编排引擎。

查看产品详细信息

Managed Databases

面向 MySQL 和 PostgreSQL 的完全托管式数据库服务。在生产环境中部署托管数据库集群。

查看产品详细信息

Object Storage

存储数据，满足高可用性、持久性或分发需求。

查看产品详细信息

