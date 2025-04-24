构建僵尸网络 ——为了发起 DDoS 攻击，攻击者会使用恶意软件创建一个爬虫程序网络。这个网络由感染了恶意软件的联网设备组成，攻击者可以通过控制这些设备向目标发送大量流量。这种爬虫程序网络或 僵尸网络可能包括物联网（IoT 设备）、智能手机、个人电脑等端点，以及路由器和网络服务器。每个受感染的设备都能够将恶意软件传播到其他设备，进一步扩大了攻击的规模。

我们可以参考 HBO 剧集《权力的游戏》中的情节，思考一下夜王是如何创造一支异鬼军队的。夜王创造了最初的异鬼。这些异鬼攻击人类，把他们变成新的异鬼，因此军队不断扩大。军队中的每一个成员都由夜王控制。

发起攻击 ——一旦攻击者建立了僵尸网络，他们就会通过远程指令控制爬虫程序，指示它们向目标服务器、网站、Web 应用程序、API 或网络资源发送请求和流量。这会导致大量流量涌向目标，从而引发拒绝服务，阻止正常流量访问目标。

DDoS 作为服务 ——有时，僵尸网络及其中的爬虫程序会通过“雇佣攻击”服务的形式出租给其他有意发起攻击的人。这让那些没有接受过训练、缺乏经验的恶意攻击者也能轻松自行发动 DDoS 攻击。