我们将包容性理念贯穿于所有行动之中——这是我们全球团队的根基所在。它是我们的核心价值观之一，不仅强化了我们在背景、风格和观点方面的多样性，更推动我们广泛参与以实现目标。Akamai 珍视每个人的意见，并致力于让每位员工都获得归属感。我们的差异与共同愿景使我们更加强大，并让我们与客户、合作伙伴及社区的联系更加紧密。