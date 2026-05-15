全球道德与合规部是法务部的一个职能团队，负责给内部利益相关者提供指导建议并监督相应的工作程序，确保 Akamai 以正确的方式追求其商业目标并朝正确的方向不断成长。



这些工作程序已经融入到公司内部的各类业务流程中，其重点在于道德行为、反贿赂、利益冲突、反垄断和制裁。其他要求（如信息安全和数据隐私）的合规性由 Akamai 的其他团队负责监督。