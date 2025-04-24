管理 Cookie 首选项

Akamai.com/zh 上的 Cookie
Cookie 是一小段数据，当用户访问网站时，网站会要求浏览器将其存储在用户的设备上，以便记住关于用户的信息，比如其语言偏好或登录信息。这些 Cookie 由我们设置，称为第一方 Cookie。我们也使用第三方 Cookie 来完成我们的广告和营销工作，这些 Cookie 来自与您访问的网站不同的域。
通过单击下面的“Cookie 设置”链接，您可以管理偏好设置，以确定是否在您的设备上存储来自 Akamai.com 的第一方和第三方 Cookie，这些 Cookie 用于记忆注册详细信息，收集统计信息以增强可用性、分析网站使用情况、自定义投放给您的内容，同时也能帮助我们开展营销工作。
可以将浏览器设置为阻止所有 Cookie 或在放置 Cookie 时提醒您。请注意，Akamai.com/zh 使用客户端 Cookie 记录您的偏好。如果您清除浏览器 Cookie 或切换浏览器，则您的 Cookie 偏好将不会保留。因此，我们建议您在使用的所有浏览器中访问 Akamai.com/zh，以便在所有浏览器中反映您的 Cookie 选择。
Cookie 列表
Akamai.com/zh 上的 Cookie 分为不同类型。请继续阅读以详细了解每个类别以及每个类别下的 Cookie。
绝对必要的 Cookie
这些 Cookie 是网站保持正常运行所必不可少的，不能在我们的系统中关闭。通常仅针对您做出的类似服务请求的操作而设置，例如设置您的隐私首选项、登录或填写表格。
|Cookie 子分组
|Cookie
|使用的 Cookie
|www.akamai.com/zh/
|ApplicationGatewayAffinity
|第一方
|akamai.com/zh
|-tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,
ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test
|第一方
性能 Cookie
利用这些 Cookie，我们可以计算访问次数和流量来源，以便衡量和改善我们网站的性能。它们有助于我们了解哪些页面最受欢迎以及哪些最不受欢迎，并查看访客对网站的浏览顺序。此类 Cookie 可由我们或第三方提供商进行设置。这些 Cookie 收集的所有信息均加以汇总，因此是匿名的。如果不允许运行这些 Cookie，我们将不知道您何时访问了我们的网站，也将无法监控网站性能。
|Cookie 子分组
|Cookie
|使用的 Cookie
|www.akamai.com/zh/
|BOOMR_CONSENT ,
ApplicationGatewayAffinityCORS
|第一方
|akamai.com/zh
|s_ips , RT , _ga , _ga_xxxxxxxxxx , gpv_URL , s_fid
, s_cc , s_pltp , _gid , s_ivc , AMCVS_ , s_plt ,
gpv_cURL , s_ppv ,
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , _gat ,
s_sq , s_vnc365 , s_dslv , s_tp , s_nr30
|第一方
|2o7.net
|s_vi_fsnwuhc
|第三方
功能性 Cookie
利用这些 Cookie，网站可提供增强功能和个性化服务。这些 Cookie 可能已由我们或第三方提供商（我们已将其服务添加到我们的页面）设置。如果不允许运行这些 Cookie，则您将无法使用增强功能和个性化服务，而只能使用基本功能。
|Cookie 子分组
|Cookie
|使用的 Cookie
|akamai.com/zh
|language , akaas_as1 ,
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , bm_sz , mbox
|第一方
|www.akamai.com/zh/
|_gd_svisitor , _gd_visitor , _gd_session , Hm_ck_xxxxx
|第一方
定向性 Cookie
这些 Cookie 是广告合作伙伴在我们的网站中设置的。这些公司可能会利用此类 Cookie 建立您的兴趣档案，并在其他网站上向您展示相关广告。它们所依赖的是唯一识别您的浏览器和互联网设备的能力。如果不允许运行这些 Cookie，则您看到的定向性广告数量较少，但仍将向您显示广告。
|Cookie 子分组
|Cookie
|使用的 Cookie
|akamai.com/zh
|adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,
_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx
|第一方
|www.akamai.com/zh/
|
seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,
|第一方
|adnxs.com
|uuid2
|第三方
|app-abm.marketo.com
|__cf_bm
|第三方
|linkedin.com
|bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr
|第三方
|www.linkedin.com
|bscookie
|第三方
|dpm.demdex.net
|dpm
|第三方
|googleadservices.com
|GCL_AW_P
|第三方
|doubleclick.net
|IDE、test_cookie
|第三方
|hm.baidu.com
|HMACCOUNT
|第三方
|lytics.io
|seerid
|第三方
|everesttech.net
|everest_session_v2、everest_g_v2
|第三方
|www.akamai.com
|_an_uid
|第三方
|akamai.com/zh
|_rdt_uuid
|第三方
|www.facebook.com
|第三方
|demdex.net
|demdex
|第三方
|t.co
|muc_ads
|第三方
|6sc.co
|6suuid
|第三方
|amazon-adsystem.com
|ad-id, ad-privacy
|第三方
社交媒体 Cookie
这些 Cookie 是由我们添加到网站的一系列第三方社交媒体服务在我们的网站中设置的，可帮助您与好友以及在网络上共享我们的内容。这些 Cookie 能够在其他网站上跟踪您的浏览器，并建立您的兴趣档案。这可能会影响您在访问其他网站时所看到的内容和消息。如果不允许运行这些 Cookie，您可能无法使用或看不到社交媒体共享工具。
|Cookie 子分组
|Cookie
|使用的 Cookie
|akamai.com/zh
|_fbp
|第一方
|twitter.com
|personalization_id
|第三方