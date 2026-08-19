欧洲、中东和非洲法律声明

区域实体详情与联系人名录
下表按国家/地区字母顺序排列。请选择您或您的组织与 Akamai 开展
业务往来的具体国家/地区。
国家/地区
比利时
Akamai Technologies Belgium SRL
登记地址：Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
公司电话：0535.839.579
增值税号：BE535.839.579
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
捷克共和国
Akamai Technologies s.r.o.
标识号：24142344
登记地址：Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha
商业登记处相关登记信息：本公司已在布拉格市法院监管的商业登记册中登记，
案号为 File C 182522。注册资本金额为：200,000 捷克克朗
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
丹麦
Akamai Technologies Denmark ApS
登记地址：Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
商业登记号 (CVR)：36026650
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
法国
Akamai Technologies SARL
Akamai Technologies SARL，资本为 1,943,102.45 欧元
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
登记地址：69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
电话号码：+33-156696200
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
出版总监：Gerald Deck
本网站的开发方和托管方：Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
USA - +1 877 325 2624
德国
Akamai Technologies GmbH
登记地址：Parkring 22, D-85748 Garching
公司总部：Garching
在以下法院登记：慕尼黑地区法院
股份资本（欧元）：25.000,00
商业登记号：HRB 129886
增值税 ID：DE 206360295
税号：143/112/20307
常务董事：David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
电话（总机）：+49-89940060
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
爱尔兰
Akamai Technologies Ireland Limited
登记地址：Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Ireland
在公司登记处 (CRO) 进行登记，公司编号为：390724
税号：6410724I
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
以色列
Akamai Technologies Israel Ltd
登记地址：8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
公司登记号：514082999
增值税 ID：514082999
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
意大利
Akamai Technologies S.R.L.
登记地址：Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
全额认购和实缴股本：10,000 欧元
REA 号：MI -1877384
增值税 ID 和税号：IT06216380961
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
卢森堡
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
登记地址：26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
公司登记号：B 195902
注册资本金额：514082999
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
荷兰
Akamai International B.V.
登记地址：Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
登记处：荷兰阿姆斯特丹商会
登记号：34159661
增值税号：NL 8100.63.311.B01
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
登记地址：Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
登记处：荷兰阿姆斯特丹商会
登记号：34153909
增值税号：NL 810086700B01
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
波兰
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o
登记办事处：ul.Opolska 100, 31-323 Kraków
在以下法院登记：克拉科夫市中心地区法院，国家法院登记处 XI 事务部
KRS 号：0000384002
股份资本：40 000 波兰兹罗提
NIP：1132832376
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
西班牙
Akamai Technologies Spain S.L.U.
根据西班牙 7 月 11 日颁布的第 34/2002 号《信息社会服务和电子商务法》的规定，报告如下：
公司名称：Akamai Technologies Spain S.L.U.
登记办事处：Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
联系电话：+34-917933243
CIF：税号： B84595628
本公司已在马德里商业登记处登记，卷号：22270，册号：0，页码：117，第 8 节，页码标识：M-397520，第 1 次登记。
Akamai Technologies Spain S.L.U. 的经营活动无需获得任何行政许可。
本公司目前未遵守西班牙 34/2002 号法律第 18 款规定的任何准则。
瑞典
Akamai Technologies AB
登记地址：Malmskillnadsgatan 4a, 111 57 Stockholm, Sweden
公司登记编号：556754-5214
增值税 ID：SE556754521401
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
瑞士
Akamai Technologies International AG
登记办事处：Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
公司登记号：CHE-115.356.067
增值税 ID：CHE-115.356.067 MWST
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
土耳其
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi
登记办事处：Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad.Koç Kaya As Plaza Apt.No: 1/1, Sarıyer/İstanbul
公司登记号：870873
股份资本：TL 210,000.00
税号：0120317431
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
阿拉伯联合酋长国
Akamai Technologies Limited (Dubai Branch)
登记地址：Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubai United Arab Emirates
税号 (TRN)：100334224100003
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com
英国
Akamai Technologies Limited
登记地址：Level 3, 58-60 Berners St., London, United Kingdom, W1T 3NQ
公司注册号：
03921701
增值税 ID：745091237
联系人电子邮件地址：corporate-emea@akamai.com