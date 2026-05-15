X
Akamai 将收购 LayerX，以便在任何浏览器上实现 AI 使用控制。 获取详情
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务

包容性、多元化和参与度

我们积极投身变革，致力于重塑整个世界。

搜索职位

为何我们称其为包容性、多元化和参与度

我们将包容性理念贯穿于所有行动之中——这是我们全球团队的根基所在。它是我们的核心价值观之一，不仅强化了我们在背景、风格和观点方面的多样性，更推动我们广泛参与以实现目标。Akamai 珍视每个人的意见，并致力于让每位员工都获得归属感。我们的差异与共同愿景使我们更加强大，并让我们与客户、合作伙伴及社区的联系更加紧密。

阅读报告 (英文版)
观看视频 (3:08)

包容性和多元化

对我们来说，包容性意味着尊重彼此，珍视彼此的差异并促进共同成长。多元化让我们拥有了具有独特技能和背景的员工，进而能够应对并化解全球挑战。

包容性招聘

我们采用注重包容性的职位描述，并配有不同面试小组。我们的计划包含对诸多 STEM 群体的培养以及人才的培养。

企业责任

我们致力于秉持责任感、社区意识和信任等核心价值观开展工作，以创造积极影响。

阅读报告 (英文版)

薪酬报告

我们定期开展员工薪酬差距报告与薪酬公平性分析，这些报告在全球范围内关注性别差异，并在美国境内同时涵盖种族与性别维度。

查看爱尔兰报告

跟踪进展

我们致力于使 Akamai 成为一个出色的工作场所，提高工作场所对全球员工的吸引力并使他们在工作时心情愉悦。我们会通过定期公开全球员工数据，来展示我们在此方面的努力。

阅读报告 (英文版)
全球性别代表性图表

参与度

对我们来说，员工参与度在于释放所有员工的创造力和适应能力。作为一家员工至上的公司，我们致力于增强所有员工和利益相关者的体验。

参与度计划

员工计划

Akamai 的员工计划提高了参与度。从当地到全球，他们积极参与，为所有员工赋能，促进个人成长、加强联系并提高社区参与度。

阅读更多

员工资源组 (ERG)

员工资源组 (ERG) 是由员工领导且自愿加入的小组，其成员的共同使命是建立一个互联的工作场所。欢迎所有员工加入 ERG。目前，Akamai 拥有八个全球 ERG，总共代表着超过 2,200 名成员，并深以此为傲。

Asian and Pacific Islander Circle (APIC)

赞美并尊重亚洲和太平洋岛民的传统，进而打造一个安全、包容的空间。

IndUS

使南亚员工融为一体，加强招聘力度，促进同化和文化发展。

In Reach logo

In Reach

重点关注有身体残疾和/或心理健康问题的员工及其盟友。

Military Veterans

注重退伍军人和军人家庭带来的多样性和重要贡献。

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

加强与黑人、西班牙裔和拉丁裔背景员工的联系，提升 Akamai 种族多元化人才的能力。

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

为 LGBTQIA+ 员工和盟友提供支持、资源和安全空间。

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

为看护者提供支持，促进职业发展，解决在职父母的各种难题。

Akamai ERG Global Womens Forum

Women’s Forum

提高认识；分享难处、给与建议并提供培训；促进女性的职业发展。

对我们工作的奖励和认可

全球诸多机构都非常认可我们对员工的承诺。这些奖项将激励我们努力打造一种深受欢迎的工作场所，以欢迎具有不同技能和背景的优秀员工。

  • 2025 年度家庭关怀支持奖
    《美国新闻与世界报道》
  • 2025 年度最佳包容性工作场所
    《新闻周刊》与 Plant-A Insights Group
  • 2025 年度美国最佳多元化雇主 《新闻周刊》与 Statista
  • 2025 年度 DE&I 卓越奖
    RippleMatch
  • 2025 年度女性最佳工作场所
    波兰最佳职场
  • 2024 年度最佳多元化雇主
    《福布斯》美国最佳榜单
  • 2023 年度性别平等指数
    Bloomberg
  • 2023 年度最佳多元化、公平、包容性与归属感工作场所
    印度最佳职场

与我们携手，共创职业未来

加入我们的人才社区

与我们的全球人才团队保持联系，随时获取关于新职位、活动及更多内容的最新动态。

注册即可收到提醒

在社交媒体上与我们交流

加入我们的社交媒体社区，了解有关 Akamai 工作、生活及员工风采的更多信息。

微信公众号
Instagram

观看我们的案例

聆听全球同事的心声，了解在 Akamai 工作为何如此充满成就感。

YouTube

本地 ID&E 报告

Akamai 致力于打造具有包容性的职场环境，这体现在开展本地薪酬差距分析等本土举措中，以此来推动透明化管理并实现持续进步。

巴西

巴西每半年发布一次的薪酬平等数据。

阅读报告（英文版）

爱尔兰

爱尔兰每年发布的性别薪酬差距数据。

阅读报告（英文版）

以色列

以色列每年发布的性别薪酬差距数据。

阅读报告（英文版）