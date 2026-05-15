了解有助于保护网络、应用程序和数据免受不断演变的威胁侵扰的关键网络安全概念和术语。
安全主题
API 是 Application Programming Interface（应用程序编程接口）的首字母缩写。与保护个人帐户密码一样，保护 API 的访问也同样重要，可以避免 API 密钥和 API 调用等标识符被滥用。
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什么是 API 安全提供商？
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什么是 API 蔓延？
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什么是 API 网关？
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什么是 API 网关安全？
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什么是 API 威胁搜寻？
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什么是 OpenAPI 安全？
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什么是 API 防护？
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什么是移动应用程序的 API 安全保护？
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什么是 API 安全审核？
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API、Webhook 与 WebSocket 之间的区别是什么？
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横向扩展与纵向扩展的区别是什么？
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什么是 API 生命周期？
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什么是 API 攻击？
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什么是 API 安全漏洞？
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产品安全事件响应团队 (PSIRT) 是什么？
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什么是 API 安全端点？
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什么是 OWASP 十大 API 安全风险？
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什么是微服务？
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API 网关与服务网格有何区别？
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API 的工作原理是什么？
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什么是 API 安全检查清单？
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如何评估 API 安全性
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什么是 API 安全威胁？
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服务器端请求伪造是什么？
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什么是 BOPLA？
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什么是信用卡安全？
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什么是 REST API 安全性？
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计算机安全事件响应团队 (CSIRT) 是什么？
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什么是速率限制？
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什么是 API 安全防护？
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什么是 API 性能？
爬虫程序是执行自动化任务的软件程序。僵尸网络是感染了爬虫程序的计算机网络，可以由攻击者远程控制。
浏览器安全涉及综合利用内置功能、安全设置与用户习惯，以抵御恶意软件、网络钓鱼及数据窃取等在线威胁。
合规性和监管框架是一组记录完备的准则和最佳做法。各公司应遵循这些准则，以满足监管要求，改进流程，加强安全态势并实现其他业务目标（如成为上市公司或向政府机构销售云解决方案）。
分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击企图利用多个来源的流量来击溃网站或在线服务，让用户无法使用该网站或在线服务。
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什么是伪随机子域攻击？
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什么是 WS-Discovery 泛洪攻击？
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什么是网络层？
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什么是 Slowloris DDoS 攻击？
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什么是 QUIC 泛洪 DDoS 攻击？
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什么是 SYN 泛洪 DDoS 攻击？
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什么是应用层 DDoS 攻击？
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什么是 SSDP DDoS 攻击？
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什么是 GET 泛洪 DDoS 攻击？
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什么是容量耗尽攻击？
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什么是黑洞路由？
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什么是 TCP 重置泛洪 DDoS 攻击？
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什么是 DDoS Booter？
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什么是 HTTP 泛洪 DDoS 攻击？
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什么是 DoS 防护？
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什么是域名生成算法？
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什么是 DDoS 攻击？
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什么是第 3 层 DDoS 攻击？
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什么是 UDP 泛洪 DDoS 攻击？
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什么是 ICMP 泛洪 DDoS 攻击？
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什么是低速缓慢攻击？
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What Is an NTP Amplification Attack?
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什么是 SSL/TLS 耗尽型攻击？
域名系统 (DNS) 可将人类可理解的域名（例如 www.apple.com）转换为机器可理解的 IP 地址（例如 17.253.207.54）。
多重身份验证是指使用者必须在成功向身份验证机制提供两个或多个身份证明（或因素）才可取得访问权限的一种身份验证方法。
微分段是安全领域新出现的一种最佳实践，与网络分段和应用程序分段等更成熟的方法相比，微分段具有多方面的优势。
勒索软件是一种恶意软件，通过加密受害者的文件或锁定其系统，使其无法正常访问。
Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 是一种安全技术，有助于保护 Web 和移动应用程序免受攻击。它可以通过多种方式实施，包括 API 管理、防火墙、Web 应用程序防火墙以及入侵检测和防御系统。
Zero Trust 安全模式基于以下理念：企业网络内外的任何人员或设备都必须经过身份验证和持续身份核实，然后才能获得连接到 IT 系统或服务的访问权限。
云主题
探索从计算和开发到存储和安全的关键云技术，并了解它们如何赋能现代数字化体验。
云计算正在改变企业和公共机构利用信息技术的方式。
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什么是基础架构即服务 (IaaS)？
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什么是托管版 Kubernetes？
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什么是数字化转型？
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什么是网站加载速度？
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什么是云？
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什么是云基础架构？
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什么是多云？
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什么是混合云？
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什么是云网络安全？
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什么是数据库？
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什么是云平台？
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什么是云计算？
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云资源是什么？
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什么是云原生？
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什么是机器学习 (ML)？
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什么是混合云分段？
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什么是云应用程序分段？
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服务网格是什么？
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什么是容器？
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什么是云基础架构分段？
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边缘服务器是什么？
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什么是服务器安全？
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边缘网络是什么？
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事件使用方是什么？
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什么是大数据？
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了解云成本优化
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什么是云计算安全？
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什么是云安全？
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什么是大语言模型？
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什么是云迁移？其迁移过程是怎样的？
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云可移植性
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什么是云冗余？
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什么是事件驱动型架构？
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什么是自然语言处理？
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了解云入站和出站
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什么是软件开发生命周期 (SDLC)？
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云计算模式是什么？
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边缘网络上的 AI 是什么？
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什么是事件订阅方？
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什么是客户端/服务器模式？
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什么是边缘计算？
云开发是使用互联网和基于云的资源（而不是本地机器）构建和部署应用程序的过程。
云安全是一套技术、策略与控制措施的组合，旨在保护云端系统、应用程序及数据免受网络威胁的侵扰。
云存储是一种在线存储数字数据的方法，数据托管于第三方管理的远程服务器，可通过任何联网设备访问。
内容交付主题：
了解 CDN、流媒体、网站监测及互联网构建模块如何协同工作，进而为用户提供更快速、更可靠的在线体验。
CDN 是内容交付网络 (Content Delivery Networks) 的英文首字母缩写，它能将内容传送到更靠近用户的地方，让在线体验更高速、更可靠。
在本系列短视频演示中，Akamai 执行副总裁兼首席技术官 Robert Blumofe 介绍了万维网的底层是如何运作的。此外，您也可以在下方找到其他与互联网相关的文章。
网站监控可帮助主动跟踪网站运行状况和可用性，以实现更长的正常运行时间、更高的性能和出色的用户体验。