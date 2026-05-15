Akamai 的《道德准则》体现了我们的核心价值观：客户至上、团结一心的 Akamai、创新、紧迫感与坚持不懈、诚信与信任、包容以及回馈。我们希望每位员工、主管、承包商、供应商及合作伙伴都积极践行这些价值观，并遵守本准则、Akamai 的各项政策、适用法律及法规。
Akamai 全球道德与合规部
全球道德与合规部是法务部的一个职能团队，负责给内部利益相关者提供指导建议并监督相应的工作程序，确保 Akamai 以正确的方式追求其商业目标并朝正确的方向不断成长。
这些工作程序已经融入到公司内部的各类业务流程中，其重点在于道德行为、反贿赂、利益冲突、反垄断和制裁。其他要求（如信息安全和数据隐私）的合规性由 Akamai 的其他团队负责监督。
建立合规文化
所有 Akamai 员工都必须完成年度道德准则培训，并且确认其承诺遵守我们的《准则》。全球道德与合规部提供了一系列额外的现场培训、指引和其他资源，来帮助员工解决相关问题和疑虑。
我们的高管、业务主管和经理坚定承诺从事合乎道德的业务行为，这也是 Akamai 合规文化的核心所在。
问责制
全球道德与合规部会开展内部及第三方独立评估，以帮助确保其工作程序持续有效。我们的政策和程序将定期更新，以更好地解决新出现的问题。
我们还会开展独立的内部调查，并在有需要时就纠正和纪律处分措施与 Akamai 的人力资源部协作。
透明度
Akamai 的首席道德与合规官每个季度都会向董事会的审计委员会提供最新信息。
大胆举报
我们鼓励所有 Akamai 员工和利益相关者大胆举报问题、提出问题和疑虑。我们利用由独立方托管的 24 小时在线和电话道德热线，我们的员工拥有多种渠道来反映顾虑——包括通过其经理、人力资源业务合作伙伴、首席法律顾问和法律部门以及我们的内部审计团队。