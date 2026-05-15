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工作机会

加入我们的团队，打造创新的协作解决方案，以应对全球最为严峻的挑战

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加入我们的全球团队，将不可能变为可能

在 Akamai 开启职业生涯，让创新、协作和使命感伴您共同成长。我们的团队致力于为网络生活保驾护航，每天数万亿次地为全球数十亿人创造更美好的生活。在这里，您将与业内精英携手，共同完成意义非凡的变革性工作。

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与我们的公司文化有关的一些数字：2026 年

全球员工人数超过 11,400 名

95% 的员工可以选择在办公室、家中办公，或者采用混合办公模式

在全球设有 28 个办事处，团队分布于超过 33 国家或地区。

引领我们全球团队的核心价值观

我们以此在全球范围内，日复一日地构建信任、驱动创新并兑现安全承诺

客户至上

我们始终将客户成功放在首位，利用安全、可扩展的云优先解决方案来推动切实的业务成果。

回馈社会与包容

我们致力于在全球技术团队中营造尊重、包容、共同成长的文化，以此为员工和社区赋能。

创新

我们不断挑战自我，力求打造出能够带来真正的客户价值并实现卓越成果的新产品。

诚信与信任

我们恪守最高标准的道德、诚信与透明度开展业务，以谋求实现整体的根本利益。

团结一心的 Akamai

我们真诚交流技能与见解，共同打造既能服务好客户、又能成就团队的共赢方案，以此构筑成功。

紧迫感与持续性

与我们的联合创始人 Danny Lewin 一样，我们总是带着勇气与紧迫感去解决最困难的问题。

精选职位

无论身处何种角色，我们都会为您提供创新的空间、探索的机会，以及成就伟大的力量。我们携手同行，共创未来。

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云与安全工程

云基础架构与安全工程

设计并构建能够确保企业保持连接、受到保护且具备恢复能力的系统。您将与安全战略、网络架构及高可用性系统领域的专家共事，共同定义并交付全球范围内的最高技术标准。

相关职位：

  • 软件工程师
  • 网络架构师
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客户互动

客户互动与实施

领导项目，凝聚团队，并协助在全球范围内实现精确交付。在此岗位上，您将引导技术项目从构思走向落地，推动跨团队的协作，并助力各行各业的客户取得成功。

相关职位：

  • 技术项目经理
  • 高级解决方案架构师
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软件测试工程

软件开发测试工程

打造可扩展、可靠的解决方案，为全球领先的数字体验提供支持。在此岗位上，您将参与全球系统的相关工作，为后端开发贡献力量，并运用测试实践来确保我们的产品值得信赖、安全可靠且引领行业发展。

相关职位：

  • 软件开发测试工程

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云原生开发

云原生开发与服务

利用尖端的工具和平台，推动云计算的构建与发展。在此岗位上，您将运用可扩展架构、Kubernetes 以及先进的云技术，这些技术将助力我们的团队与客户在全球范围内推动创新。

相关职位：

  • 高级软件工程师

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荣获最佳工作场所殊荣

  • 2025 年度招聘卓越奖
    RippleMatch
  • 2025 年度美国最佳工作场所
    《新闻周刊》与 Plant-A Insights Group
  • 2024 年度应届毕业生最佳雇主
    《福布斯》与 Statista
  • 2025 年度女性最佳工作场所
    波兰最佳职场
  • 2025 年度美国 Z 世代最佳工作场所
    《新闻周刊》
  • 2024 年度美国最具创新力公司
    《财富》杂志
  • 2025 年度职场文化奖
    Mass Technology Leadership Council
  • 2025 年度欧洲最佳雇主
    《金融时报》
  • 2024 年度最佳雇主
    《美国新闻与世界报道》

Akamai 的员工生活

我们是一个善于解决问题的全球社区，并对技术和创新满怀激情。

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作为一家推行平权行动、坚持机会均等的雇主，Akamai Technologies 深信多元化能为职场注入强大的力量。所有合格的申请人将获得雇用考察，不会因性别、性别认同、性取向、种族、受保护退伍军人身份、残疾或其他受保护小组身份而受歧视。

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合理便利
对于在申请流程中需要合理便利才能充分参与的残障人士，Akamai 将提供相应的协助。如要申请合理便利，请发送电子邮件至 careers(at)akamai(dot)com 或致电 +1 (617)274-7165 寻求申请帮助。请注意：此电子邮件地址和电话号码仅供残障求职人员申请合理便利。请勿用来查看您的职位申请状态。