了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

支持并保护在线商业活动

构建、保护并加速您的应用程序和数字体验

了解网络安全
了解云计算

保护您的内容免受 AI 抓取类爬虫程序的侵害

这并不是反 AI，而是顺应趋势，负责任地拥抱 AI 所蕴含的潜力。我们可以效劳。

部署高性能 AI 推理引擎

以经济高效的 GPU 实现实时 AI 交付。实现企业级性能要求的全球推理规模化部署。

Deploy AI with high-performance inference
Map of the world

无论您在哪里开展业务，Akamai 都将尽职守护

依托海外分布广泛的云计算平台和边缘网络，获取您的业务所需的性能、可靠性和安全性。

随时随地构建应用程序。确保应用程序安全并支持其扩展至任何地方。

云计算

借助灵活且价格合理的全栈计算服务，构建强大的应用程序。

安全性

在每个接触点保障您的应用程序和数据安全，同时不影响性能。

内容交付

在更靠近客户的位置，出色地交付应用程序和体验（无论他们在何处连接至互联网）。

全球出色的{industry}公司都信任 Akamai

开始使用 Akamai Cloud

借助使用专为开发人员设计的全栈云计算服务，构建并交付大规模可扩展、低延迟的应用程序。

