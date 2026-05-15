X
Akamai 将收购 LayerX，以便在任何浏览器上实现 AI 使用控制。 获取详情
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务

了解词汇表

利用这些参考文章和指南，帮助您详细了解网络安全、云计算和内容交付方面的技术主题。

 

有关 Akamai 产品和解决方案的培训，请访问我们的学习中心

安全主题

了解有助于保护网络、应用程序和数据免受不断演变的威胁侵扰的关键网络安全概念和术语。

爬虫程序是执行自动化任务的软件程序。僵尸网络是感染了爬虫程序的计算机网络，可以由攻击者远程控制。

浏览器安全涉及综合利用内置功能、安全设置与用户习惯，以抵御恶意软件、网络钓鱼及数据窃取等在线威胁。

合规性和监管框架是一组记录完备的准则和最佳做法。各公司应遵循这些准则，以满足监管要求，改进流程，加强安全态势并实现其他业务目标（如成为上市公司或向政府机构销售云解决方案）。

多重身份验证是指使用者必须在成功向身份验证机制提供两个或多个身份证明（或因素）才可取得访问权限的一种身份验证方法。

微分段是安全领域新出现的一种最佳实践，与网络分段和应用程序分段等更成熟的方法相比，微分段具有多方面的优势。

勒索软件是一种恶意软件，通过加密受害者的文件或锁定其系统，使其无法正常访问。

Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 是一种安全技术，有助于保护 Web 和移动应用程序免受攻击。它可以通过多种方式实施，包括 API 管理、防火墙、Web 应用程序防火墙以及入侵检测和防御系统。

Zero Trust 安全模式基于以下理念：企业网络内外的任何人员或设备都必须经过身份验证和持续身份核实，然后才能获得连接到 IT 系统或服务的访问权限。

云主题

探索从计算和开发到存储和安全的关键云技术，并了解它们如何赋能现代数字化体验。

这些主题涵盖基本AI词汇，定义和术语，以帮助您了解人工智能中的关键概念。

云开发是使用互联网和基于云的资源（而不是本地机器）构建和部署应用程序的过程。

云安全是一套技术、策略与控制措施的组合，旨在保护云端系统、应用程序及数据免受网络威胁的侵扰。

云存储是一种在线存储数字数据的方法，数据托管于第三方管理的远程服务器，可通过任何联网设备访问。

内容交付主题：

了解 CDN、流媒体、网站监测及互联网构建模块如何协同工作，进而为用户提供更快速、更可靠的在线体验。

在本系列短视频演示中，Akamai 执行副总裁兼首席技术官 Robert Blumofe 介绍了万维网的底层是如何运作的。此外，您也可以在下方找到其他与互联网相关的文章。

当前，对流媒体服务和媒体交付的需求迅速增长，这为内容提供商带来了新的创收机会和新的技术挑战。