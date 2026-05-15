包容性和多元化
对我们来说，包容性意味着尊重彼此，珍视彼此的差异并促进共同成长。多元化让我们拥有了具有独特技能和背景的员工，进而能够应对并化解全球挑战。
从员工的角度来看：有哪些因素让 Akamai 成为多元共融的工作场所？
跟踪进展
我们致力于使 Akamai 成为一个出色的工作场所，提高工作场所对全球员工的吸引力并使他们在工作时心情愉悦。我们会通过定期公开全球员工数据，来展示我们在此方面的努力。
参与度
对我们来说，员工参与度在于释放所有员工的创造力和适应能力。作为一家员工至上的公司，我们致力于增强所有员工和利益相关者的体验。
员工资源组 (ERG)
员工资源组 (ERG) 是由员工领导且自愿加入的小组，其成员的共同使命是建立一个互联的工作场所。欢迎所有员工加入 ERG。目前，Akamai 拥有八个全球 ERG，总共代表着超过 2,200 名成员，并深以此为傲。
对我们工作的奖励和认可
全球诸多机构都非常认可我们对员工的承诺。这些奖项将激励我们努力打造一种深受欢迎的工作场所，以欢迎具有不同技能和背景的优秀员工。
- 2025 年度家庭关怀支持奖
《美国新闻与世界报道》
- 2025 年度最佳包容性工作场所
《新闻周刊》与 Plant-A Insights Group
- 2025 年度美国最佳多元化雇主 《新闻周刊》与 Statista
- 2025 年度 DE&I 卓越奖
RippleMatch
- 2025 年度女性最佳工作场所
波兰最佳职场
- 2024 年度最佳多元化雇主
《福布斯》美国最佳榜单
- 2023 年度性别平等指数
Bloomberg
- 2023 年度最佳多元化、公平、包容性与归属感工作场所
印度最佳职场
与我们携手，共创职业未来
本地 ID&E 报告
Akamai 致力于打造具有包容性的职场环境，这体现在开展本地薪酬差距分析等本土举措中，以此来推动透明化管理并实现持续进步。